مشتة بوراس .. ببلدية أولا صابر 8 كيلو شرق مدينة سطيف و هم عائلة كبيرة

يملكون أراضي فلاحية و هم معروفين بتربية الغنم و الأبقار و تسمين العجول .. و يحبون تربية وكسب الخيول

أيضا فيهم رجال أعمال و بعض المشاهير على مستوى الإستثمار و الصناعة مثل مصنع بوراس لإنتاج الآجر و القرميد و هو مصنع كبير و مشهور ​