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صناعة الخشب البلاستيكي من الالف الى الياء من ابو يوسف

الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة ابا يوسف, ‏5 جانفي 2018 على 01:00.

  1. ابا يوسف

    ابا يوسف :: عضو منتسِب ::

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    [​IMG]





    صناعة الخشب البلاستيكي WPC


    ان صناعة الخشب البلاستيكي من الصناعات الحديثة في هذا القرن ولكن خلال المستقبل سوف يكون من اوائل الصناعات التي تعتمد عليها البشرية .
    سوف اتكلم اليوم اليوم عن هذه الصناعه من حيث طريقة التصنيع من الالف الى الياء كم عودتكم قبل ذلك في عدة

    فهيا نتناول الحديث في هذا الموضوع

    المواد الخام

    1- الخشب العنصر اساسي فى الموضوع
    2- اما الPVC او الــ PP/PE
    3- عناصر كيميائية اخرى


    اولا : الــ CRUSHER

    يتم دخول الخشب في كسارة لتكسير ه وتقطيعه الى جزيئات صغيرة وغير متناسقة
    [​IMG]


    [​IMG]

    وكذلك الــPVC او الـــ PP /PE
    ولكن في حالة استخدام PVC or PP / PE فيرجن لا يتم وضعه فى الكسارة

    ثانيا : الــMILLER

    [​IMG]

    بعد مرحلة الكسارة يتم مرور الخشب الى مرحلة الـــ miller وذلك لطحنه وجعله بودرة وكذلك الـــPVC ولكن فى الـــPP/PE لا يدخل فى هذه المرحلة وسوف تعرفون لماذا لم نستخدمها فى اسفل الموضوع .




    ثالثا : الــDRYER UNIT

    [​IMG]

    بعد المرحلتين السابقتين يتم مرور بودرة الخشب الى الــdryer unit للتخلص من الرطوبه والحفاظ على المنتج بكامل جودته والثبات على الجوده المطلوبة .

    [​IMG]


    رابعا : الــ mixer

    [​IMG]

    وفي هذه المرحلة يتم وضع الخامات جميعها فى الخلاط ولكن بنسب معينه مكل شركه على حسب نسبتها وعلى حسب جودتها المطلوبة

    خــامــسا : الــ pelletizing line


    [​IMG]

    وفي هذه المرحلة يتم وضع الخامة بعد خلطها وذلك لعملية التحبيب والتكوير
    وهذه المرحلة مهم جدا لخامه الـــPP/PE عن الــ PVC
    ويرجع ذلك لان ماكينة التشكيل الــPP/PE
    SINGLE SCREW EXTRUDER
    اما الــ PVC

    TWIN SCREW EXTRUDER

    سـادسا : الــ WPC profile Extrusion line / W-PVC foam broard production line


    [​IMG]

    وفى هذه المرحلة هى مرحلة النهائيه ومن الممكن ان يتم انشاء المصنع على هذه المرحلة فقط اذا موجود الخامة تباع جاهز فيتم وضع الخامة فى الفيدر مباشره
    وبعد ذلك يمر على الاسكروه والفرن وبعد ذلك الى الاسطمبه لتشكيل الشكل المراد ثم على حمام الفكيوم والتبريد وبعد ذلك الى الجرار ثم المنشار واخيرا الى الحامل.



    Screw feeder
    Conical twin screw extruder
    Mould
    Vacuum calibration platform
    Haul off/ cutter
    Tipping table

    سابعا : الــ APLICATION



    من اهم تطبيقات هذه الصناعه سوف اعرضها اليكم بالصور لانه خير شرح

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    وأرجو من الله ان اكون وفقت في كتابة هذا المقال جيدا .
    و اى استفسار يرجى الاتصال عبر هذه الصفحة او عن طريق تليفوناتي عبر توقيعي بالأسفل او على الخاص




    ارجوا تقييم الموضوع
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    rycerz معجب بهذا.
    ابا يوسف, ‏5 جانفي 2018 على 01:00
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