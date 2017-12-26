نتائج مسابقة عيد اللمة 12

مساءكم طيب أحبتـــي ككل عيد من الاعياد الدينية والوطنية والخاصة هنالك عيد أيـــضا عيد لآم حملت بين طياتها سنين من الصمود سنين وهي تحتظن أبنـــآءها أبناء الجزائر في داخل الوطن أو خارجه فتحت ابوابها لجميع أعضاءها وكانت بيتهم الثاني في عيد تأسيس منتدى اللمة الجزائرية ال 12 تلقى المنتدى مجموعة من الحلا كانت تعبيرا عن الحب والاخلاص من طرف الاعضاء اتجاهه الاخت @سكون الفجر قدمت لنا الاخ @حلم كبير قدم لنا مع عائلته الصغيرة @أشـواق19 @ضيوف وسـنغادر @البدر المشرق @قطر الندىdz @Oum Loukmane خالتي اسفة عن عدم وضع صورك في الموضوع لانها اختفت من الموضوع لا اعرف ان كانت النت عندي او انها حدفت من موقع الرفع ساعود لوضعها ان كانت اختفت فجأة @yaso ياسمين نشكر الجميع على المشاركات الطيبة أما المراكز الثلاث الأولى كانت من نصيب : المرتبة الاولى: الاخت @ضيوف وسـنغادر تتحصل معنا على وسام اجمل كيكة+فليكسي 300 دينار جزائري المرتبة الثانية: الاخ @حلم كبير يتحصل معنا على وسام اجمل كيكة+200 دينار جزائري المرتبة الثالثة: الاخت @البدر المشرق تتحصل معنا على وسام اجمل كيكة+100 دينار جزائري وبقية المشاركات سيحصلون على 200 نقطة شرفية بارك الله فيكم في امان الله مع تحيات مشرفات المطبخ اللماوي