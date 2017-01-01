هل يحق للزوج أن يلزم زوجته بالحجاب ؟

لا يحق للزوج إلزام زوجته بالحجاب بل يجب عليه ذلك وجوبا عينيا ويجب عليها طاعته في ذلك، ولا يجوز التقصير في أمرها بالحجاب؛ لأن ذلك تفريط في المسؤولية المنوطة بهذا الزوج، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}. وتبرج الزوجة يحاسب عليه الزوج ، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته فالحجاب ليس أمرا يخص الزوجة وحدها بل حتى الزوج ويكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر إن لم يلزمها بحجابها لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يدخلون الجنة ............ ودكر منهم الديوث كما يجب عليه أن يلزمها بالحجاب الشرعي الدي أمر الله به وليس بحجاب الموضة و الحجاب الشرعي هو الفضفاض الدي يستوعب جميع البدن واللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين