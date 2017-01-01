تَنظيف=>لَوحَة المَفَاتيح وشاشة الحَاسوب<= (طَريقتي)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد♥ كيف حالكم اخوتي اخواتي ان شاء الله تكونوا بخير تنعمون بصحة وعافية نسال الله لكل مريض الشفاء ولكل مبتلي الفرج ولكل متمدرس التوفيق ولكل عامل الفلاح قامت معظم شركات الهواتف الذكية والحواسيب بعمل تحذير عام لكل المستخدمين بالعالم كله، أكدت عليهم على ضرورة تنظيف شاشات الحواسيب والهواتف الذكية كل فترة قصيرة وبشكل مستمر، وذلك باستخدام مواد النظافة التي تحتوى على قدر من الكحول وغيرها من المواد الطبية التي تساعد على التخلص من هذه البكتريا. لذلك أريكم طريقتي في تنظيف لوحة المفاتيح والشاشة ان شاء الله تفيدكم^^ {فيما يتعلق بلوحة المفاتيح هنا أخص نوع محدد التي هي لحاسوبنا الثابت التي استطعت ارجاع مفاتيحها بسهولة لاني صراحة جربت الطريقة على الحاسوب المحمول والذي له نوعية مفاتيح مختلفة لكن بائت بالفشل وبالسيف رجّعت المفتاح لبلاستو ومازال مش راكب مليح تحتاج دقة وشوية أدوات دقيقة ههه} لذلك اللهم اني بلغت اللهم فاشهد ^^ لوحة المفاتيح المنشودة : أعتذر عن فظآعة المنظر هههه فاخوتي حولوها من لوحة مفاتيح الى لوحة للأكل >< ننظف اللوحة بأعواد القطن قمت بنقعها في الكحول الطبي وكذلك المفاتيح نظفتهم بالكحول الطبي وpapier mouchoir للمسح لكن ننصح باستعمال قماش رطب او... لكي لا تترك ألياف على عكس papier mouchoir والصورة تؤكد ماقلت عل كل المهم التعقيم ^^ وكنصيحة انصح بتغليف لوحة المفاتيح فهذا أحسن قمت باستبدالها الى واحدة لا سلكية وغلفتها ^^ وعملية التنظيف من الان فصاعدا تقتصر على تبديل الغلاف او مسحه بقماشة معقمة ^^ والان لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسوب المحمول : قمت بنثر القليل من الكحول الطبي على قطعة قطن صغيرة ومسحت بين الأزرار تأكدوا ان القطعة غير مبللة بشكل زائد لكي لا تضر الصورة بعد الانتهاء: والآن الى الشآشة استعملت هذه وهذه النتيجة ^^ الى هنا انتهى موضوعي البسيط اتمنى انه نال استحسانكم وافادكم اذا كانت لكم نصائح أخرى وارشادات فلا تبخلونا في امان الله^^