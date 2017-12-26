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ملحق 1) بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/ 2018

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏26 ديسمبر 2017.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    كلي نعومة كُلّي أناقة

    من أنا؟
    ♀حواء اللــــمة الجزائريــــة ♀


    [​IMG][​IMG][​IMG]


    نعيد طرح فكرة البازار الحصري لملابس بنات اللمة من جديد بحلــة جديدة لعام 2018
    ونأمـــل من اللماويات ان يطرحن كل جديدهــــن هنآآ
    [​IMG]

    -متجدد-بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/موضوع حصريّ ‏

    -متجدد-بازار ملابس بنات اللّمّة الجزائرية/موضوع حصريّ ‏

    [​IMG]


    [​IMG]

    الموضوع خاصّ بـــ:
    -وضع الملابس الحصرية،الأحذية،الشّنط،
    الاكسسو ارات
    وكل ما يتعلــق باللماوية الجميلة
    للعضوة المصورة بالكاميرا الخاصة
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    يجب أن تكون مطموسة ومن لاتعرف طريقة
    الطمس .
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    صور توضيحية لخطوآت تظليل أجسآد العآرضآت

    [​IMG]

    -تمنع الدردشة في الموضوع .
    فقط الاستفسارت حول ما يخص الموصوع

    [​IMG]

    شاركيْنــآ إذن يآ لمآويــة بكل جديدك و مشترياتك كالعادة ولنتعرف على ستايلات
    بعضنا البعض وليكن الموضوع كما عهدنآه ملتقى لح ـواء
    اللمة أين تضع فيه خزانتها مُترجمة بصور على الصفح ـة

    ♥♥♥♥

    [​IMG]




    °°يلاآآآآآ يا بناآآآآآآت °°

    +شاركننآ بجديـــدكن

    في أمآن الله ^^
     
    *amani*, زهرة البليدة, آمِيْرَتُه و 4 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏26 ديسمبر 2017
    #1
  2. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    فكرة رائعة
    ابدعتي اسماء كالعادة:Love:

    ان شاء الله ساشارك
     
    زهرة البليدة و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏26 ديسمبر 2017
    #2
  3. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
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    عيونك الرائعة حبيبتي
    تسلمي يا طيبة
    في الانتظار ^^
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏26 ديسمبر 2017
    #3
  4. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    ان شاء الله اسماء
     
    زهرة البليدة و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏26 ديسمبر 2017
    #4
  5. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏26 ديسمبر 2017
    قطر الندىdz, زهرة البليدة, عآشقة الجنـة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏26 ديسمبر 2017
    #5
  6. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏26 ديسمبر 2017
    قطر الندىdz, زهرة البليدة, عآشقة الجنـة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏26 ديسمبر 2017
    #6
  7. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماشاء الله فكرة هايلة
    بالتوفيق
     
    زهرة البليدة و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏26 ديسمبر 2017
    #7
  8. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    شكرا على التجديد
    راني شاريا بزاف صوالح حتى نريgل أموري و نصور
    بصحتك آختي @Ryry_Ndj
     
    زهرة البليدة, Ryry_Ndj و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏27 ديسمبر 2017
    #8
  9. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
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    السلام عليكم
    اهلا بكن صبايا في انتظار مشاركتكن
    و بصحتك حبيبتي ريان
    ان شاء الله كي نصور ملابسي الجديدة نوريهالكم
     
    Ryry_Ndj و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏27 ديسمبر 2017
    #9
  10. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    مبروك الإفتتاح
    شكرا اختي اسماء
    مين نشري راني نشارككم شوي حوايج
    حوايج يهبلو حبيبيتي ريان بصحتك :kiss:
     
    Ryry_Ndj و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏27 ديسمبر 2017
    #10
  11. عآشقة الجنـة

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    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

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    الله يبارك فيك حبيبتي
    العفو يا زهرة المنتدى نورتي
    في انتظار مشاركتك
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏27 ديسمبر 2017
    #11
  12. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    الله يسلمك حنونة
     
    آمِيْرَتُه و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏28 ديسمبر 2017
    #12
  13. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

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    هذو شريتهم هذا الشتاء و شاركت بهم في مسابقة أناقة حواء في فصل الشتاء
    أتمنى أن تعجبكم ^^

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    Amani nani, أم ياسمينdz, قطر الندىdz و 3 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏2 جانفي 2018
    #13
  14. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    قطر الندىdz و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏2 جانفي 2018
    #14
  15. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    at my hôûsSSse
    بصحتك ختيتو
     
    قطر الندىdz و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏2 جانفي 2018
    #15
  16. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    الله يسلمكم بنات شكرا
     
    زهرة البليدة و قطر الندىdz معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏2 جانفي 2018
    #16
  17. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    مشترياتي الجديدة شاركت بها في المسابقة

    [​IMG]


    [​IMG]


    الجوارب أعزكم الله قديمة البليغة جديدة برك

    [​IMG]
     
    قطر الندىdz, Ryry_Ndj و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏5 جانفي 2018
    #17
  18. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    ههه كيوووت
    يهبلوا بصحتك ختيتو
    تلبسيهم بالصحة
     
    زهرة البليدة, ‏5 جانفي 2018
    #18
  19. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    بصحتكم لبنات قشكم يسخف تلبسوه بالصحة والهناء
     
    أم ياسمينdz, ‏15 جانفي 2018 على 22:03
    #19

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