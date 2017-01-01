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صناعه اكياس البلاستيك مع الطباعه

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة ابا يوسف, ‏4 جانفي 2018 على 03:08.

  1. ابا يوسف

    ابا يوسف :: عضو منتسِب ::

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    [​IMG]
    اليوم سوف اقدم لحضارتكم موضوع تابع لسلسه الصناعات البلاستيكية
    وهو
    صناعه اكياس البلاستيك مع الطباعه
    وتتم هذه الصناعه على عدة مراحل
    اولا : ماكينه السحب لعمل الفيلم
    ثانيا : الطباعه اذا اردت ان تطبع على الكيس
    ثالثا: ماكينه تقطيع الفيلم ولحام الكيس
    رابعا : ماكينه التخريم لعمل الايدي
    والان هيا نستعرض الشرح كل نقطه بالشرح والصور والفيديوا
    اولا : ماكينه السحب لعمل الفيلم
    [​IMG]




    [​IMG]


    [​IMG]


    وهى عباره عن
    1- الخامه
    2- الهوبر او السايلو لوضع الخامه بداخلها
    3- يمر على الاكستورد والسخانات والاسكروه وهذا لصهر الخامه و تحويلها من حبيبات الى ماده مصهورة للتشكيل
    4- يمر بعد ذلك على قالب التشكيل
    5- ثم الى اير رتج و وبلور هواء يعمل على عمليه التبريد
    6 -ثم بعد ذلك يتم عمل اسحب الفيلم عن طريق البرج وذلك للتشكيل وتبريده فى الهواء وتعرضه للتبريد وذلك لثبات شكل المنتج
    عن طريق برج التبريد وطبعا هذا عن طريق الشيللر
    7- ومن فوق بكرات لتيسير حركه الفيلم فى اي اتجاه مطلوب
    8- بعد ذلك من الممكن وضع وضع رول طبع او ختم وليس طباعه حبر من فوق ل وذلك لعمل تأثيرات على الفيلم
    9- بعد ذلك وخد المعالجه
    10- وبعدها مرحله التحكم فى عرض الفيلم
    11- وحده عمل الرول او لف الفيلم لعمل بكرة حسب الامتار التى نريدها
    وهذه بعض الصور الطبيعيه لخط انتاج ومراحل ثم بعد ذلك فيديو توضيحي
    [​IMG]





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    واليكم الان الفيديوا التوضيحي لهذه الصناعه

    ثانيا : الطباعه اذا اردت ان تطبع على رول الفيلم
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    طبعا هناك انواع من الطابعات بمعنى هناك 2 او 4 او6 او8 لون
    وهذا فيديوا توضيحي يغني عن الشرح

    ثالثا: ماكينه تقطيع الفيلم ولحام الكيس
    طبعا المقسات تنقسم الى عده اقسام كالاوتوماتيك او العادي وغيرهم
    ولكن افضلهم الاوتوماتيك
    [​IMG]








    باختصار شديد جدا
    يدخل الرول هذه الماكينه ويخرج منها على شكل كيس جاهز جاهز للوزن والتعبئه
    وايضا له يد

    وهناك نوعان من اشكال اليد
    [​IMG]


    [​IMG]

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    ابا يوسف, ‏4 جانفي 2018 على 03:08
    #1

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