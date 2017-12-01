كلمات سر جاتا سان اندرس و جراند 5

مرحبا اصدقائي الكرام : تدوينة جيدة و مخصصة لعشاق العاب جتا gta و خصوصا اصدارات لعبة gta san andreas و ايضا جراند 5 اللعبة الافضل على الاطلاق حيث اليوم ساقدم لكم كلمات سر gta san andreas و ايضا كلمات سر لعبة gta 5 الرائعة بقائمة الغش كاملة للحصول على اشياء خارقة في اللعبة لن تستطيع الحصول عليها بالطرق العادية الا بعد فترة كويلة جدا مثل الحصول على دبابات و طائرة و استدعاء السفن و السيارات الحديثة ، و تثبيت الاسلحة و الدم و الدرع و تزويد النقود و الكثير من الامور الاخرى الرائعة و التي من شانها ان تزيد من متعة اللعبة و تقوي تعلقك بها بشكل كبير كلمات الشر هذه سنقدمها لكم برابط مباشر و ملف نصي بدون اعلانات منبثقة او فتحات اجبارية مزعجة او اي ازعاج آخر من بينها اكواد اللعبة ايضا تقوية اللكمة و تسريع الركض و المشي و استدعاء الدراجات النارية و الدراجات الهوائية و امور كثيرة اخرى لا تعد و لا تحصة نعطكم اياها لتسمتعوا بها و تنفيذها على لعبتكم و ايضا كلمات سر جراند 5 الرهيبة تفضلوا الىن بتحميل ملفات اليفرات للالعاب من هنا : اكواد جاتا سان اندرس : أضغط هنااا اكواد gta 5 هنا : رصاصات نارية = INCENDIARY لكمات قوية متفجرة = HOTHANDS فتح مظلة باراشوت = SKYDIVE الغاء ملاحقة الأمن لك = LAWYERUP لاعب يترنح كالمخمور = LIQUOR تفعيل جاذبية القمر = FLOATER اعادة شحن قوة اللاعب = POWERUP التحكم بخاصية Slow Motion التصوير البطيئ = SLOWMO الهبوط من السماء = SKYFALL تغيير الطقس ( الجو ) = MAKEITRAIN تنزيل دراجة هوائية = BANDIT تنزيل سيارة بورش سريعة = COMET تنزيل موتوسيكل = ROCKET تنزيل دراجة الصحراء = OFFROAD كود توفير كل الأسلحة = TOOLUP تنزيل سيارة رياضة = RAPIDGT تنزيل سيارة ليموزين = VINEWOOD تنزيل سيارة الزبالة = TRASHED جعل البوليس يلاحقك = FUGITIVE تنزيل طيارة خليكوبتر اباتشي = BUZZOFF طائراة استعراض جوية = BARNSTORM الركض بسرعة كبيرة = CATCHME تاثير SLOW MOTION عند اصابة الاهداف = DEADEYE الصمود و عدم التاثر بالضربات مؤقتا = PAINKILLER جعل مستوى الصحة و الدرع 100% = TURTLE تسريع العوم في الماء = GOTGILLS تصبح سياراتك تنزلق = SNOWDAY