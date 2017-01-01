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شرح لربح المال عن طريق رفع الملفات بحد ادنى 1$

الموضوع في 'منتدى المصارف والبنوك الجزائرية' نشر بواسطة achraf22, ‏5 جانفي 2018 على 23:44.

  1. achraf22

    achraf22 :: عضو منتسِب ::

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    اذا كنت تريد الربح من الانترنت ولكن لا تعرف من اين تبدأ ولا تملك رأس مال
    الموقع الجديد اسمه "File-Upload" لرفع الملفات بمقابل ما بين 2$ الى 7$ لكل 1000 تحميل
    الموقع بسيط وسهلة استخدامه لانه غير معقد .. ولا يحتاج منك الخبرة .. فقط ارفع الملفات ومشاركتها بس
    وتستطيع سحب أرباحك بكل السهولة وفي أي الوقت ..الحدّ الأدنى 1 دولار
    فلو لديك حساب فيس بوك أو قناة علي اليوتيوب ونشر الشروحات وفي الوصف وتضع رابط تحميل الملف
    يمكنك الربح منه حتى 100$ شهريا بمجهود بسيط جدا

    فهده هي فرصتك الدهبية لاتفوتها

    رابط الموقع : File-Upload

    سوف أتركك مع فيديو الشرح فرجة ممتعة
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    achraf22, ‏5 جانفي 2018 على 23:44
    #1

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