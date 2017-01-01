أخي جعل حياتنا جحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد ان افضفض لكم عن ما يخنقني وما نعانيه يوميا مع اخي العاق. نحن عائلة متكونة من ام و 3 بنات و اخ وحيد ابي توفى قبل 5 اشهر رحمه الله وادخله فسيح جناته مشكلتنا اليومية والدائمة اخي، اخي يبلغ من العمر 36 سنة هو ليس متزوج اخلاقه سيئة جدا دخل السجن اكثر من 4 مرات بجرائم مختلفة واغلبها السرقة مع التهديد وهذا ماعقدني في ايام الدراسة لان زملائي كانوا يعيرني باخي السجين ويا ليته دخل السجن ظلما يؤسفني انه كان ظالما في كل مرة … اقسم لكم اننا كنا في نعمة في فترة وجوده بالسجن اما عندما يخرج كان يضايقنا كلنا دائما كان يشتمنا بابشع الشتائم امي دائما تبكي وتدعوا له بالهداية وكان يشتم حتى امي ان لم تعطه مالا ابي كان يردعه عندما كان حيا بيننا اما الان اخي تمادى كثيرا هو يعاملنا كا العبيد يأمرنا بالطبخ والغسل في الوقت الذي يشاء اعلم انه من واجبي كاخت او من واجب امي الطبخ و غسل ملابسه لكن ليس بلغة الامر والشتم هذا ما يسبب لي ضعط نفسي رهيب … هوا عدواني معنا جميعا خاصة نحن البنات دائما يقول " وش ديرو في داري كون عطا ربي راكم متزوجين بصح اصبرو امكم ماشي رح دوم ليكم " والله مازدت عليكم بكلمة بلعكس هذبت اللفظ ... بابا في ايامو الاخيرة مالقاش حتي واحد يديه لطبيب الطبيب بعيد في ولاية اخرى على هذي تحمل خويا وطلب منو يديه لطبيب المهم خويا هداه ربي ودا بابا لطبيب دار تعيير ورجع لدار و التعيير كان غالي ب 3 ملايين بابا دفع 1مليون كاش و بعدها بيوم بابا عطا لخويا 2 ملايين وقالو روح خلص الطبيب وجيبلي التعيير خويا وش دار ؟ راح سرق زوج ملايين وبابا قعد ما جابش التعيير … المدخول الشهري تع بابا قليل جدا ماقدرش باش يجيب التعيرة و ستنا الشهر لوخر و باش يزيد يلم 2 ملايين يلزم وقت طويل وماجابهاش التعييرة المهم بعد 4 شهر بالضبط على اليوم لي عيير فيه توفى بابا… انا نعتبر خويا هو السبة وكون حتى تاب ولا بطل السرقة ذركا بابا عندو 5 شهر متوفي و خويا ماتبدلش … اختي جاو خطبوها و خويا خرب الخطبة عليها على خاطر طلب من ولد الناس في دراهم و كي محبش ضربو اي واحد يسمع بخويا ما يقدمش يخطب يرجع من الطريق … ماما مابطلتش دعاء ديما تدعيلو خوالاتي يقولو لماما خرجيه من الدار كون جا ولدي راني تبريت منو بصح ماما ماتقدرش هو الرجل الوحيد في الدار كون يروح علينا نبقوا دار نساء وهذا لي مخلينا صابرين عليه … انا قلبي ماشو ابيض كيما ماما تسامح بزاف طبعا ولدها لازم تسامح حتى ولو ماطلبش السماح اما انا لا … نكره خويا نكروه كره لا يوصف دارلي لعصاب عليا ضغط نفسي كبير ومانهدرش وديما ساكتة عايشين تحت رحمتو مانحطوش فيه لامان خلاص قادر لا سمح الله كون تموت ماما الله يطول في عمرها قادر يخرجنا من الدار بكل سهولة ويرمينا في الشارع ديما نخمم نحس راسي رح يتفجر نحس روحي مخنوقة مالقيتش حلا و ماشي باش تلقاولي حلا انا حبيت نهدر برك بالاك نرتاح شويا…