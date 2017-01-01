هاتف OUKITEL MIX 2 يقدم تجربة تصوير مميزة مع كاميرا بدقة 21 ميغا

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏14 ديسمبر 2017 على 07:23.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعلنت شركة Oukitel انها بدأت بأرسال شحنات من هاتفها الجديد OUKITEL MIX 2 للزبائن

    ويبدو ان معظم المشترين قد اعجبوا بأداء الكاميرا الرائع

    [​IMG]

    وقامت بنشر فيديو يوضح خصائص والتاثيرات الموجودة في الكاميرا



    هذا الهاتف ياتي بكاميرا ذات عدسة مزودجة بدقة 21 +2 ميغا بيكسل

    ومزودة بتقنية SLR لتمكين الهاتف من التقاط الصور بدقة وجمالية رائعة

    العدسة بدقة 21 ميغا هي من تصنيع شركة سامسونج

    اما الكاميرا الامامية فتاتي بدقة 8 ميغا بيكسل

    ويحوي الهاتف على فلاش من الامام والخلف .

    هذا الهاتف يحوي على العديد من الامور التي تجعله يتميز بين الهواتف الاخرى

    حيث يأتي بتصميم جميل . بغطاء خلفي زجاجي وبحواف من الالمنيوم

    وايضا شاشة بحواف صغيرة بتقنية عرض 18:9

    حيث يعتبر هذا الهاتف متكامل من ناحية التصميم والشكل والمواصفات

    وحاليا يوجد تخفيض على سعر الهاتف في اغلب مواقع التسوق

    للمزيد يمكنكم زيارة الموقع الرسمي :

    http://www.oukitel.com/products/k/oukitel-mix-2-81.html

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    M-MAX, ‏14 ديسمبر 2017 على 07:23
    #1

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