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أخي جعل حياتنا جحيم

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة أسينات, ‏23 ديسمبر 2017 على 22:29.

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  1. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    بسكرة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اريد ان افضفض لكم عن ما يخنقني وما نعانيه يوميا مع اخي العاق. نحن عائلة متكونة من ام و 3 بنات و اخ وحيد ابي توفى قبل 5 اشهر رحمه الله وادخله فسيح جناته
    مشكلتنا اليومية والدائمة اخي، اخي يبلغ من العمر 36 سنة هو ليس متزوج اخلاقه سيئة جدا دخل السجن اكثر من 4 مرات بجرائم مختلفة واغلبها السرقة مع التهديد وهذا ماعقدني في ايام الدراسة لان زملائي كانوا يعيرني باخي السجين ويا ليته دخل السجن ظلما يؤسفني انه كان ظالما في كل مرة …
    اقسم لكم اننا كنا في نعمة في فترة وجوده بالسجن اما عندما يخرج كان يضايقنا كلنا دائما كان يشتمنا بابشع الشتائم امي دائما تبكي وتدعوا له بالهداية وكان يشتم حتى امي ان لم تعطه مالا ابي كان يردعه عندما كان حيا بيننا اما الان اخي تمادى كثيرا هو يعاملنا كا العبيد يأمرنا بالطبخ والغسل في الوقت الذي يشاء اعلم انه من واجبي كاخت او من واجب امي الطبخ و غسل ملابسه لكن ليس بلغة الامر والشتم هذا ما يسبب لي ضعط نفسي رهيب … هوا عدواني معنا جميعا خاصة نحن البنات دائما يقول " وش ديرو في داري كون عطا ربي راكم متزوجين بصح اصبرو امكم ماشي رح دوم ليكم " والله مازدت عليكم بكلمة بلعكس هذبت اللفظ ...
    بابا في ايامو الاخيرة مالقاش حتي واحد يديه لطبيب الطبيب بعيد في ولاية اخرى على هذي تحمل خويا وطلب منو يديه لطبيب المهم خويا هداه ربي ودا بابا لطبيب دار تعيير ورجع لدار و التعيير كان غالي ب 3 ملايين بابا دفع 1مليون كاش و بعدها بيوم بابا عطا لخويا 2 ملايين وقالو روح خلص الطبيب وجيبلي التعيير خويا وش دار ؟ راح سرق زوج ملايين وبابا قعد ما جابش التعيير … المدخول الشهري تع بابا قليل جدا ماقدرش باش يجيب التعيرة و ستنا الشهر لوخر و باش يزيد يلم 2 ملايين يلزم وقت طويل وماجابهاش التعييرة المهم بعد 4 شهر بالضبط على اليوم لي عيير فيه توفى بابا… انا نعتبر خويا هو السبة وكون حتى تاب ولا بطل السرقة ذركا بابا عندو 5 شهر متوفي و خويا ماتبدلش …
    اختي جاو خطبوها و خويا خرب الخطبة عليها على خاطر طلب من ولد الناس في دراهم و كي محبش ضربو
    اي واحد يسمع بخويا ما يقدمش يخطب يرجع من الطريق …
    ماما مابطلتش دعاء ديما تدعيلو خوالاتي يقولو لماما خرجيه من الدار كون جا ولدي راني تبريت منو بصح ماما ماتقدرش هو الرجل الوحيد في الدار كون يروح علينا نبقوا دار نساء وهذا لي مخلينا صابرين عليه …
    انا قلبي ماشو ابيض كيما ماما تسامح بزاف طبعا ولدها لازم تسامح حتى ولو ماطلبش السماح
    اما انا لا …
    نكره خويا نكروه كره لا يوصف دارلي لعصاب عليا ضغط نفسي كبير ومانهدرش وديما ساكتة عايشين تحت رحمتو مانحطوش فيه لامان خلاص قادر لا سمح الله كون تموت ماما الله يطول في عمرها قادر يخرجنا من الدار بكل سهولة ويرمينا في الشارع ديما نخمم نحس راسي رح يتفجر نحس روحي مخنوقة مالقيتش حلا و ماشي باش تلقاولي حلا انا حبيت نهدر برك بالاك نرتاح شويا…
     
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    أسينات, ‏23 ديسمبر 2017 على 22:29
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    أولا أختي عظم الله أجرك فيما أصابك
    إن لله وأنا إليه راجعون
    تقبلي تعازي الحارة في والدك ربي يرحمو ويحسن إليه

    @لؤلؤة قسنطينة
    @الامين محمد
    @طموحة
    @جليلوس
    @أم ياسمينdz
    @أم منيــــــر
    @ابو ليث
    @*حزن النبلاء*
    @habchisalaheddin
    @hakim story
    @Malika Tlm
    @Skor m@k


    ......
    والدعوة عامة

    لندعو معا للأخت دعوة خالصة أن يفرج الله كربتها
    ربي يفرج عليك أختي الكريمة
    ويبعثلكم أيام جميلة
    آمين
     
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    حلم كبير, ‏27 ديسمبر 2017 على 08:47
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    ‏3 مارس 2014
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    السلام عليكم
    ربي يرحم باك ويجعل مثواه الجنة
    حبيبتي قصتك صدمتني هذا وحش ر اه معاكم
    اصبري واحتسبي نوضي صلي فالليل وحكي لربي ودعيه وبكي
    ربي كرييم وحنيييين علي عباده
    ربي يفرج عليكم ختي راني حاسة بيك ربي معاك
    اللهم فرج هم اختنا يارب
     
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    Malika Tlm, ‏27 ديسمبر 2017 على 09:01
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أولا عظم الله أجرك و غفر الله للوالد و اسكنه فسيح جنانه
    أما بخصوص مشكلتك أختي فلا أجد أفضل من هذا الدعاء و هو ثابت من السنة
    فمن خاف من احد أو قوم فليقل ( اللهم اكفنيه بما شئت )
    فمن قالها فقد سأل الله تعالى أن يكفيه شر الأشرار ، وكيد الفجار

    و أنا استعملته في كثير من المصائب و المصاعب فنجوت و لله الحمد
     
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    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2017 على 09:25
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الله يرحم والدك ويصبركم اختي
    كيما قال الاخ الامين محمد عليكم بالدعاء
    وسورة البقرة اقرايها على الما ورشي بيها الدار وحطوهالو في القرعة تاع الما لي يشرب منها وخلوه يشربها
    سورة البقرة وفضلها راه كبير
    في وضع كيما هك ماليكم غير ربي سبحانو وتعالى
    ربي يلين قلب خوكم ان شاءالله
     
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    أم ياسمينdz, ‏27 ديسمبر 2017 على 09:28
    #5
  6. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    و الله قصتك تبكي لحجر
    الله معاكم كما قالو لي قبلي ما عليكم الا بالدعاء و الشدة في الله
    كي قلت خويا عاق انا حسبتو في العشرينات او اقل
    هذا راه راجل من المفروض هو يكون السند ليكم بصح كما قلت حتى باباه الله يرحمو ما سلمش من شرو
    بصح سمحيلس انا ما نجيش معاك هنا
    هذا غيابو افضل من وجودو ياما نسا راهم عايشين وحدهم و مريحين
    واش واحد رجعلكم حياتكم جحيم تسناو منو الخير
    اذا ما فيهش خير تعينو برا و تريح و تعفس على الكبدة نتاعها و تنس بلي عندها ولد
    من جهة بقولكم لو كان راكم تزوجتو و من جهة اخرى يطرد الخطاب !!!!!
    الله المستعان
    هربي لله عز و جل و توسلي اليه و اطلبي منو الفرج و الهداية لخوك و الله يقويكم
    لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
    مشكور اخي @حلم كبير على الاشارة و بارك الله فيك
     
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    أم منيــــــر, ‏27 ديسمبر 2017 على 10:43
    #6
  7. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    اللهم المستعان و عليه التكلان.
    صرنا إلى زمان بعد أن كنا نسمع بالعقوق عند غيرنا، فإذا به يغزونا في أرضنا و ديارنا، الذي أوصي به ما يلي:
    1- أصل كل شيئ الدعاء و رجاء المولى عز و جل، أن يهديه و يرقق قلبه و يتوب عليه فينيب و يصدق في إنابته، و ما ذلك على الله بعزيز، و قد كان في الناس من الأشرار من هو أشد منه جرما و بدعوة صالحة وافقت إجابة من المولى عز و جل تحولت حياتهم بالكلية و صاروا من المهتدين و ما قصة الفضيل بن عياض رحمه الله (الذي كان قبل التوبة و الانابة من قطاع الطرق) عنا ببعيد، ثم تحول إلى عالم جليل و زاهد كبير بعد أن أثرت فيه أية من القرأن و هي قوله تعالى ( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ).
    2- أوصيك بأن تتصلي ببعض الأخوات ممن لهم إخوان صالحين لتستعين بهم في هداية أخيك و صرفه عن الشر و هدايته إلى الخير.
    3- لا بأس برقية ماء سواء رقيتم أنتم أو توجهتم إلى راقي شرعي تستعينون به في ذلك، و تقدمون له الماء مع الطعام من غير إخبار له، فبحكم التجربة كثير من الفساق تتلبسهم شياطين تزيدهم في غيهم و تصدهم عن الهدى.
    4- تجنبوا الصراع معه و مخاطبته بمثل ما يخاطبكم به، فالنار لا يطفئها لهيبها، كونوا رقيقات معه و خطبوه بأنه الأن هو الأخ و الوالد و الولي المسؤول عنكم، و أنكم سبيله إلى مرضاة مولاه، و أن الجنة بين يديه فلا يخسرها، و ليدع عنه طيشه و ليتب إلى الله قبل أن يدركه الموت و يخسر أخرته.
    5- إستعينوا أيضا بالأعمام و الأخوال إن وجدوا و كان فيهم عون، ليردعوه عن غيه و يكفوا عن شره، و إن حصل و تقدم خاطب فاليتقدم عن طريقهم إن كانوا بالطبع عونا لكم على إحصانكم.
     
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    ابو ليث, ‏27 ديسمبر 2017 على 11:23
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    اختي وش نقولك ... و الله المعيشة لي راكم فيها و الحالة لي راكم فيها الله يجعل لكم طريق منها

    و أخ كيما خوك هذا ... الله يهديه و يتولو لعيبوبو ... و الله كارثة ... في عوض ليكون هو الاب بعد وفاة الوالد تاعكم

    راه مزال يدير في المنكر و مزال في المكر تاعو ... و الي قالتلهم اسكتوا السيد في عمرو 36 .. اااربي مزالو 4 سنين و يقفل 40 سنة

    و سن ال 40 راه خلاص ... السن الي يبلغ فيه الوحد اشده و يستوي

    وش نقوللكم ... هذا باين ما ياكلش الهدرة و ما يسمعش الكلام ... اما تجنبوا قاع الهدرة معاه ...

    ...و الاحسن ... اذا عندكم اعمامكم ولا اخوالكم ... قوليلهم يهدرو معاه و يفهموه و يديرولو جماعة قاع على التصرفات الي راه يدير فيه

    و يفهموه بلي راه هو الاب في بلاصة الوالد المتوفى الله يرحمو و يوسع عليه

    و الله يسلك وحلكم و يعمل لكم طريق في الضيق

    لا حول و لا قوة الا بالله


     
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    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2017 على 11:49
    #8
  9. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    Naama
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، اولا عظم الله أجرك أختي ربي يصبركم أختي ويبدل محبتكم بالصبر......واش نقولك ياختي قصتك تبكي لحجر ....
    اولا وقبل كل شيء الدعاء الدعاء وصدقة بالخفية وان شاء الله ربي يرفد هذا البلاء الي راكم فيه .. .
    وقيام الليل اختي واستغفار ....وقتك الي تبكي فيه خصصيه ركعات مع ربي وشكي لربي تاكدي راح يزول القلق وحزن تدريجا منك .....
    وحاجة بغيت ننصحك فيها
    وهي الخطبة مدام خوك يعني من مفروض منقولش خوك هذا انسان صعب يتوصف اذا تقدم لك شاب يخاف الله انت او واحدا من اخواتك من الاحسن متقوليلوش وتحكي هذا شيء طبعا لخطيب الي تقدم وتحكيلو الامر الي راكم فيه انتوما علبالي تطلبو هنا وهوا يصعب الامر ويروح يطلب المال .....ومنبعد يقوليكن كون تزوجتو وكون وكون.....اذن من الاحسن كلش ديرو بالتخبية بدون تكاليف بدون اي شيء لعل وعسى طيحو في رجال يخافو ربي ويستركم .... ربي يفرج عليك وربي يكون في عونكم وإن احتجتي فضفضة او أي شيء انا موجودة هنا بعثلي في خاص
     
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    الأميرة الخجولة, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:09
    #9
  10. wissam 47

    wissam 47 :: عضو مُتميز ::

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    ربي يرحم باباك ويسكنه فسيح جناته
    وربي يعطيكم الصبر عليه وعلى خوك العاق الذي فات العقوق الله يهدي
    ربي يفرج كربك
    انا في رأي تهدروا مع خوالكم وعمامكم هوما اللي يزقو فيه ويبهدلوه لخر بلاك يعقال ويحس روحو واش راه داير
    ولا اضطر الأمر خرجوه من الدار
    ولازم الوالدة نتاعك تتبرى منو متقدريش اختي تعيشي مع انسان بالغ عقليا وناضج لكن عقله ليس بذالك
    أدعو الله الهداية
    وأدعو أن يفرج الله كربكم اختي
     
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    wissam 47, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:10
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    نعم الرأي رأيك اخي أباليث بارك الله فيك
     
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    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:11
    #11
  12. جليلوس

    جليلوس
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة الإبتدائية     طاقم المشرفين

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    ياختي ربي يرحم باباكم ان شاء الله ويوسع عليه
    والله مالقيت مانقول ربي يصبركم على هاد البلية ... والله ماساهلة
    ماتدعوش عليه مهما كان يبقى اخ وكبدة ودمكم ... ادعوله بالهداية والثبااات
    كثري الرقية الشرعية في داركم ... وحتى ليه اغسلولوا قشوا بالماء المرقي
    طيبولوا بالماء المرقي رشوا بيه الدااار ... بالاك لعل وعسى يتبدل ويهديه ربي
    شوفوا ناس كبار يحكو معاااه يوعوووه باسكو ملقاش لي يهدروا الراجل الوحيد وسط النساء

    الله يهديييه وصبركم وشكرا لك اخي حليم يعطيك الصحة
    دعواتنا لكم اخت اسينات
     
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    جليلوس, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:43
    #12
  13. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    ربي يصبركم على فراق الوالد و تعازية الحارة
    و ربي يصبركم كثر و كثر على هاد الاخ لي المفروض يكون سندكم بعد الوالد ...
    والله ما لقيت مانقول غير ربي يهديه و نتوما ربي يرزقكم بولاد الحلال لي يهنوكم و يرضوكم ... اصبري اختي و ان شاء الله ربي يجازيكم في الدنيا قبل الآخرة يا ا ا رب
     
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    zohor kfz, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:44
    #13
  14. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    شكر جزيلا ربي يحفظكم
    شكرا جزيلا ربي يحفظكم
     
    أسينات, ‏27 ديسمبر 2017 على 14:48
    #14
  15. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    ربي يحفظك اختي
     
    أسينات, ‏27 ديسمبر 2017 على 14:49
    #15
  16. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    ربي يحفظكم ويرحم امواتكم
     
    أسينات, ‏27 ديسمبر 2017 على 14:52
    #16
  17. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    ربي يحفظكم. صحيح عملنالو رقية في الما بصح خالتي قالت كي عاد مايصليش ماتحكمش فيه
     
    أسينات, ‏27 ديسمبر 2017 على 14:55
    #17
  18. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    والله صعيبة نعيشو وحدنا على هذا متحملينو
     
    أسينات, ‏27 ديسمبر 2017 على 15:03
    #18
  19. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    شكرا جزيلا ربي يحفظكم ...كنا سنرقي له في الماء لكن خالتي قالت مايفيدش على خاطر هو ميصليش
     
    أسينات, ‏27 ديسمبر 2017 على 15:08
    #19
  20. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    ماما ديما توصي خالي واولاد خالتي ينصحوه هو كي يعود معاهم يقولهم هيه وعندكم حق … بصح رايو يديرو
     
    أسينات, ‏27 ديسمبر 2017 على 15:11
    #20
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