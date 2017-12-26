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نتائج مسابقة عيد اللمة 12

الموضوع في 'منتدى المطبخ الجزائري' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏25 ديسمبر 2017 على 16:22.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    مساءكم طيب أحبتـــي
    ككل عيد من الاعياد الدينية والوطنية والخاصة هنالك عيد أيـــضا
    عيد لآم حملت بين طياتها سنين من الصمود
    سنين وهي تحتظن أبنـــآءها أبناء الجزائر في داخل الوطن أو خارجه
    فتحت ابوابها لجميع أعضاءها وكانت بيتهم الثاني
    في عيد تأسيس منتدى اللمة الجزائرية ال 12

    تلقى المنتدى مجموعة من الحلا كانت تعبيرا عن الحب والاخلاص من طرف الاعضاء اتجاهه

    الاخت @سكون الفجر قدمت لنا
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    الاخ @حلم كبير قدم لنا مع عائلته الصغيرة

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    @أشـواق19

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    @ضيوف وسـنغادر

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    @البدر المشرق
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    @Oum Loukmane
    خالتي اسفة عن عدم وضع صورك في الموضوع لانها اختفت من الموضوع
    لا اعرف ان كانت النت عندي او انها حدفت من موقع الرفع
    ساعود لوضعها ان كانت اختفت فجأة

    @yaso ياسمين

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    نشكر الجميع على المشاركات الطيبة
    أما المراكز الثلاث الأولى كانت من نصيب :
    المرتبة الاولى:
    الاخت @ضيوف وسـنغادر

    تتحصل معنا على وسام اجمل كيكة+فليكسي 300 دينار جزائري

    المرتبة الثانية:
    الاخ @حلم كبير

    يتحصل معنا على وسام اجمل كيكة+200 دينار جزائري

    المرتبة الثالثة:
    الاخت @البدر المشرق

    تتحصل معنا على وسام اجمل كيكة+100 دينار جزائري

    وبقية المشاركات سيحصلون على
    200 نقطة شرفية

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    بارك الله فيكم في امان الله


    مع تحيات مشرفات المطبخ اللماوي







     
    البدر المشرق, زهرة البليدة, missing heart و 8 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏25 ديسمبر 2017 على 16:22
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أم ياسمينdz, ‏25 ديسمبر 2017 على 16:23
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    الف الف الف مبرووووووووووك جميعا
    • (y)
     
    Soumia hadj mohammed, missing heart و حلم كبير معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏25 ديسمبر 2017 على 16:34
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليكم
    مبارك للجميع
    و كل عام و اللمة بألف خير
    الصور مهيش تبان قاع في اللمة مش عارف علاه
    عقبال العام الجاي
     
    missing heart, قطر الندىdz, عآشقة الجنـة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏25 ديسمبر 2017 على 17:01
    #4
  5. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    مليووون مبروك للفائزين وللجميع
    شكرا​
     
    missing heart, قطر الندىdz, Soumia hadj mohammed و 1 آخرون معجبون بهذا.
    *amani*, ‏25 ديسمبر 2017 على 17:03
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    بارك الله فيكم إخوتي أخواتي الأكارم فرحتمونا كثيرا كثيرا بهذه المبادرة الرائعة

    مبروك للفائزين الف مبروك
    تستاهلو
    ولكل من شارك أقول لهن تسلم أياديكن أنتن هن رائعات اللمة وشيفاتها وما نحن سوى نقطة في بحركن

    أعتبرت نفسي فائزا يوم دخلت الى اللمة الكريمة وانضممت الى هذه العائلة الرائعة ....

    العائلة كلها فرحت كثيرا لم نكن نتوقع
    zzzz (16)-388x264.gif

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    لكم مني باقات الورد والود معهم
    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    أخوكم حلم كبير
     
    عآشقة الجنـة, missing heart و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏25 ديسمبر 2017 على 19:21
    #6
  7. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سعيدة
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    مباؤك للاخوآت وآلاخ حلىم
    هنىئآ لك ختى ضىوف وسنغآدر
    شكرآ لمشآركآتكم آلطىبه
    كنت آتمنى آن آكون معكم فىهآ

    كنت آتمنى
     
    البدر المشرق, missing heart, قطر الندىdz و 2 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏25 ديسمبر 2017 على 19:40
    #7
  8. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
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    السلام عليكم و رحمة الله
    ألف مبارك للفائزين و بما أننا في عيد اللمة فالكل فائز
    شكرا لكل القائمين على المسابقة
    و كل عام و اللمة و أبنائها بالف خير
     
    قطر الندىdz, missing heart و حلم كبير معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏25 ديسمبر 2017 على 19:57
    #8
  9. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    الف مبروك للفائزين
     
    missing heart و حلم كبير معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏25 ديسمبر 2017 على 20:19
    #9
  10. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    الف مبروك للجميع
    كل عام و لمتنا بالف خير
     
    missing heart و حلم كبير معجبون بهذا.
    أم منيــــــر, ‏25 ديسمبر 2017 على 20:42
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    يااا جدكم آآآ ما تجوعوناش باطل
    يعني نشوفو كل ها الإبداع و ما بدكم أجوع لالالا مستحيل هههههههههههههه

    مبرووك للجميع و الله إبداع و فن راق
     
    حلم كبير, missing heart و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏25 ديسمبر 2017 على 22:02
    #11
  12. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم
    على كل حال يعطيكم الصحة هه
    بصح كن كملتو خيركم و بعثتولنا طبسي طبسي تاع قاطو مش خير ؟
    ههه
    شكرا و مبروك للفايزين


     
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    habchisalaheddin, ‏25 ديسمبر 2017 على 22:08
    #12
  13. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    عالمي الخاص
    السلام عليكم
    الف مبروووك للفائزين
     
    missing heart و حلم كبير معجبون بهذا.
    ♥نجلاء♥, ‏25 ديسمبر 2017 على 22:25
    #13
  14. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    الف مبرووووك
    كل عام اللمة بآآآلف خير
     
    زهرة البليدة, ‏26 ديسمبر 2017 على 15:57
    #14
  15. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ألف مبروك للجميع فالطل فائز وسعيدة انا جدا بمشاركتي بينكم وبكم اخوتي
    والله كان لي الشرف ان اشارك بينكم
    وسعيدة جدا بالوسآم والجآئزة بارك الله فيكم وأدامكم بخير ورزقكم من حيث لا تحتسبون ♥

    يآ اخي انا عن نفسي عرضتك
    شوف أنت اللي مالبيتناش العرضة ههه
    معليش للعام الجاي ان شاء الله هه ^^
    [​IMG]
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏26 ديسمبر 2017 على 17:51
    #15
  16. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    الجلفة
    هنا عندك الحق ههه
    يعطيك الصحة ههه
     
    ضيوف وسـنغادر معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏26 ديسمبر 2017 على 20:18
    #16
  17. لاريمان

    لاريمان
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام     طاقم المشرفات

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    الف الف مبروك
    يعطيكم الصحة
     
    لاريمان, ‏26 ديسمبر 2017 على 20:22
    #17
  18. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    بوركت اخيتي
    لي الشرف انني شاركتكم بكعكتي ..
    سعيدة جدا بالوسام
    واااالف مبروووك للاخ حلم كبير وضيوف وسنغادر.
     
    ضيوف وسـنغادر معجب بهذا.
    البدر المشرق, ‏27 ديسمبر 2017 على 14:12
    #18

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