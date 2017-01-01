بدء بيع هاتف OUKITEL K6 على موقع التسوق Banggood .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel انها عقدت اتفاق مع موقع التسوق الشهير Banggood وانها ستبدء بيع هاتفها الجديد K6 في موقع التسوق اعتبارا من 25 من شهر ديسمبر الحالي . هذا الهاتف القوي الذي ياتي بمعالج ثماني النواة MediaTek Helio P23 وايضا برام كبير بحجم 6 غيغا وبشاشة كبيرة بحجم 6 انش بدون حواف وبجودة تصنيع مميزة جدا هذا الهاتف هو استمرار لسلسلة k المعروفة بحجم البطارية الضخم حيث ياتي ببطارية حجمها 6300 ميلي امبير ستكون كافية للاستخدام من 3-7 ايام حسب الاستهلاك . ومن خلال تجربة الهاتف في تشغيل الالعاب ووضع شاشة الهاتف في اعلى مستوى اضاءة واعلى مستوى صوت استطاع الهاتف الصمود لمدة 12 ساعة متواصلة !! تابع الفيديو لمشاهدة التجربة : يتميز هذا الهاتف ان شاشته ستكون بحواف وجوانب صغيرة وبحجم 6 انش بدقة Full HD وبنظام عرض 18:9 وستكون مريحة جدا للاستخدام . وكما ذكرنا سابقا .. الهاتف ياتي بمعالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وبذاكرة داخلية 64 غيغا وذاكرة عشوائية 6 غيغا . بالاضافة لاحتوائه على تقنية NFC للدفع الالكتروني . كاميرا الهاتف ستكون بعدسة مزدوجة بدقة 21+8 ميغا للكاميرا الخلفية و 13+8 ميغا للكاميرا الامامية . الهاتف سيتوفر بلونين : الاسود - الازرق . ويدعم كل شبكات الجيل الثالث والرابع وياتي بنظام اندرويد 7.1 . سعر الهاتف سيكون 269 دولار لكن يمكن الاستفادة من فترة التخفيض من خلال شراء الهاتف من متجر بانجود بسعر 199 دولار فقط للمزيد يمكنكم زيارة الموقع الرسمي : http://www.oukitel.com/products/k/k6-82.html -----------------------