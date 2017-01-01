هاتف OUKITEL MIX 2 يقدم تجربة تصوير مميزة مع كاميرا بدقة 21 ميغا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel انها بدأت بأرسال شحنات من هاتفها الجديد OUKITEL MIX 2 للزبائن ويبدو ان معظم المشترين قد اعجبوا بأداء الكاميرا الرائع وقامت بنشر فيديو يوضح خصائص والتاثيرات الموجودة في الكاميرا هذا الهاتف ياتي بكاميرا ذات عدسة مزودجة بدقة 21 +2 ميغا بيكسل ومزودة بتقنية SLR لتمكين الهاتف من التقاط الصور بدقة وجمالية رائعة العدسة بدقة 21 ميغا هي من تصنيع شركة سامسونج اما الكاميرا الامامية فتاتي بدقة 8 ميغا بيكسل ويحوي الهاتف على فلاش من الامام والخلف . هذا الهاتف يحوي على العديد من الامور التي تجعله يتميز بين الهواتف الاخرى حيث يأتي بتصميم جميل . بغطاء خلفي زجاجي وبحواف من الالمنيوم وايضا شاشة بحواف صغيرة بتقنية عرض 18:9 حيث يعتبر هذا الهاتف متكامل من ناحية التصميم والشكل والمواصفات وحاليا يوجد تخفيض على سعر الهاتف في اغلب مواقع التسوق للمزيد يمكنكم زيارة الموقع الرسمي : http://www.oukitel.com/products/k/oukitel-mix-2-81.html ----------------------------