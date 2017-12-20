10 العاب يجب ان تضيفيها لالعاب أبنائك

العاب البنات بشكل عام من الالعاب الممتعة و تجذب عدد كبير من الفتايات لممارستها لما بها من متعة و اثارة كلن قد تسيء بعض شركات البرمجة استغلال ذلك الشغف بتصميم العاب بنات تحتوى على مفاهيم خاطئة و اشارات غير اخلاقية تؤثر على الفتايات في المستقبل و تثير استياء آبائهم , لكننا اليوم نقدم لكم لكم مجموعة من العاب البنات التي تقدم افادة حقيقية و تعين أولياء الأمور على تربية فتياتهم و فق المعايير الاسلامية الصحيحة و تجعل من تحميل العاب بنات عامل مساعد في التربية , حيث انها تنمي قدرات الفتاه و تلقنها مباديء تربوية و اسلامية جيدة بشكل سلس و محبب لهن , واليكم اقتباس مما يصرح به هذا الموقع عن نفسه وننصح بشدة أولياء الامور باتخاذ هذا الموقع مكتبة تحميل العاب خاصة بأولادهم ايضا لما به من العاب مشوقة و مفيدة . ويمكنكم من خلال الرابط التالي تحميل المزيد من الالعاب الاسلامية *** لعبه تعلم الصلاة والوضوء لعبه تعلم الصلاة والوضوء هي من الألعاب المتميزة التي سوف تساعد أفراد الأسرة على تعليم الأطفال الصغار كيفيه تعلم الوضوء بالشكل الصحيح وكيفيه تعلم الصلاة بالطريقة التي تجعل الطفل يحب الصلاة كما أن هذه اللعبة من الألعاب السهلة البسيطة التي يمكن للطفل أن يلعبها وان يمارسها بدون أي صعوبات حيث أن الشركة المنتجة لهذه اللعبة حاولت أن يكون لهذه اللعبة أكثر من هدف الهدف الأول هو تعليم الطفل المسلم كيفيه الوضوء بالشكل الصحيح وعن طريق سنه الرسول عليه السلام وكذلك كيفيه الصلاة بالطريقة السليمة والحركات السليمة والصحيحة للصلاة أما الهدف الثاني لهذه اللعبة هو مساعده أولياء الأمور في تحميل الألعاب المفيدة على جهاز الجوال حتى لا يذهب الطفل إلى العاب غير مفيدة. رابط اللعبة : https://girlsgamesbox.com/لعبه-تعليم-الصلاه-والوضوء-للاندرويد-ب/ *** لعبه تلبيس فله الفتاه المحجبة المسلمة لعبه تلبيس فله الفتاه المحجبة المسلمة أجمل العاب الفتيات التي تساعد أولياء الأمور أن تتعلم الفتاه الصغيرة أهميه الحجاب وان تتعلم واجباتها كفتاه مسلم وذلك لان هذه اللعبة تعلم الفتاه الصغيرة اللبس المحتشم وذلك من خلال نموذج جيد حيث أن فله بطله هذه اللعبة هي فتاه عربيه متمسكة بالزى الإسلامي وتطلب المساعدة في تلبيسها واختيار الزى الجيد بين مجموعه كبيره من الفساتين والأزياء المتوفرة في اللعبة وكذلك بين مجموعه كبيره ومتنوعة من أنواع الحجاب التي تنمي حب الزى الإسلامي للفتاه لذلك فان هذه اللعبة من أهم العاب التلبيس التي يجب على أولياء الأمور الحرص على اقتنائها للأطفال الصغار. رابط اللعبة : https://girlsgamesbox.com/تحميل-لعبه-تلبيس-فله-الفتاه-المحجبه-ال/ *** تعليم الأطفال الوضوء والصلاة أن تنميه حب الصلاة والوضوء داخل الطفل المسلم أصبحت من الأمور الصعبة خاصة بعد انتشار العديد من الألعاب التي توجه الطفل الصغير في الاتجاه الخاطئ حيث أن هذه الألعاب تمتلئ بالأمور الشيقة ولكنها غير المفيدة للأطفال مما يجعل الطفل الصغير دائما تمتلئ أفكاره بالألعاب التافهة الغير مفيدة لذلك فانه تطبيق تعليم الأطفال الوضوء والصلاة هو من أهم التطبيقات التي يجب على أولياء الأمور العمل على إضافتها لجهاز الهاتف الجوال والحرص على جعل الطفل الصغير يتعامل معه حيث أن هذا التطبيق له دور فعال وايجابي في جعل الطفل المسلم يحب الصلاة. رابط اللعبة : https://girlsgamesbox.com/تطبيق-تعليم-الأطفال-الوضوء-والصلاة/ *** لعبه الأدعية اليومية للأطفال لعبه الأدعية اليومية للأطفال هو واحد من التطبيقات الممتعة للأطفال الصغار حيث انه يشتمل على مجموعه من الأدعية اليومية التي سوف تجعل الطفل المسلم يكون له إقبال على الدين وتكون هذه الأدعية مسموعة ومكتوبة وذلك لان هذا التطبيق يهدف إلى أن يتعلم الطفل المسلم الأدعية التي يحتاج إليها بصوره يوميه في حياته كما أن هذا التطبيق يتميز بأنه يوجد فيه العديد من الصور التي سوف تساعد الطفل الصغير في فهم نصوص الدعاء وفي نفس الوقت فان هذا التطبيق يتيح للطفل سماع الدعاء بصوت جميل ومميز عن طريق زر يوجد فوق الدعاء المكتوب. رابط اللعبة : https://girlsgamesbox.com/تحميل-لعبه-الادعيه-اليوميه-للاطفال-لل/ *** العاب تعليم المشاركة للطفل العاب تعليم المشاركة للطفل هو إحدى التطبيقات التي يمكن أن يتم تحميلها من خلال متجر جوجل بلاي حيث أن هذا التطبيق المتميز له دور كبير في تعليم الطفل الصغير العديد من العادات والتقاليد الجميلة بدون بذل مجهود من جانب أولياء الأمور لذلك فانه يجب على أولياء الأمور أن يجعلون أطفالهم يجربون هذا التطبيق الجميل والرائع حيث أن هدف في هذا التطبيق يهدف إلى تعليم الطفل الصغير حب الخير وحب المشاركة مع الغير وحب اللعب والأكل والشرب مع الأصدقاء فقط كل ما عليك أن تقوم بتحميل هذا التطبيق ليتعلم طفلك سلسله من الأخلاق الحميدة. رابط اللعبة : https://girlsgamesbox.com/تحميل-العاب-تعليم-المشاركه-للاطفال-ال/ *** لعبه سامح المتسامح لعبه سامح المتسامح اللعبة المتميزة التي استطاعت الحصول على شهره كبيره جدا حيث أن شخصيه سامح في هذه اللعبة تحاول مساعده الأطفال الصغار في تعلم عشر أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام سواء عن طريق الصوت أو الصورة حيث أن الرسومات في هذا التطبيق تساعد الطفل في معرفه المعنى المطلوب من الحديث لذلك فان هذا التطبيق له هدف كبير جدا وهو غرز القيم النبوية داخل النفس البشرية المسلمة حيث أن هذا التطبيق يربي غرس العديد من القيم داخل نفس الطفل مثل حب الخير للغير وحق الجار والصديق وكذلك العناية بالنباتات والرأفة بالحيوانات من خلال مجموعه من الأحاديث القيمة التي تساعد الطفل في أن يكون لديه معرفه بالأحاديث المختلفة للرسول عليه السلام. رابط اللعبة : https://girlsgamesbox.com/تحميل-لعبه-سامح-المتسامح-للاندرويد-بر/ *** لعبه عدنان معلم القران لعبه عدنان معلم القران احد التطبيقات المتميزة التي ننصح أولياء الأمور بتحميلها على جهاز الهاتف الذكي حيث انه يمكن تحميل هذه اللعبة من خلال متجر جوجل بلاي ولعبه عدنان معلم القران هي اللعبة المهداة من مؤسسه السبيعي الخيرية حيث أن هذا التطبيق له دور كبير جدا في تعليم الأطفال الصغار القران الكريم والحروف الهجائية والكثير من الأحاديث والأدعية والأذكار اليومية وهذا التطبيق موجه بشكل اكبر للفئات السنية من سن ثلاث سنوات حتى سن 12 سنه وسوف يساعد هذا التطبيق أولياء الأمور بصوره كبيره جدا حيث انه من أهم المميزات لهذا التطبيق هو إثارة الفضول لدى الأطفال الصغار لتعلم القران من خلال عدد كبير من الخلفيات الرائعة والمتنوعة وتكرار الآيات القرآنية بصوت الشيخ المنشاوي. رابط اللعبة : https://girlsgamesbox.com/تحميل-لعبه-عدنان-معلم-القران-العاب-اطف/ *** أذكاري اليومية أذكاري اليومية التطبيق المتميز للأطفال الصغار التطبيق الذي سوف يحتاج إليه أولياء الأمور لأنه سوف يساعد في تعليم الأطفال الصغار عدد كبير من الأدعية والأذكار اليومية التي سوف يكون لها دور مهم وكبير في تنشئه الطفل التنشئة الإسلامية حيث أن هذا التطبيق يحتوي على حوالي 20 دعاء ويتميز هذا التطبيق بأنه يوجد به المؤثرات والأصوات الجميلة التي سوف تساعد الطفل على أثارة في فضوله لحفظ هذه الأدعية وان يقوم بمتابعتها بصوره يوميه كما يمكن للأمهات والآباء استخدام هذا التطبيق كنوع من المكافئة عن طريق متابعه عداد التكرار وهو ما سوف يعطي فرصه كبيره للأطفال على التحفيز لحفظ هذه الأدعية. رابط اللعبة : https://girlsgamesbox.com/تحميل-تطبيق-اذكاري-اليوميه-تطبيق-اسلا/ *** بستان الأحاديث بستان الأحاديث هو احد التطبيقات الإسلامية الذي يمكن أن يتم تحميله من جانب أفراد المنزل عن طريق موقع جوجل بلاي حيث أن هذا التطبيق سوف يساعد الآباء والأمهات في التنمية الطفل المسلم التنمية الصحيحة وذلك لان هذا التطبيق له الأسلوب المميز الذي يساعد الأطفال في فهم الأحاديث وحفظها بشكل جيد عن طريق التكرار الصوتي ومن خلال الكتابة كما أن هذا التطبيق يشتمل على شجره الصلاة التي لها دور في مساعده الطفل في المحافظة على الصلاة ومتابعتها كما أن هذا التطبيق يتميز كذلك بأنه يستطيع خلق روح المنافسة بين الأطفال وتحفيزهم للمحافظة على الصلاة. رابط اللعبة : https://girlsgamesbox.com/6211-2/ *** لعبه عبقري لعبه عبقري هي لعبه متميزة وجيده جدا للأطفال الصغار حيث أن هذه اللعبة مخصصه للفئات العمرية من سن 6 سنوات وحتى سن 13 سنه فتساعد هذه اللعبة الأطفال الصغار على عمل الدوائر الكهربائية مثل المراوح والبطاريات والمفتاح الكهربائي والسماعة فيتعلم الطفل من خلال هذا البرنامج كيفيه عمل الدوائر الكهربائية عن طريق اللعب والتعلم ومعرفه كيف تتصل هذه الدوائر بشكل صحيح ويمكن للطفل الصغير خلال هذه اللعبة عمل مئات الدوائر الكهربائية والاستمتاع بتشغيلها رابط اللعبة https://girlsgamesbox.com/تحميل-لعبه-عبقري-للاندرويد-برابط-مباش/ ويمكنكم من خلال الرابط التالي تحميل المزيد من الالعاب الاسلامية