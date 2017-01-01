مساء الصباخ عساكم بخير ؟ وقت شفت الإعلان بقيت نقول واش راه يهدر وواش راهي تقول ! ... / وي راني نحكي ع الإعلان تاع أوريدو المدعوة نجمة سابقا !! |~ وحد النهار وأنا ندور في الأنترنت طحت في الإعلان تاع هيّا شيش تاع أوردو زعمة لعبة ولا مسابقة ولا واش تسموها سمو وفيها مطالب وتربح معاهم هدايا !! مالا بقيت نشوف فيه وبقى راسي يقول هذو منهم صح ! هذي في عقلها ! بهلولة وهو بعد كيف بانلي شارف وكبير ومازال عقلية أطفال يدير هكاك ! ... / اللعبة قايمة على Tap 5 ع أكبر عدد ممكن من الناس خلال مدري شحال ثانية ! ولا أشطح ع لغناية المفضلة عندك ونسيت كان المتسابق هو يغنيها بعد ولا ! ولا دير جاست بوجهك يضحك لمدة مدري شحال من ثانية !! ولا تولويلة مدري شحال لازم تستغرق !! ~ وأنا نتصفح في اللمة درك طحت في إعلان تاع جوجل تاع أوريدو الإعلان هذا بالذات تاع هيّا شيش لي لدرك أصلا ما فهمت واش يعني ! مالا ضغطت ع الإعلان طبعا مش باه نشوفو ديجا شبع قلبي منو نهار شفتو ضغطت برك باه نستفادو من الإعلان بما أنو الإعلانات هي مصدر استمرارية اللمة مالا ما تبخلوناش خوتي في الموضوع هذا مرة على مرة أضغطوا ع إعلان المهم دخلت وشفت بلي الناس راهم متفاعلين مع اللعبة أنا قلت تفاهة وشكون المعتوه لي يتبعهم مي فينالمون كاين صح المعتوهين ! وحدة أي تولول وواحد أو يشقلب في وجهو باه يضحك الغاشي وهو ما يضحّكش واحد أو يشطح كيما قالولو ! والثاني أو ورا ال Tap 5 ورمو يديه ! مبعد يقولك لو كانت الجزائر مع حدود فلسطين لتحررت فلسطين بواش تحرروها بالشطيح والتفاهات هذي ! الإعلام دخل علينا عادات دخيلة بزاف ! الطفلة ولات تصور روحها تولول ! ولاخر يشطح ! ولاخر داير فيها كلون إلى متى نبقاو هك مش عارفين صلاحنا ! ويجيبولنا عادات مش من عوايدنا ! واحنا ننساقوا برك كي البعير ! حرت في عبد عطاه ربي عقل باه يخمم بيه حطو ع جنب وتبنى عقل مخروطي يا ريت كل واحد يتوله مليح لروحو ويعرف واش يتبع وواش يعتزل كي نشوف القوم التبّع هذو نخاف برك ع السلالة تاعهم كيفاه رح تجي ! المهم الموضوع كان رايي في حاجة وحبيت نشاركو معاكم أنا نكمل تيزانتي وانتو مدولي رايكم في الموضوع خلولي لي دغاجي بلو ولخرين أقسموهم بين بعض ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله ما يكون آخر موضوع ليا