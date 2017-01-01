اسهل موقع ربحي للمبتدءين يدعم ccp

الشرح اسهل موقع صادق ربحي ويدعم الccp موقع جد رائع وصادق يدعم ccp اشرح الموقع تدخل للموقع اسفل الرابط وبتعمل حساب عادي اسم المستخدم كلمة السر وعنوان االبريد الالكتروني وتقدر تخلي خانة اختيار الدفع فارغة عادي وتكمل التسجيل تدخل للموقع يعيطيك مساحة فارغة كبيرة تقدر تهز ملفات من الكمبيوتر ولا من الروابط تحطهم في لباجة نتاعك يعطيوك رابط للملفات تحط الرابط في مجموعات ولا قروبات وكل مايحمل الملف نتاعك الف واحد يعطيوك 4 دولار وعندك رابط واحد اخرتقدر تمدو للناس باه تسجل والي يسجل في الموقع تربح نتا معاه سنتات كي تلحق 15 دولار تقدرتهز الدراهم من ccp تروح تخير وسيلة الدفع وتدخل البيانات اللازمة ويبعثولك الدراهم في البوسطة ولا كاين ثاني الفليكسي تدخل النيميرو ويفليكسيبولك والدولار في هاذا الموقع ب 170 دينار اتمنى يكون الشرح وافي رابط الموقع https://www.file-upload.com/free143181.html