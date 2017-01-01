البدء ببيع هاتف OUKITEL K6 بمعالج قوي وبطارية 6300 ميلي امبير !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel انها ستبدء ببيع هاتفها الجديد K6 وقامت بنشر فيديو جديد عن الهاتف هذا الهاتف المميز والذي سياتي بمعالج قوي وذاكرة عشوائية 6 غيغا وكاميرا مزدوجة سيكون من افضل الهواتف التي انتجتهم هذه الشركة الصاعدة حيث اختصرت الشركة مميزات هذا الهاتف بالكلمات التالية : شاشة كبيرة - بطارية كبيرة - ذاكرة كبيرة - شاحن سريع - كاميرا رائعة - معالج قوي وصرح مدير التسويق في الشركة انهم اضافوا ميزات لهذا الهاتف غير موجودة في هواتف اخرى . بعض مميزات الهاتف : - اداء قوي للهاتف مع معالج ثماني النواة وذاكرة عشوائية 6 غيغا !! هذا الهاتف يأتي بمعالج قوي الاداء هو MediaTek Helio P23 يعطي اداء قوي ومستقر ويوفر في استهلاك الطاقة . وايضا هذا الهاتف ياتي بذاكرة عشوائية (رام) حجمها 6 غيغا بايت . - يحوي ميزة فتحة القفل بالوجه وايضا خاصية NFC ياتي هذا الهاتف ميزة فتح القفل عن طريق الوجه . هذه التقنية الجديدة الموجودة في ايفون اكس تم وضعها في هذ الهاتف . وايضا يحوي تقنية NFC المستخدمة للدفع الالكتروني او مشاركة البيانات والملفات . - يحوي بطارية بحجم 6300 ميلي امبير مع خاصية الشحن السريع من اهم الميزات في هذا الهاتف هي البطارية الضخمة بحجم 6300 ميلي امبير وايضا وجود شاحن سريع بقوة 5V-3A - يحوي كاميرا بعدسة مزدوجة خلفية بدقة 21+8 ميغا وامامية بدقة 13+8 ميغا يتميز هذا الهاتف بقوة الكاميرا وخاصة مع اضافة تقنية DSLR ومع عدسات بدقة كبيرة سيكون اداء الكاميرا اكثر من رائع . - تصميم عصري ومميز ياتي هذا الهاتف يتصميم عصري يشعر المستخدم بالفخامة حيث يحوي شاشة بحجم 6 انش بدقة عالية وتم استخدام مواد عالية الجودة في تصنيع هيكل الهاتف وغطاءه الخلفي فيديو عن الهاتف : كما ياتي هذا الهاتف بنظام اندرويد 7.1 ويدعم كل شبكات 3g-4g والان وبمناسبة اطلاق الهاتف اعلنت الشركة انها ستمنح حسومات وكوبونات لشراء الهاتف تصل حتى 70 دولار حيث سيكون سعره الهاتف 270 دولار للحصول على الكوبونات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي : http://www.oukitel.com/activity/activity-41.html مزيد من الصور للهاتف : -------------------------------