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هل يحق للزوج أن يلزم زوجته بالحجاب ؟

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة الفارس النبيل, ‏31 ديسمبر 2017 على 10:25.

  1. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو مُشارك ::

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    لا يحق للزوج إلزام زوجته بالحجاب بل يجب عليه ذلك وجوبا عينيا

    ويجب عليها طاعته في ذلك، ولا يجوز التقصير في أمرها بالحجاب؛ لأن ذلك تفريط في المسؤولية المنوطة بهذا الزوج، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}.

    وتبرج الزوجة يحاسب عليه الزوج ، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته

    فالحجاب ليس أمرا يخص الزوجة وحدها بل حتى الزوج ويكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر إن لم يلزمها بحجابها

    لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يدخلون الجنة ............ ودكر منهم الديوث

    كما يجب عليه أن يلزمها بالحجاب الشرعي الدي أمر الله به وليس بحجاب الموضة

    و الحجاب الشرعي هو الفضفاض الدي يستوعب جميع البدن

    واللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
     
    dahman kz و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    الفارس النبيل, ‏31 ديسمبر 2017 على 10:25
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من جهة ربي ومن جهة الحرمة هو ملزوم بالامر بارك الله فيك اخي
     
    أم ياسمينdz, ‏3 جانفي 2018 على 00:18
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    جزاك الله خيراً
     
    habchisalaheddin, ‏3 جانفي 2018 على 00:36
    #3

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