ملحق 1) بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/ 2018

​

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ​

كلي نعومة كُلّي أناقة



من أنا؟

♀حواء اللــــمة الجزائريــــة ♀









نعيد طرح فكرة البازار الحصري لملابس بنات اللمة من جديد بحلــة جديدة لعام 2018 نعيد طرح فكرة البازار الحصري لملابس بنات اللمة من جديد بحلــة جديدة لعام 2018

ونأمـــل من اللماويات ان يطرحن كل جديدهــــن هنآآ





-متجدد-بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/موضوع حصريّ ‏



-متجدد-بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/موضوع حصريّ ‏













الموضوع خاصّ بـــ:

-وضع الملابس الحصرية،الأحذية،الشّنط،

الاكسسو ارات

وكل ما يتعلــق باللماوية الجميلة

للعضوة المصورة بالكاميرا الخاصة

مكتوب عليها اسم المنتدى واسم العضوة لحفظ الحقوق







يجب أن تكون مطموسة ومن لاتعرف طريقة

الطمس .

تتفضل من هنا:



صور توضيحية لخطوآت تظليل أجسآد العآرضآت

الموضوع خاصّ بـــ:-وضع الملابس الحصرية،الأحذية،الشّنط،الاكسسو اراتوكل ما يتعلــق باللماوية الجميلةللعضوة المصورة بالكاميرا الخاصةمكتوب عليها اسم المنتدى واسم العضوة لحفظ الحقوقيجب أن تكون مطموسة ومن لاتعرف طريقةالطمس .تتفضل من هنا:

-تمنع الدردشة في الموضوع .

فقط الاستفسارت حول ما يخص الموصوع

