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حمل من هنا اجمل خلفيات موبايل

الموضوع في 'ركن تطبيقات الهاتف المحمول' نشر بواسطة حامد الحامد, ‏29 ديسمبر 2017 على 01:33.

  1. حامد الحامد

    حامد الحامد :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم : مرحبا اصدقائي و اخوتي ، قدمنا في الدرس السابق من دروس الاندرويد كود جتيا ساندرياس اما اليوم سيكون موضوع خاص بعشلق الصور وخلفيات الهاتف لانني اليوم حضرت لكم مئات الخلفيات الجاهزة بمقاس مناسب لوضعها على اي هاتف جوال و خلفيات جوال هذه بجودة عالية بدقة hd و لا تحتاج اقنصاص لان الطول و العرض مناسب للهواتف الذكية كمل ان الصور منوعة جدا فهناك صور ادعيه دينية و ايضا الكثير من صور الطبيعة و صور الاطفال و الغابات و الانهار و صور الانمي و ايضا الكثير من اجمل خلفيات موبايل بالعالم متنوعة تناسب كافة الاذواق كلها برابط مباشرة مضغوطة بحجم صغير و بعد فك الضغط عنها عبر تطبيق rar ستحصل عالمئات من الخلفيات الرائعة التي ستذهلك بالتاكيد
    [​IMG]
    نقدم لكم هذهالصور لتحارب الملل و القضاء عليه عبر تغيير خلفية شاشة القفل و تغيير الوان هاتفك الى الوان جذابة جديدة بسهولة و مجانا اتمنى ان تعجبكم هذه الخلفيات المنوعة التي ساقدم لكم رابط تنزيلها المباشر من ميدا فاير و اعطكم بتقديم المزيد منها قريبا و لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    رابط تحميل صور اطفال : اضغط هنا
    رابط تحميل صور ادعية : انقر هنا
    رابط تحميل صور طبيعة : من هنااا

     
    ♥نجلاء♥ معجب بهذا.
    حامد الحامد, ‏29 ديسمبر 2017 على 01:33
    #1
  2. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك اخي
     
    ♥نجلاء♥, ‏29 ديسمبر 2017 على 02:10
    #2

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