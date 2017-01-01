صناعة الخشب البلاستيكي من الالف الى الياء من ابو يوسف

صناعة الخشب البلاستيكي WPC ان صناعة الخشب البلاستيكي من الصناعات الحديثة في هذا القرن ولكن خلال المستقبل سوف يكون من اوائل الصناعات التي تعتمد عليها البشرية . سوف اتكلم اليوم اليوم عن هذه الصناعه من حيث طريقة التصنيع من الالف الى الياء كم عودتكم قبل ذلك في عدة فهيا نتناول الحديث في هذا الموضوع المواد الخام 1- الخشب العنصر اساسي فى الموضوع 2- اما الPVC او الــ PP/PE 3- عناصر كيميائية اخرى اولا : الــ CRUSHER يتم دخول الخشب في كسارة لتكسير ه وتقطيعه الى جزيئات صغيرة وغير متناسقة وكذلك الــPVC او الـــ PP /PE ولكن في حالة استخدام PVC or PP / PE فيرجن لا يتم وضعه فى الكسارة ثانيا : الــMILLER بعد مرحلة الكسارة يتم مرور الخشب الى مرحلة الـــ miller وذلك لطحنه وجعله بودرة وكذلك الـــPVC ولكن فى الـــPP/PE لا يدخل فى هذه المرحلة وسوف تعرفون لماذا لم نستخدمها فى اسفل الموضوع . ثالثا : الــDRYER UNIT بعد المرحلتين السابقتين يتم مرور بودرة الخشب الى الــdryer unit للتخلص من الرطوبه والحفاظ على المنتج بكامل جودته والثبات على الجوده المطلوبة . رابعا : الــ mixer وفي هذه المرحلة يتم وضع الخامات جميعها فى الخلاط ولكن بنسب معينه مكل شركه على حسب نسبتها وعلى حسب جودتها المطلوبة خــامــسا : الــ pelletizing line وفي هذه المرحلة يتم وضع الخامة بعد خلطها وذلك لعملية التحبيب والتكوير وهذه المرحلة مهم جدا لخامه الـــPP/PE عن الــ PVC ويرجع ذلك لان ماكينة التشكيل الــPP/PE SINGLE SCREW EXTRUDER اما الــ PVC TWIN SCREW EXTRUDER سـادسا : الــ WPC profile Extrusion line / W-PVC foam broard production line وفى هذه المرحلة هى مرحلة النهائيه ومن الممكن ان يتم انشاء المصنع على هذه المرحلة فقط اذا موجود الخامة تباع جاهز فيتم وضع الخامة فى الفيدر مباشره وبعد ذلك يمر على الاسكروه والفرن وبعد ذلك الى الاسطمبه لتشكيل الشكل المراد ثم على حمام الفكيوم والتبريد وبعد ذلك الى الجرار ثم المنشار واخيرا الى الحامل. Screw feeder Conical twin screw extruder Mould Vacuum calibration platform Haul off/ cutter Tipping table سابعا : الــ APLICATION من اهم تطبيقات هذه الصناعه سوف اعرضها اليكم بالصور لانه خير شرح وأرجو من الله ان اكون وفقت في كتابة هذا المقال جيدا . و اى استفسار يرجى الاتصال عبر هذه الصفحة او عن طريق تليفوناتي عبر توقيعي بالأسفل او على الخاص ارجوا تقييم الموضوع