صناعة الخشب البلاستيكي من الالف الى الياء من ابو يوسف







صناعة الخشب البلاستيكي WPC ​



ان صناعة الخشب البلاستيكي من الصناعات الحديثة في هذا القرن ولكن خلال المستقبل سوف يكون من اوائل الصناعات التي تعتمد عليها البشرية .

سوف اتكلم اليوم اليوم عن هذه الصناعه من حيث طريقة التصنيع من الالف الى الياء كم عودتكم قبل ذلك في عدة

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فهيا نتناول الحديث في هذا الموضوع ​





1- الخشب العنصر اساسي فى الموضوع

2- اما الPVC او الــ PP/PE

3- عناصر كيميائية اخرى





اولا : الــ CRUSHER



يتم دخول الخشب في كسارة لتكسير ه وتقطيعه الى جزيئات صغيرة وغير متناسقة

المواد الخام1- الخشب العنصر اساسي فى الموضوع2- اما الPVC او الــ PP/PE3- عناصر كيميائية اخرىيتم دخول الخشب في كسارة لتكسير ه وتقطيعه الى جزيئات صغيرة وغير متناسقة







وكذلك الــPVC او الـــ PP /PE

ولكن في حالة استخدام PVC or PP / PE فيرجن لا يتم وضعه فى الكسارة



ثانيا : الــMILLER







بعد مرحلة الكسارة يتم مرور الخشب الى مرحلة الـــ miller وذلك لطحنه وجعله بودرة وكذلك الـــPVC ولكن فى الـــPP/PE لا يدخل فى هذه المرحلة وسوف تعرفون لماذا لم نستخدمها فى اسفل الموضوع .









ثالثا : الــDRYER UNIT







بعد المرحلتين السابقتين يتم مرور بودرة الخشب الى الــdryer unit للتخلص من الرطوبه والحفاظ على المنتج بكامل جودته والثبات على الجوده المطلوبة .









رابعا : الــ mixer







وفي هذه المرحلة يتم وضع الخامات جميعها فى الخلاط ولكن بنسب معينه مكل شركه على حسب نسبتها وعلى حسب جودتها المطلوبة



خــامــسا : الــ pelletizing line









وفي هذه المرحلة يتم وضع الخامة بعد خلطها وذلك لعملية التحبيب والتكوير

وهذه المرحلة مهم جدا لخامه الـــPP/PE عن الــ PVC

ويرجع ذلك لان ماكينة التشكيل الــPP/PE

SINGLE SCREW EXTRUDER

اما الــ PVC



TWIN SCREW EXTRUDER



سـادسا : الــ WPC profile Extrusion line / W-PVC foam broard production line









وفى هذه المرحلة هى مرحلة النهائيه ومن الممكن ان يتم انشاء المصنع على هذه المرحلة فقط اذا موجود الخامة تباع جاهز فيتم وضع الخامة فى الفيدر مباشره

وبعد ذلك يمر على الاسكروه والفرن وبعد ذلك الى الاسطمبه لتشكيل الشكل المراد ثم على حمام الفكيوم والتبريد وبعد ذلك الى الجرار ثم المنشار واخيرا الى الحامل. وكذلك الــPVC او الـــ PP /PEولكن في حالة استخدام PVC or PP / PE فيرجن لا يتم وضعه فى الكسارةبعد مرحلة الكسارة يتم مرور الخشب الى مرحلة الـــ miller وذلك لطحنه وجعله بودرة وكذلك الـــPVC ولكن فى الـــPP/PE لا يدخل فى هذه المرحلة وسوف تعرفون لماذا لم نستخدمها فى اسفل الموضوع .بعد المرحلتين السابقتين يتم مرور بودرة الخشب الى الــdryer unit للتخلص من الرطوبه والحفاظ على المنتج بكامل جودته والثبات على الجوده المطلوبة .وفي هذه المرحلة يتم وضع الخامات جميعها فى الخلاط ولكن بنسب معينه مكل شركه على حسب نسبتها وعلى حسب جودتها المطلوبةوفي هذه المرحلة يتم وضع الخامة بعد خلطها وذلك لعملية التحبيب والتكويروهذه المرحلة مهم جدا لخامه الـــPP/PE عن الــ PVCويرجع ذلك لان ماكينة التشكيل الــPP/PESINGLE SCREW EXTRUDERاما الــ PVCTWIN SCREW EXTRUDERوفى هذه المرحلة هى مرحلة النهائيه ومن الممكن ان يتم انشاء المصنع على هذه المرحلة فقط اذا موجود الخامة تباع جاهز فيتم وضع الخامة فى الفيدر مباشرهوبعد ذلك يمر على الاسكروه والفرن وبعد ذلك الى الاسطمبه لتشكيل الشكل المراد ثم على حمام الفكيوم والتبريد وبعد ذلك الى الجرار ثم المنشار واخيرا الى الحامل.





Screw feeder

Conical twin screw extruder

Mould

Vacuum calibration platform

Haul off/ cutter

Tipping table



سابعا : الــ APLICATION ​





من اهم تطبيقات هذه الصناعه سوف اعرضها اليكم بالصور لانه خير شرح





من اهم تطبيقات هذه الصناعه سوف اعرضها اليكم بالصور لانه خير شرح