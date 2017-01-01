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مـــوســوعة الصنـاعـات البـلاستيكية من ابو يوسف

الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة ابا يوسف, ‏5 جانفي 2018 على 01:10.

  1. ابا يوسف

    ابا يوسف :: عضو منتسِب ::

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    [​IMG]



    هذا الموضوع سوف يكون مرجع لجميع السادة الاعضاء فى معظم الصناعات البلاستيكية



    وقد طلبت من السادة المشرفين تثبيته لإفاده الاعضاء حيث بصراحة سوف يكون مرجع مهم لكل من يهتموا بالصناعات البلاستيكة وتم الموافقه عليه ارجو من الله واسع الرزق والمغفرة لهم



    فقط انقر على الموضوع الذي تريده ثم تابع الموضوع







    صناعة الخشب البلاستيكي

    https://www.4algeria.com/forum/t/473531/



    صناعة تدوير البلاستيك

    https://www.4algeria.com/forum/t/473530/

    صناعة الاسطح البلاستيكية

    https://www.4algeria.com/forum/t/473481/


    صناعة الالواح البلاستيكية المستخدمة فى صنع المطابخ وغرف النوم

    https://www.4algeria.com/forum/t/473480/


    فيديو الفرق بين صناعه ليات الكهرباء الحلزونية والعادية

    https://www.4algeria.com/forum/t/473529/


    ماكينة صناعة مواسير البولي بروبلين( pp-r) بالصور وطريقة التصنيع

    https://www.4algeria.com/forum/t/473528/


    صناعه اكياس البلاستيك مع الطباعه

    https://www.4algeria.com/forum/t/473479/


    صناعة كراسي االبلاستيك بالقولبه

    https://www.4algeria.com/forum/t/473478/


    فيديو منتجات بلاستيكية متعدده من ماكينه قولبه واحده

    https://www.4algeria.com/forum/t/473477/


    احدث تصاميم الابواب لعام 2017

    https://www.4algeria.com/forum/t/473476/

    وسوف يضاف اليهم مواضيع باستمرار ان شاء الله

     
    rycerz معجب بهذا.
    ابا يوسف, ‏5 جانفي 2018 على 01:10
    #1

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