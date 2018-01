صناعة الاسطح البلاستيكية ( الكيربي ) من ابو يوسف

اليوم سوف اتكلم معكم على صناعه مهمة جدا وخصوصا فى العالم العربي وبالخص فى المصانعوهي الاسطح البلاستيكية (الكيربي ) PVC Roof Tile Extrusion Machineالفهرس1- الخامات المستخدمه2- الماكينه المستخدمه مع شرح اجزائها3- انواع الاسطح4- اشكال الاسطح وسمكها5- التطبيقاتاولا : الخامات1- بي في سي2- المثبتات مثال على ذلك الاكروبات3- المخضبات مثال على ذلك ثانى اكسيد التيتانيوم4- مواد مضاده للاشعه فوق بنفسجيه مثال على ذلك الفوسفات5- كربونات كالسيوم6- المشحمات حمض الاستيرك وزيوت تشحيم7- مواد اخري مثال على ذلك اكاسيد الالوان والكربونفي بدايه الامر توضع الكميات المراده خلطها فى hopper (الخامات )ثم ترفع الى ادوس ومن خلال الادوس يتم وضع الكميات فى الحله ويتم في الحله عمليه الخلط والاندماج عن طريق رفع درجات الحراره التى تتم عن طريق الاحتكاك(سرعه دوران الخامه وتقليبها وجدار الحله) وليس عن طريق جهاز لرفع درجات الحرارة. وقياس درجه الحراره عن طريق thermo cableموجود فى الحله ومتوصل بجهاز التحكم فى الوقت .وعند الوصول الى درجه الحراره المطلوبه يتم فتح بوابه الحله لنزول الخليط الى المبرد وتفتح البوابه بعدد ثوانى معينه يتم ضبطها من خلال جهاز تحكم فى درجات الحراره وزمن فتح البوابه لكل من حله التسخين والمبرد.. بعد ذلك يتم نزول الخليط الى المبرد التي يتم فيها عمليه انخفاض درجه حراره الخليط وتتم هذه العمليه عن طريق وجود مياه بارده بين المبرد ووعاء الخليط عن طريق دوران الخامه فى المبرد ودخول وخروج المياه البارده يتم انخفاض درجات الحراره وعند الوصول الى دراجات الحراره المطلوبه يتم فتح بوابه المبرد التي يتم فيها نزول الخليط فى وعاء ومن خلال مواتير يتم رفعه في tank تخزين.ثانيا : الماكينات المستخدمهوقبل التحدث عن الماكينات هناك نوعان من الاسطح اماA-ROOF TILEB- GLAZE TILEوالان نتكلم عن الماكينات المستخدمهوهناك نوعان امااووالان ننتكلم عن تفاصيل الماكينهالماكينه عباره عن عده اجزاء بدايتها تكون الرأس والرأس يااخوانى عبارة عن نوعين وهماConical Twin-Screw ExtruderParallel Twin Screw Extruderوماذا يتميز كل نوع من هذه الانواعاولا : Conical Twin-Screw Extruderانا هكتب ليكم الميزات باللغة الانجليزية لانى مش عارف اوصفها ليكم بالعربي في حالات اقدر اقولهالكمكالجودة العالية او انه قوى عن طريق البثق وطول عمره الافتراضي وأيضاforced extrudinghigh qualitywide adaptabilitylong working lifelow shearing speedhard decompositiongood compounding& plasticization effectdirect shaping of powder material and etc.ثانيا : Parallel Twin Screw Extruder1.Unique screw design to achieve higher plasticizing and products quality2. Core self-circulation temperature control for screw. More accurate temperature control system3.Gearbox of high torsion balance to realize stable running, low oil temperature available4. Automatic and visible circulation system of lubricant on gear box5.H shape frame to decrease vibratingوكلتا الحالتين تمر الخامه من الفيدر الى الاسكروه مع وضع درجات حراره عن طريق الفرن ويأتي مرحلة الثانيةثانيا : T-DIEوفي هذه المرحلة تكون الشيت بدون اى اشكال وهذه المرحلة عباره عن تكوين السمك وعرض الشيت كم موضح في الصورةثالثا : تشكيل الشيت ( (FORMING MACHINE والمنشار للرووفوفى هذه المرحلة تشكل الشيت كما تحب من رسمه او شكل مطلوبولكن لو حابب تطلع كل GLAZE TILE فماكينة التشكيل بتكون المنشار اما ROOF TILE بيكون ليها منشار مخصوص وسوف اوضح لكم الموضوع دا فى الصورثالثا : انواع الاسطحهناك اشكال عده للTILEاماROOF TIEL OR GLAZE TILERidge Tile OR End ridge tileThree-way Ridge TileMain ridge tile OR Oblique ridge tileولكن اهم الانواع هما ROOF TIEL & GLAZE TILEاولا : ROOF TILEوأنواعه1-BIG WAVE TYPE2- SMALL WAVE TYPE3- Big trapezoidal type4 - Small trapezoidal typeودى صورة للأنواع الخاصة بهاالنوع الثانى وهو GLAZE TILEوأنواعه1.Bamboo style2.Europe styleرابعا واخيراالتطبيقاتفى اسطح المصانع والبراجولات والمنتزهات فى اسطح القصور والفيلات واليكم صور على ذلكارجو ان يعجبكم الموضوع وارجوا ان اكون وفقت واى سؤال بخصوص هذه الصناعه انا تحت امركم واى استفسار عن اى ماكينه سحب بلاستيكيه انا تحت امركم فأنا تخصصي مكائن سحب البلاستيكوشكرا