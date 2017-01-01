أخي جعل حياتنا جحيم

اللهم المستعان و عليه التكلان.

صرنا إلى زمان بعد أن كنا نسمع بالعقوق عند غيرنا، فإذا به يغزونا في أرضنا و ديارنا، الذي أوصي به ما يلي:

1- أصل كل شيئ الدعاء و رجاء المولى عز و جل، أن يهديه و يرقق قلبه و يتوب عليه فينيب و يصدق في إنابته، و ما ذلك على الله بعزيز، و قد كان في الناس من الأشرار من هو أشد منه جرما و بدعوة صالحة وافقت إجابة من المولى عز و جل تحولت حياتهم بالكلية و صاروا من المهتدين و ما قصة الفضيل بن عياض رحمه الله (الذي كان قبل التوبة و الانابة من قطاع الطرق) عنا ببعيد، ثم تحول إلى عالم جليل و زاهد كبير بعد أن أثرت فيه أية من القرأن و هي قوله تعالى ( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ).

2- أوصيك بأن تتصلي ببعض الأخوات ممن لهم إخوان صالحين لتستعين بهم في هداية أخيك و صرفه عن الشر و هدايته إلى الخير.

3- لا بأس برقية ماء سواء رقيتم أنتم أو توجهتم إلى راقي شرعي تستعينون به في ذلك، و تقدمون له الماء مع الطعام من غير إخبار له، فبحكم التجربة كثير من الفساق تتلبسهم شياطين تزيدهم في غيهم و تصدهم عن الهدى.

4- تجنبوا الصراع معه و مخاطبته بمثل ما يخاطبكم به، فالنار لا يطفئها لهيبها، كونوا رقيقات معه و خطبوه بأنه الأن هو الأخ و الوالد و الولي المسؤول عنكم، و أنكم سبيله إلى مرضاة مولاه، و أن الجنة بين يديه فلا يخسرها، و ليدع عنه طيشه و ليتب إلى الله قبل أن يدركه الموت و يخسر أخرته.

5- إستعينوا أيضا بالأعمام و الأخوال إن وجدوا و كان فيهم عون، ليردعوه عن غيه و يكفوا عن شره، و إن حصل و تقدم خاطب فاليتقدم عن طريقهم إن كانوا بالطبع عونا لكم على إحصانكم.

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