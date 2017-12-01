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كلمات سر جاتا سان اندرس و جراند 5

الموضوع في 'ركن تطبيقات الهاتف المحمول' نشر بواسطة حامد الحامد, ‏29 ديسمبر 2017 على 01:06.

  1. حامد الحامد

    حامد الحامد :: عضو منتسِب ::

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    مرحبا اصدقائي الكرام : تدوينة جيدة و مخصصة لعشاق العاب جتا gta و خصوصا اصدارات لعبة gta san andreas و ايضا جراند 5 اللعبة الافضل على الاطلاق حيث اليوم ساقدم لكم كلمات سر gta san andreas و ايضا كلمات سر لعبة gta 5 الرائعة بقائمة الغش كاملة للحصول على اشياء خارقة في اللعبة لن تستطيع الحصول عليها بالطرق العادية الا بعد فترة كويلة جدا مثل الحصول على دبابات و طائرة و استدعاء السفن و السيارات الحديثة ، و تثبيت الاسلحة و الدم و الدرع و تزويد النقود و الكثير من الامور الاخرى الرائعة و التي من شانها ان تزيد من متعة اللعبة و تقوي تعلقك بها بشكل كبير

    كلمات الشر هذه سنقدمها لكم برابط مباشر و ملف نصي بدون اعلانات منبثقة او فتحات اجبارية مزعجة او اي ازعاج آخر
    من بينها اكواد اللعبة ايضا تقوية اللكمة و تسريع الركض و المشي و استدعاء الدراجات النارية و الدراجات الهوائية و امور كثيرة اخرى لا تعد و لا تحصة نعطكم اياها لتسمتعوا بها و تنفيذها على لعبتكم و ايضا كلمات سر جراند 5 الرهيبة
    تفضلوا الىن بتحميل ملفات اليفرات للالعاب من هنا :
    اكواد جاتا سان اندرس : أضغط هنااا
    اكواد gta 5 هنا :
    • رصاصات نارية = INCENDIARY
    • لكمات قوية متفجرة = HOTHANDS
    • فتح مظلة باراشوت = SKYDIVE
    • الغاء ملاحقة الأمن لك = LAWYERUP
    • لاعب يترنح كالمخمور = LIQUOR
    • تفعيل جاذبية القمر = FLOATER
    • اعادة شحن قوة اللاعب = POWERUP
    • التحكم بخاصية Slow Motion التصوير البطيئ = SLOWMO
    • الهبوط من السماء = SKYFALL
    • تغيير الطقس ( الجو ) = MAKEITRAIN
    • تنزيل دراجة هوائية = BANDIT
    • تنزيل سيارة بورش سريعة = COMET
    • تنزيل موتوسيكل = ROCKET
    • تنزيل دراجة الصحراء = OFFROAD
    • كود توفير كل الأسلحة = TOOLUP
    • تنزيل سيارة رياضة = RAPIDGT
    • تنزيل سيارة ليموزين = VINEWOOD
    • تنزيل سيارة الزبالة = TRASHED
    • جعل البوليس يلاحقك = FUGITIVE
    • تنزيل طيارة خليكوبتر اباتشي = BUZZOFF
    • طائراة استعراض جوية = BARNSTORM
    • الركض بسرعة كبيرة = CATCHME
    • تاثير SLOW MOTION عند اصابة الاهداف = DEADEYE
    • الصمود و عدم التاثر بالضربات مؤقتا = PAINKILLER
    • جعل مستوى الصحة و الدرع 100% = TURTLE
    • تسريع العوم في الماء = GOTGILLS
    • تصبح سياراتك تنزلق = SNOWDAY

     
    ♥نجلاء♥ معجب بهذا.
    حامد الحامد, ‏29 ديسمبر 2017 على 01:06
    #1
  2. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 نوفمبر 2017
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    أنثى
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    عالمي الخاص
    بارك الله فيك اخي
     
    ♥نجلاء♥, ‏29 ديسمبر 2017 على 02:16
    #2

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