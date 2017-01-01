صناعة الاسطح البلاستيكية ( الكيربي ) من ابو يوسف

اليوم سوف اتكلم معكم على صناعه مهمة جدا وخصوصا فى العالم العربي وبالخص فى المصانع وهي الاسطح البلاستيكية (الكيربي ) PVC Roof Tile Extrusion Machine الفهرس 1- الخامات المستخدمه 2- الماكينه المستخدمه مع شرح اجزائها 3- انواع الاسطح 4- اشكال الاسطح وسمكها 5- التطبيقات اولا : الخامات 1- بي في سي 2- المثبتات مثال على ذلك الاكروبات 3- المخضبات مثال على ذلك ثانى اكسيد التيتانيوم 4- مواد مضاده للاشعه فوق بنفسجيه مثال على ذلك الفوسفات 5- كربونات كالسيوم 6- المشحمات حمض الاستيرك وزيوت تشحيم 7- مواد اخري مثال على ذلك اكاسيد الالوان والكربون في بدايه الامر توضع الكميات المراده خلطها فى hopper (الخامات ) ثم ترفع الى ادوس ومن خلال الادوس يتم وضع الكميات فى الحله ويتم في الحله عمليه الخلط والاندماج عن طريق رفع درجات الحراره التى تتم عن طريق الاحتكاك(سرعه دوران الخامه وتقليبها وجدار الحله) وليس عن طريق جهاز لرفع درجات الحرارة. وقياس درجه الحراره عن طريق thermo cableموجود فى الحله ومتوصل بجهاز التحكم فى الوقت . وعند الوصول الى درجه الحراره المطلوبه يتم فتح بوابه الحله لنزول الخليط الى المبرد وتفتح البوابه بعدد ثوانى معينه يتم ضبطها من خلال جهاز تحكم فى درجات الحراره وزمن فتح البوابه لكل من حله التسخين والمبرد.. بعد ذلك يتم نزول الخليط الى المبرد التي يتم فيها عمليه انخفاض درجه حراره الخليط وتتم هذه العمليه عن طريق وجود مياه بارده بين المبرد ووعاء الخليط عن طريق دوران الخامه فى المبرد ودخول وخروج المياه البارده يتم انخفاض درجات الحراره وعند الوصول الى دراجات الحراره المطلوبه يتم فتح بوابه المبرد التي يتم فيها نزول الخليط فى وعاء ومن خلال مواتير يتم رفعه في tank تخزين. ثانيا : الماكينات المستخدمه وقبل التحدث عن الماكينات هناك نوعان من الاسطح اما A-ROOF TILE B- GLAZE TILE والان نتكلم عن الماكينات المستخدمه وهناك نوعان اما او والان ننتكلم عن تفاصيل الماكينه الماكينه عباره عن عده اجزاء بدايتها تكون الرأس والرأس يااخوانى عبارة عن نوعين وهما Conical Twin-Screw Extruder Parallel Twin Screw Extruder وماذا يتميز كل نوع من هذه الانواع اولا : Conical Twin-Screw Extruder انا هكتب ليكم الميزات باللغة الانجليزية لانى مش عارف اوصفها ليكم بالعربي في حالات اقدر اقولهالكم كالجودة العالية او انه قوى عن طريق البثق وطول عمره الافتراضي وأيضا forced extruding high quality wide adaptability long working life low shearing speed hard decomposition good compounding& plasticization effect direct shaping of powder material and etc. ثانيا : Parallel Twin Screw Extruder 1.Unique screw design to achieve higher plasticizing and products quality 2. Core self-circulation temperature control for screw. More accurate temperature control system 3.Gearbox of high torsion balance to realize stable running, low oil temperature available 4. Automatic and visible circulation system of lubricant on gear box 5.H shape frame to decrease vibrating وكلتا الحالتين تمر الخامه من الفيدر الى الاسكروه مع وضع درجات حراره عن طريق الفرن ويأتي مرحلة الثانية ثانيا : T-DIE وفي هذه المرحلة تكون الشيت بدون اى اشكال وهذه المرحلة عباره عن تكوين السمك وعرض الشيت كم موضح في الصورة ثالثا : تشكيل الشيت ( (FORMING MACHINE والمنشار للرووف وفى هذه المرحلة تشكل الشيت كما تحب من رسمه او شكل مطلوب ولكن لو حابب تطلع كل GLAZE TILE فماكينة التشكيل بتكون المنشار اما ROOF TILE بيكون ليها منشار مخصوص وسوف اوضح لكم الموضوع دا فى الصور ثالثا : انواع الاسطح هناك اشكال عده للTILE اما ROOF TIEL OR GLAZE TILE Ridge Tile OR End ridge tile Three-way Ridge Tile Main ridge tile OR Oblique ridge tile ولكن اهم الانواع هما ROOF TIEL & GLAZE TILE اولا : ROOF TILE وأنواعه 1-BIG WAVE TYPE 2- SMALL WAVE TYPE 3- Big trapezoidal type 4 - Small trapezoidal type ودى صورة للأنواع الخاصة بها النوع الثانى وهو GLAZE TILE وأنواعه 1.Bamboo style 2.Europe style رابعا واخيرا التطبيقات فى اسطح المصانع والبراجولات والمنتزهات فى اسطح القصور والفيلات واليكم صور على ذلك ارجو ان يعجبكم الموضوع وارجوا ان اكون وفقت واى سؤال بخصوص هذه الصناعه انا تحت امركم واى استفسار عن اى ماكينه سحب بلاستيكيه انا تحت امركم فأنا تخصصي مكائن سحب البلاستيك وشكرا