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لقب بوراس

الموضوع في 'منتدى الألقاب والأنساب الجزائرية' نشر بواسطة Marame Bouras, ‏2 جانفي 2018 على 16:47.

  1. Marame Bouras

    Marame Bouras :: عضو منتسِب ::

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    السلام.عليكم
    اريد معرفة مكان تواجد لقب بوراس
    و من منكم.يحمل هدا اللقب
    و شكرا
     
    السحاب العابر و طيب الكلام معجبون بهذا.
    Marame Bouras, ‏2 جانفي 2018 على 16:47
    #1
  2. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    لقب بوراس متواجد بكثرة في ولاية باتنة .
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    طيب الكلام, ‏2 جانفي 2018 على 16:58
    #2
  3. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    السلام عليك
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    طيب الكلام معجب بهذا.
    السحاب العابر, ‏2 جانفي 2018 على 17:00
    #3
  4. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    แวนคูเวอร์
    مشتة بوراس .. ببلدية أولا صابر 8 كيلو شرق مدينة سطيف و هم عائلة كبيرة
    يملكون أراضي فلاحية و هم معروفين بتربية الغنم و الأبقار و تسمين العجول .. و يحبون تربية وكسب الخيول
    أيضا فيهم رجال أعمال و بعض المشاهير على مستوى الإستثمار و الصناعة مثل مصنع بوراس لإنتاج الآجر و القرميد و هو مصنع كبير و مشهور
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    rycerz, ‏2 جانفي 2018 على 17:05
    #4

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