اليوم سوف اقدم لحضارتكم موضوع تابع لسلسه الصناعات البلاستيكية وهو صناعه اكياس البلاستيك مع الطباعه وتتم هذه الصناعه على عدة مراحل اولا : ماكينه السحب لعمل الفيلم ثانيا : الطباعه اذا اردت ان تطبع على الكيس ثالثا: ماكينه تقطيع الفيلم ولحام الكيس رابعا : ماكينه التخريم لعمل الايدي والان هيا نستعرض الشرح كل نقطه بالشرح والصور والفيديوا اولا : ماكينه السحب لعمل الفيلم وهى عباره عن 1- الخامه 2- الهوبر او السايلو لوضع الخامه بداخلها 3- يمر على الاكستورد والسخانات والاسكروه وهذا لصهر الخامه و تحويلها من حبيبات الى ماده مصهورة للتشكيل 4- يمر بعد ذلك على قالب التشكيل 5- ثم الى اير رتج و وبلور هواء يعمل على عمليه التبريد 6 -ثم بعد ذلك يتم عمل اسحب الفيلم عن طريق البرج وذلك للتشكيل وتبريده فى الهواء وتعرضه للتبريد وذلك لثبات شكل المنتج عن طريق برج التبريد وطبعا هذا عن طريق الشيللر 7- ومن فوق بكرات لتيسير حركه الفيلم فى اي اتجاه مطلوب 8- بعد ذلك من الممكن وضع وضع رول طبع او ختم وليس طباعه حبر من فوق ل وذلك لعمل تأثيرات على الفيلم 9- بعد ذلك وخد المعالجه 10- وبعدها مرحله التحكم فى عرض الفيلم 11- وحده عمل الرول او لف الفيلم لعمل بكرة حسب الامتار التى نريدها وهذه بعض الصور الطبيعيه لخط انتاج ومراحل ثم بعد ذلك فيديو توضيحي واليكم الان الفيديوا التوضيحي لهذه الصناعه ثانيا : الطباعه اذا اردت ان تطبع على رول الفيلم . . . طبعا هناك انواع من الطابعات بمعنى هناك 2 او 4 او6 او8 لون وهذا فيديوا توضيحي يغني عن الشرح ثالثا: ماكينه تقطيع الفيلم ولحام الكيس طبعا المقسات تنقسم الى عده اقسام كالاوتوماتيك او العادي وغيرهم ولكن افضلهم الاوتوماتيك باختصار شديد جدا يدخل الرول هذه الماكينه ويخرج منها على شكل كيس جاهز جاهز للوزن والتعبئه وايضا له يد وهناك نوعان من اشكال اليد