نتائج مسابقة عيد اللمة 12



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ألف مبروك للجميع فالطل فائز وسعيدة انا جدا بمشاركتي بينكم وبكم اخوتي

والله كان لي الشرف ان اشارك بينكم

وسعيدة جدا بالوسآم والجآئزة بارك الله فيكم وأدامكم بخير ورزقكم من حيث لا تحتسبون ♥

إقتباس لمشاركة habchisalaheddin: السلام عليكم

على كل حال يعطيكم الصحة هه

بصح كن كملتو خيركم و بعثتولنا طبسي طبسي تاع قاطو مش خير ؟

ههه

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