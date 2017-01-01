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البدء ببيع هاتف OUKITEL K6 بمعالج قوي وبطارية 6300 ميلي امبير !

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏20 ديسمبر 2017 على 06:48.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 ديسمبر 2015
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعلنت شركة Oukitel انها ستبدء ببيع هاتفها الجديد K6

    وقامت بنشر فيديو جديد عن الهاتف

    هذا الهاتف المميز والذي سياتي بمعالج قوي وذاكرة عشوائية 6 غيغا وكاميرا مزدوجة سيكون من افضل الهواتف التي انتجتهم هذه الشركة الصاعدة

    حيث اختصرت الشركة مميزات هذا الهاتف بالكلمات التالية :

    شاشة كبيرة - بطارية كبيرة - ذاكرة كبيرة - شاحن سريع - كاميرا رائعة - معالج قوي

    [​IMG]

    وصرح مدير التسويق في الشركة انهم اضافوا ميزات لهذا الهاتف غير موجودة في هواتف اخرى .

    بعض مميزات الهاتف :

    - اداء قوي للهاتف مع معالج ثماني النواة وذاكرة عشوائية 6 غيغا !!

    هذا الهاتف يأتي بمعالج قوي الاداء هو MediaTek Helio P23 يعطي اداء قوي ومستقر

    ويوفر في استهلاك الطاقة .

    وايضا هذا الهاتف ياتي بذاكرة عشوائية (رام) حجمها 6 غيغا بايت .

    - يحوي ميزة فتحة القفل بالوجه وايضا خاصية NFC

    ياتي هذا الهاتف ميزة فتح القفل عن طريق الوجه . هذه التقنية الجديدة الموجودة في ايفون اكس

    تم وضعها في هذ الهاتف .

    وايضا يحوي تقنية NFC المستخدمة للدفع الالكتروني او مشاركة البيانات والملفات .

    - يحوي بطارية بحجم 6300 ميلي امبير مع خاصية الشحن السريع

    من اهم الميزات في هذا الهاتف هي البطارية الضخمة بحجم 6300 ميلي امبير

    وايضا وجود شاحن سريع بقوة 5V-3A

    - يحوي كاميرا بعدسة مزدوجة خلفية بدقة 21+8 ميغا وامامية بدقة 13+8 ميغا

    يتميز هذا الهاتف بقوة الكاميرا وخاصة مع اضافة تقنية DSLR

    ومع عدسات بدقة كبيرة سيكون اداء الكاميرا اكثر من رائع .

    - تصميم عصري ومميز

    ياتي هذا الهاتف يتصميم عصري يشعر المستخدم بالفخامة

    حيث يحوي شاشة بحجم 6 انش بدقة عالية

    وتم استخدام مواد عالية الجودة في تصنيع هيكل الهاتف وغطاءه الخلفي

    فيديو عن الهاتف :



    كما ياتي هذا الهاتف بنظام اندرويد 7.1

    ويدعم كل شبكات 3g-4g

    والان وبمناسبة اطلاق الهاتف اعلنت الشركة انها ستمنح حسومات وكوبونات لشراء الهاتف

    تصل حتى 70 دولار

    حيث سيكون سعره الهاتف 270 دولار

    للحصول على الكوبونات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي :

    http://www.oukitel.com/activity/activity-41.html

    مزيد من الصور للهاتف :

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

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    M-MAX, ‏20 ديسمبر 2017 على 06:48
    #1

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