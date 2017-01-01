صناعه تدوير البلاستيك من الالف الى الياء بالتكنولوجيا الحديثة احبائي الاعضاء تكمله الى سلسله الصناعات البلاستيكيه التى انشأها اليكم اليم صناعه سوف تكون من اهم الصناعات فى زمننا هذا وهى تدوير المخلفات ولكن سوف نتكلم اليوم عن تدوير البلاستيك وسف اختص اليوم عن تدوير الزجاجات البلاستيكيه المصنعه من مادة PET والان هيا بنا نتكلم عن خطوات التدوير اولا : السلم او الحزام المتحرك (Belt conveyor ) وهنا يتم وضع الزجاجات بكافه انواعها ومن خلال السلم المتحرك يتم سيره الى ثانيا : الغربال ( Trommel) والهدف من هذا الغربال التخلص من الحجارة والرمال تلقائيا ايضا هو يعمل كـــ Bottle label separator أي فصل الغطاء عن الجسم ولكن هذا بنسبه 90 الى 92 % ويتم الفصل لان الماده الخام للغطاء مختلفه عن الجسم وبعد ذلك تتجه الزجاجات المفصوله تقريبا عن طريق Belt conveyor الى ثالثا : الكشف عن المعدن (Metal detector ) والهدف منه اى معدن يتم جذبه والتقاطه اوتوماتيكيا لان لو في اى معدن من الممكن اى يعمل على كسر الكساره او يعطل اى خطوه من الخطوات رابعا : الفرز اليدوي (Manual sorting belt ) وهذه الخطوه الهدف منها الفرز اليدوي طبعا حضرتكم عارفين ان زجاجات مختلفه ممكن ان تصنع من عدة خامات مختلفه فيتم فرزها يدويه ابعاد مثلا الزجاجات من البي في سي والغطاء عن الزجاجات وبعد ذلك Belt conveyor الى خامسا : الكسارة (Crusher ) وفي هذه يتم تكسير الزجاجات لكى تصبح مخرزه او FLAKE ويتم نقلها بواسطه Screw loader ال المرحلة القادمه سادسا : غسيل الخامه المخرزه عن طريق التعويم او الطفو ( Floating washer ) طبعا حضرتكم ان الخامه الان مخرزه ولكن ليست نظيفه فيتم عمليه تخريزها ولكن لماذا الغسول عن طريق الطفو والسبب هو ان كثافه الـــ PET تكون 1.04 اما كثافه الـــ PP & PE بتكون 0.91 الى 0.94 ونتيجة الكثافة سوف نلاحظ ان ال ـــ PE & PP سوف يطفو اما الــ PET سوف ينزل الى اسفل وهناك مخرجين فى المغسله فى الاسفل وفى الاعلى لكل منهم ولكن ايها الاحباب لم يتم الفصل بنسبه 100% ولكن مازال خليط من الخامات داخل الخامه الاساسيه . سابعا : الغسيل الساخن ( Hot washer ) يتم توصيل هذا الجهاز مع المراجل البخارية .ويتم تزويد البخار في خزان غسل في تسخين الماء والمواد المخرزة . وتستخدم التسخين فى هذه المرحلة لفصل او تخفيف اي اوساخ او شحوم عن الماده الخام ويضاف مواد كيمياويه كالصودا الكاويه للمياة الساخنه لتعمل على ازاله هذه الاوساخ والزيوت المعلقه فى الخامه المخرزه ثامنا : High-speed friction washer وفى هذه المرحلة يتم التخلص من المواد الكيميائيه المضاه سابقا والتخلص من المياه المتسخه والقاذورات المتبقيه . تاسعا : غسيل الخامه المخرزه عن طريق التعويم او الطفو ( Floating washer ) وعن طريق Screw loader تتجه الخامه من High-speed friction washer الى Floating washer وذلك للتأكد من ان الــ PET اصبح نقيا وليس به اى خامه اخري ونظيف خالى من اى قاذورات او اوساخ تاسعا : الغسيل بالرش (Spray washer) وهذه المرحلة هى اخر مرحله فى الغسيل وهى تعتبر غسيل الماء لان الماء المدار السابق اصبح متسخا ويستخدم الغسول بالرش لضمان المياه ان تكون نظيفه . عاشرا : مجفف الطرد المركزي (Horizontal centrifugal dryer) وهذه المرحلة لتخفيف الخامه وايضا لتقليل عملية الرطوبه وفى هذه المرحلة يتم تقليل الرطوبه الى 3% ولكن هل هذا كافى ؟ الحادى عشر : Pipeline dryer وهذه المرحلة للتأكد ان تصل الرطوبه الى1/2 الى 1 % وهذه النتيجة بتكون مرضيه تمام للخامه الثاني عشر : Label separator وفى هذه المرحلة ممكن ان يكون من 1 الى 2 % مواد كال PP & EPE مازالت موجودة فعن طريق هذه المرحله يتم شفط الـــ PET الثالث عشر : نظام التغليف والتعبئه (Packaging system) يتم تعبئه الخامة المخرزه من السايلو . طبعا كل هذا الخط يسير اوتوماكيا عن طريق وحده كهربائيه وهذا فيديو يوضح عمليه التحويل والتخريز والفصل ولو فى اى استفسار انا تحت امركم ارجو تعليقكم على الموضوع والى لقاء اخر ان شاء الله