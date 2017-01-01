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تَنظيف=>لَوحَة المَفَاتيح وشاشة الحَاسوب<= (طَريقتي)

الموضوع في 'منتدى صيانة أجهزة الحاسوب' نشر بواسطة ضيوف وسـنغادر, ‏13 جانفي 2018 على 13:14.

  1. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    [​IMG]
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد♥
    كيف حالكم اخوتي اخواتي ان شاء الله تكونوا بخير
    تنعمون بصحة وعافية
    نسال الله لكل مريض الشفاء ولكل مبتلي الفرج
    ولكل متمدرس التوفيق ولكل عامل الفلاح
    [​IMG]
    قامت معظم شركات الهواتف الذكية والحواسيب بعمل تحذير عام لكل المستخدمين بالعالم كله، أكدت عليهم على ضرورة تنظيف شاشات الحواسيب والهواتف الذكية كل فترة قصيرة وبشكل مستمر، وذلك باستخدام مواد النظافة التي تحتوى على قدر من الكحول وغيرها من المواد الطبية التي تساعد على التخلص من هذه البكتريا.
    [​IMG]
    لذلك أريكم طريقتي في تنظيف لوحة المفاتيح والشاشة ان شاء الله تفيدكم^^
    [​IMG]
    {فيما يتعلق بلوحة المفاتيح هنا أخص نوع محدد
    التي هي لحاسوبنا الثابت التي استطعت ارجاع مفاتيحها بسهولة
    لاني صراحة جربت الطريقة على الحاسوب المحمول والذي له نوعية مفاتيح مختلفة
    لكن بائت بالفشل وبالسيف رجّعت المفتاح لبلاستو ومازال مش راكب مليح تحتاج دقة وشوية أدوات دقيقة ههه}
    [​IMG]
    لذلك اللهم اني بلغت اللهم فاشهد ^^
    [​IMG]
    لوحة المفاتيح المنشودة :
    أعتذر عن فظآعة المنظر هههه فاخوتي حولوها من لوحة مفاتيح الى لوحة للأكل ><
    [​IMG]
    ننظف اللوحة بأعواد القطن قمت بنقعها في الكحول الطبي
    [​IMG]
    وكذلك المفاتيح نظفتهم بالكحول الطبي وpapier mouchoir للمسح
    [​IMG]
    لكن ننصح باستعمال قماش رطب او... لكي لا تترك ألياف على عكس papier mouchoir
    والصورة تؤكد ماقلت
    عل كل المهم التعقيم ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    وكنصيحة انصح بتغليف لوحة المفاتيح فهذا أحسن
    قمت باستبدالها الى واحدة لا سلكية وغلفتها ^^
    وعملية التنظيف من الان فصاعدا تقتصر على تبديل الغلاف او مسحه بقماشة معقمة ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    والان لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسوب المحمول :
    قمت بنثر القليل من الكحول الطبي
    على قطعة قطن صغيرة ومسحت بين الأزرار تأكدوا ان القطعة غير مبللة بشكل زائد لكي لا تضر
    الصورة بعد الانتهاء:
    [​IMG]
    والآن الى الشآشة
    استعملت هذه
    [​IMG]
    وهذه
    [​IMG]
    النتيجة ^^
    [​IMG]
    الى هنا انتهى موضوعي البسيط اتمنى انه نال استحسانكم
    وافادكم
    اذا كانت لكم نصائح أخرى وارشادات فلا تبخلونا
    في امان الله^^
    [​IMG]

     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏13 جانفي 2018 على 13:14
    #1
  2. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم

    يا سآآروو وميرجعوش لبلاصتهم نجري موراك بالبليغة هههههه
    يعطيك الصحة عالشرح حبيبتي

    ^^
     
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    زهرة البليدة, ‏13 جانفي 2018 على 13:18
    #2
  3. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام
    اهلا هااانا تشاان
    شوفي اني قلتلك واش من نوعية هاديك اللي يجيو خارجين راهم فالصورة درك متسميهاش فيّ ههههههه
    بلا مزية حبيبتي المهم افادتكم ^^
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏13 جانفي 2018 على 13:20
    #3
  4. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الكلافي تاعي تلقي فيه حتي البطاطا خخخ
    بارك الله فيك اختي
     
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    Ma$Ter, ‏13 جانفي 2018 على 13:26
    #4
  5. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    ايا خآوتي حملة النظافة العالمية اليوم هههه ^^
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    ضيوف وسـنغادر, ‏13 جانفي 2018 على 13:33
    #5
  6. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    بطاطا هههه
    اهلا بيك اخي
    وفيك بارك الله
    شكرا
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏13 جانفي 2018 على 13:47
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    الشي الممتاز هو سهولة العملية
    بارك الله فيك أختي
     
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    الامين محمد, ‏13 جانفي 2018 على 13:50
    #7
  8. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ماشاء الله ولا قوة الا بالله تبارك الدي بيده الملك
    بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعلها في موازين حسناتك
    كون تشوفي لكلافي ديالي تهربي ههههههههههههههههههه، نعرف الطريقة موالفة نديرها
    لكن راحلي مفتاح من المفاتيح هههههههههههههههههههههه من تم بطلت قلت نخليه هكدا
    وحتى انا ناكل معاه وندير كل شيء معاه مسكين ربي يعينو ههههههههههههههههههههههههههه
    لكان اخي حكيم تلقاي فيه البطاطا انا تلقاي فيه كل شيء ممكن يخطر على بالك
    للاسف لاني مريضة لا احتمل روائح المنظفات لدا امسحه بمنشفة فقط
    ربي يحفظك غاليتي
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏13 جانفي 2018 على 14:08
    #8
  9. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    موضوع مفيد جدا و الاجمل الصور خاصة أسمك المزين
    حاسوبي في عطلة مرضية مطولة
    شكرا لمعلوماتك المفيدة
     
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    ميلينا, ‏13 جانفي 2018 على 15:02
    #9
  10. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    عالمي الخاص
    بارك الله فيك اختي
    فكرة جميلة وسهلة
    يعطيك الصحة حنونة
     
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    ♥نجلاء♥, ‏13 جانفي 2018 على 15:08
    #10
  11. لؤلؤة قسنطينة

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة حبيبتي على الموضوع القيم
    انا مرة على مرة نمسحو بصح ما يتنظفش مليح
    خاصة انو الحاسوب تاعي محمول
    اليوم نديرلو تنظيف شامل بربي ان شاء الله
    نغسلّو بالشومبوا والصابون ههههه ولا تعماو عينيه نحصلها فيك هههه
    بارك الله فيك غاليتي على الأفكار المميزة
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏13 جانفي 2018 على 15:08
    #11
  12. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    طريقة روووعة عجبتني
    ميي كي نحيتهم مرجعوش بلايصهم
     
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    مشاغب, ‏13 جانفي 2018 على 17:35
    #12
  13. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    أجل
    وفيك بارك الله
    شكرا على المرور الطيّب
    وعليك السلام ورحمة الله تعالى بركاته
    وفيك بارك الله وشكرا لكلماتك غاليتي
    هههههه راحلك ان شاء الله تلقايه عن قريب
    ايه صح تيجيك الشهية والجوع غير معاه ههه
    ربي يشفيك ويعافيك حبيبتي
    لكن غاليتي البكتيريا المتراكمة في الاجهزة الاكترونية تجلب امراضا اخرى عفانا الله حبيبتي
    انصحك باستعمال الكحول الطبي فهو اكثر من مطهر وضعي الكمامات (خوذي رايي ههههه)
    شكرا لمرورك المميّز غاليتي

    شكرا غاليتي هذا من ذوقك اسعدني ردّك
    يارب يتعافى عن قريب احسّ بتلك الجمرة ><
    شكرا لطلتك المميزة^^
    وفيك بارك الله اخيتي
    اسعدني مرورك شكرا
    وعليكم السلام لؤلؤة
    الله يسلمك ويعافيك حبيبتي
    ان شاء الله ياربي شوووفوا ماشاء الله التفاعل على اصوله ههههه
    وفيك بارك الله غاليتي
    شكرا لردك وطلتك المميّزة
    دمتي بخير
    شكرا اخي
    هههه يا أخي ارجع اقرا موضوعي
    قلت من قبل انني نحكي على هذا النوع من المفاتيح
    [​IMG]
    وليس هذا
    لاني جربت من قبل وماركبليش مليح
    كيما تلاحظ انا جربت في زر ALT وماعرفتش نرجعوا مليح راه بقى طالع شوي قلت هذا سابقا
    حاول بالشوية برك وانا تاني راح نزيد نخدم مع ALT تاعي وربي يفرج ^^
    [​IMG]
     
    ضيوف وسـنغادر, ‏13 جانفي 2018 على 18:18
    #13

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