تَنظيف=>لَوحَة المَفَاتيح وشاشة الحَاسوب<= (طَريقتي)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ماشاء الله ولا قوة الا بالله تبارك الدي بيده الملك

بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعلها في موازين حسناتك

كون تشوفي لكلافي ديالي تهربي ههههههههههههههههههه، نعرف الطريقة موالفة نديرها

لكن راحلي مفتاح من المفاتيح هههههههههههههههههههههه من تم بطلت قلت نخليه هكدا

وحتى انا ناكل معاه وندير كل شيء معاه مسكين ربي يعينو ههههههههههههههههههههههههههه

لكان اخي حكيم تلقاي فيه البطاطا انا تلقاي فيه كل شيء ممكن يخطر على بالك

للاسف لاني مريضة لا احتمل روائح المنظفات لدا امسحه بمنشفة فقط

ربي يحفظك غاليتي

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله وحفظه​