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اسهل موقع ربحي للمبتدءين يدعم ccp

الموضوع في 'منتدى المصارف والبنوك الجزائرية' نشر بواسطة willlly, ‏1 جانفي 2018 على 02:51.

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  1. willlly

    willlly :: عضو منتسِب ::

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    الشرح
    اسهل موقع صادق ربحي ويدعم الccp

    موقع جد رائع وصادق يدعم ccp
    اشرح الموقع
    تدخل للموقع اسفل الرابط وبتعمل حساب عادي اسم المستخدم كلمة السر وعنوان االبريد الالكتروني وتقدر تخلي خانة اختيار الدفع فارغة عادي وتكمل

    التسجيل تدخل للموقع يعيطيك مساحة فارغة كبيرة تقدر تهز ملفات من الكمبيوتر ولا من الروابط تحطهم في لباجة نتاعك يعطيوك رابط للملفات تحط الرابط في

    مجموعات ولا قروبات وكل مايحمل الملف نتاعك الف واحد يعطيوك 4 دولار وعندك رابط واحد اخرتقدر تمدو للناس باه تسجل والي يسجل في الموقع تربح

    نتا معاه سنتات كي تلحق 15 دولار تقدرتهز الدراهم من ccp تروح تخير وسيلة الدفع وتدخل البيانات اللازمة ويبعثولك الدراهم في البوسطة ولا كاين ثاني

    الفليكسي تدخل النيميرو ويفليكسيبولك والدولار في هاذا الموقع ب 170 دينار اتمنى يكون الشرح وافي

    رابط الموقع

    https://www.file-upload.com/free143181.html
     
    willlly, ‏1 جانفي 2018 على 02:51
    #1

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