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برنامج رائع لتهكير العاب الاندرويد بدون روت

الموضوع في 'ركن تطبيقات الهاتف المحمول' نشر بواسطة حامد الحامد, ‏29 ديسمبر 2017 على 00:46.

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  1. حامد الحامد

    حامد الحامد :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته : مرحبا اخواني و اصدقائي الكرام هل لاحظتم انه في بعض البرامج و الالعاب توجد ميزات مدفوعة الثمن يجبرك المطور ان تشتريها بالمال الحقيقي عبر اي كارد بنك للحصول على هذه الميزات و ايضا يعرض عليك داخل البرامج الكثير من الاعلانات المنبثقة و الفتحات الاجبارية المزعجة التي من شانها جعلك حذف اللعبة و التطبيق و عدم الرجوع لاستخدامها نهائيا ؟؟ لكن هذه المعاناة لن تطول و تستطيع بنفسك و بسهولة ايقاف هذه الاعلانات المزعجة و ايضا شراء اي شيئ مدفوع بالمجان بدون دفع سنت واحد و ذالك عبر تهكير العاب الاندرويد بواسطة احد برامج التهكير المشهورة و التي هي بالفعل كثيرة و لكن سانصحكم انا باستخدام احد افضل و اقوى برنامج تهكير الالعاب للاندرويد على الاطلاق من تجربتي الشخصية و التي هي برامج بسيطة وسهلة الاستخدام و حجمها صغير لتشتغل على كل الجوالات بدون اي مشكلة تذكر
    [​IMG]
    رابط تحميل التطبيق الاول : انقر هنا
    رابط تحميل التطبيق الثاني : اضغط هنا

    من خلال هذين البرنامجين ستحصل عل كل العابك مهكرة بسيطة و سهلة بدون روت و بخطوات بسيطة لن تتطلب منك اي خبرة على الاطلاق ، فيكفيك ان تشاهد فيديو يوتيوب واحد او اثنين لتشرع مباشرة في تهكير العابك و الحصول عليها مهكرة مثل لعبة كلاش رويال مهكرة مثلا او كلاش اوف كلانس او لعبة هاي داي و القائمة تطول
    اتمنى ان تعجبكم هذه الفقرة و الى اللقاء في درس جديد قا
    م من دروس الاندرويد و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته​

     
    حامد الحامد, ‏29 ديسمبر 2017 على 00:46
    #1

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