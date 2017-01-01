تجربتي الناجحة مع موقع freebitco و سر نجاحي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اليوم أريد أن أحدتكم عن تجربتي الناجحة مع موقع لكسب البيتكوين وهو freebitco أنا شخصيا لدي تجربة حوالي سنة مع هذا الموقع فهو خالي من النصب و يدفع كل أسبوع بإنتضام و الكل يشهد له بذلك فأنا شخصيا لم أجد ولا أحد يشتكي منه هذا ما عزز ثقتي في هذا الموقع و الآن و بفضل الله أصبحت أربح منه دخل مقنع و في تصاعد مستمر حسنا كفانا إطرائا وندخل في صلب الموضوع لن أشرح كيفية التسجيل في الموقع لأنه سهل جدا مميزات الموقع الموقع يمنحك 0.00000015 BTC إلى 0,2 BTC أي أنت و حضك كل ساعة وهذه القيمة تختلف بإختلاف سعر البيتكوين في البورصة و يمنحك أيضا تدكرتين لدخول في السحب على 3 بيتكوين في الشهر و أيضا نقطتين تأخبرك فائدتها لاحقا الحد الادنى وهو 30الف ساتوشى بدون عمولة او يمكنك طلبة فى اى وقت ويصلك فى خلال 6 ساعات بعمولة بسيطة ويمكنك الربح ايضا من دعوة الاصدقاء حيث تحصل على 50% مما يربح اى شخص تقوم بدعوتة للربح من الموقع بدون ان ينقص من عندة شئ هى هدية من الموقع. أظن أن هذا وصف شامل للموقع و أنا شخصيا هذا ما اقنعني لكي أتسجل في الموقع رابط الموقع freebitco.in أظن أنه لا بأس بأن أشرح لكم واجهة الموقع للمزيد من الفائدة وفي أخر الموضوع سأشرح لكم طريقتي الحصرية التي تمكنت بها من جلب العديد من الإحالات هذه واجهة الموقع للحصول على حصتك تضغط علىROLLI كل ساعة وسيقوم الموقع باختيار رقم عشوائى وعلى حسب الرقم ياتى الربح كما فى الصورة هنا المكان الذي يجري فيه السحب و تجد فيه عدد التداكر التي لديك ( بصراحة أنا لا أعيره إهتماما لأني أعلم أن حضي عاثر ههههه ) هنا تجد النقاط التي لديك و التي تحصل عليها كل ساعة مع البيتكوين عندما تضغط أنت و نقطة واحدة عن كل ضغطة ريفيرال هذه النقاط تعتبر إضافة فريدة في الموقع بحيث يمكنك إستبدالها بالبيتكوين أو بأجهزة إلكترونية أو ببطاقات أمزون مشحونة أو bonus مضاعفة الارباح و أنا أستعمل كتيرا bonus 1000% هنا مكان مضاعفت الرصيد أوتوماتيكيا حيث أن رصيدك يتضاعف أو يتناقص حسب تغيرات السوق (لا أنصح به شخصيا ) هنا تجد الإحالات الخاصة بك و من هنا تفعل خاصية الدفع التلقائي و المدة المتبقية للدفع الصفحة الاخيرة وهى عبارة عن رابط الاحالة تعطيه لاصدقائك للتسجيل فى الموقع وعندما يقوم اى شخص بالتسجيل من خلالة تربح 50% مما سيربحة طوال حياته للتسجيل في freebitco إضغط هنا