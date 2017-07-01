برنامج رائع لتهكير العاب الاندرويد بدون روت

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته : مرحبا اخواني و اصدقائي الكرام هل لاحظتم انه في بعض البرامج و الالعاب توجد ميزات مدفوعة الثمن يجبرك المطور ان تشتريها بالمال الحقيقي عبر اي كارد بنك للحصول على هذه الميزات و ايضا يعرض عليك داخل البرامج الكثير من الاعلانات المنبثقة و الفتحات الاجبارية المزعجة التي من شانها جعلك حذف اللعبة و التطبيق و عدم الرجوع لاستخدامها نهائيا ؟؟ لكن هذه المعاناة لن تطول و تستطيع بنفسك و بسهولة ايقاف هذه الاعلانات المزعجة و ايضا شراء اي شيئ مدفوع بالمجان بدون دفع سنت واحد و ذالك عبر تهكير العاب الاندرويد بواسطة احد برامج التهكير المشهورة و التي هي بالفعل كثيرة و لكن سانصحكم انا باستخدام احد افضل و اقوى برنامج تهكير الالعاب للاندرويد على الاطلاق من تجربتي الشخصية و التي هي برامج بسيطة وسهلة الاستخدام و حجمها صغير لتشتغل على كل الجوالات بدون اي مشكلة تذكر رابط تحميل التطبيق الاول : انقر هنا رابط تحميل التطبيق الثاني : اضغط هنا من خلال هذين البرنامجين ستحصل عل كل العابك مهكرة بسيطة و سهلة بدون روت و بخطوات بسيطة لن تتطلب منك اي خبرة على الاطلاق ، فيكفيك ان تشاهد فيديو يوتيوب واحد او اثنين لتشرع مباشرة في تهكير العابك و الحصول عليها مهكرة مثل لعبة كلاش رويال مهكرة مثلا او كلاش اوف كلانس او لعبة هاي داي و القائمة تطول اتمنى ان تعجبكم هذه الفقرة و الى اللقاء في درس جديد قا م من دروس الاندرويد و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته