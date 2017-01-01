الموضوع في 'منتدى الألقاب والأنساب الجزائرية' نشر بواسطة Marame Bouras, 2 جانفي 2018 على 16:47.
السلام.عليكم
اريد معرفة مكان تواجد لقب بوراس
و من منكم.يحمل هدا اللقب
و شكرا
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
لقب بوراس متواجد بكثرة في ولاية باتنة .
السلام عليك
موجود في الولاية رقم 22 في الغرب الجزائري
مشتة بوراس .. ببلدية أولا صابر 8 كيلو شرق مدينة سطيف و هم عائلة كبيرة
يملكون أراضي فلاحية و هم معروفين بتربية الغنم و الأبقار و تسمين العجول .. و يحبون تربية وكسب الخيول
أيضا فيهم رجال أعمال و بعض المشاهير على مستوى الإستثمار و الصناعة مثل مصنع بوراس لإنتاج الآجر و القرميد و هو مصنع كبير و مشهور
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).