السلفية و الاسلام السياسي ؟

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة radia yoyo, 16 جانفي 2018 على 20:49.
ما هو موقف السلفية من الاسلام السياسي ؟
هل هو مرفوض الخوض في السياسة والتحزب ؟
وشكرا
سؤال : ماهو حكم الشرع في تعدد هده الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها وعقائدها، والأسس التي قامت عليها وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك؟
الجواب : لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال ؛ ولذلك فنوجز الكلام فيه .
فنقول : لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولاً والمناهج والأساليب ثانياً ، فليس من الإسلام في شئ ،بل ذلك مما نهى عنه ربنا عزوجل في أكثر من آية في القرآن الكريم منها قوله تعالى: {ولا تَكونُوا مِن المشركِـين من الذِيْنَ فَرَّقُوا دِينَهُم وكَانُوا شِيَعَاً كل حِزب بِما لَدَيهم فَرحُون}. فربنا عزوجل يقول: {وَلَو شَاءَ رَبُكَ لجَعلَ النَّاسَ أمةً وَاحِدة وَلا يَزَالُونَ مختَلِفِين إلا مَن رَحِمَ رَبُك} فالله تبارك وتعالى استثنى من هذا الخلاف الذي لا بد منه كونياً وليس شرعياً، استثنى من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال {إلا مَن رَحِم رَبُك}
ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله عزوجل في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عملياً في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم .
ولقد أوضح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المنهج والطريق السليم في غير ما حديث صحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه خط ذات يوم على الأرض خطاً مستقيماً وخط حوله خطوطاً قصيرة عن جانبي الخط المستقيم ثم قرأ قوله تبارك وتعالى {وأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيمَاً فَاتبَّعُوهُ وَلا تَّتبعوا السُبُلَ فَتَفَرَقَ بكم عَن سَبِيله } ومر بأصبعه على الخط المستقيم ، وقال هذا صراط الله ، وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم ، قال عليه السلام : (وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه) .
لا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات العديدة . ولذلك فالواجب على كل مسلم حريض على أن يكون حقاً من الفرقة الناجية أن ينطلق سالكاً الطريق المستقيم ، وأن لا يأخذ يميناً ويساراً، وليس هناك حزب ناجح إلا حزب الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عنه القرآن الكريم {ألا إنَّ حِزْبَ الله هُم المفلِحُون} .
فإذاً، كل حزب ليس هو حزب الله فإنما هو من حزب الشيطان وليس من حزب الرحمن، ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة، ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتحزب الأعمى على كلمة هي كلمة الإٍسلام الحق لكنهم لا يفقهون من هذا الإسلام كما أنزل الله تبارك وتعالى على قلب محمد – صلى الله عليه وسلم – .
لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي – صلى الله عليه وسلم – بها حينما سئل عنها فقال : هي ما أنا عليه وأصحابي .
فإذاً هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة صراط الله المستقيم أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جداً .
الأول : ما كان عليه الرسول – صلى الله عليه وسلم –
والآخر : ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام . ذلك لأن الصحابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا أولا هديه – صلى الله عليه وسلم – وسنته ، وثانياً: هم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقاً عملياً، فلا يمكننا والحالة هذه ان نعرف معرفة صحيحة سنة النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا بطريق أصحابه … فالشاهد من هذا وذاك أن فهم الإسلام فهماً صحيحاً لا سبيل إلا بمعرفة سير الصحابة وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقوه عنه – صلى الله عليه وسلم – إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره .
لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الإساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جداً محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية من التي تسير على الصراط المستقيم الذي أشار إليه الرسول – صلى الله عليه وسلم – في الحديث الصحيح .
وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا المنهج، فهذه ليست أحزاباً، وإنما هي جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها واحد، فتفرقهم في البلاد ليس تفرقاً فكرياً عقديا منهجياً، وإنما هو تفرق بتفرقهم في البلاد بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد ومع ذلك فكل حزب بما لديهم فرحون.
هذه الأحزاب لا نعتقد أنها على الصراط المستقيم بل نجزم بأنها على تلك الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه .
ولعل في هذا جواباً لما سبق))
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[انظر ص (106ـ114) من كتاب (فتاوى الشيخ الألباني) لعكاشة عبدالمنان الطيبي . الطبعة الأولى . مكتبة التراث الإٍسلامي]
معنى قول الشيخ الألباني رحمه الله من السياسة ترك السياسة
قال الشيخ الألباني رحمه الله (سلسلة الهدى والنور)في إجابته على بعض الأسئلة
...........نحن نرى كما حكيت هذا أكثر من مرة، لقد امْتُحنا هناك في سوريا، واستُنْطِقنا هناك من المخابرات، كما يفعلون -مع الأسف- في كل بلاد الإسلامية: أنت تشكل تجمعاً وتكتلاً ونحو ذلك، وأنا أقول: أنا تكتلي هذا للإصلاح وليس للسياسة،
بعد مناقشة طويلة جداً ربما تجاوزت ساعة، ولما لم يجد المستنطق هذا البعثي مجالاً لأن يأخذ علي شيئاً من الناحية القانونية،
قال: إذاً اذهب وابق على دروسك، ولكن لا تتكلم في السياسة،
مع أني قلت له بتفصيل: نحن دعوتنا دعوة إصلاحية، الرجوع إلى الكتاب والسنة كما تسمعون دائماً وأبداً،
قلت أنا ذكرت لك آنفاً شيئاً من التفصيل، لكن رجوعك الآن للقول: لكن لا تشتغل بالسياسة، يدفعني أن أبين لك شيئاً، نحن صحيح لا نشتغل بالسياسة؛ ولكن ليس هذا لأن الاشتغال بالسياسة ليس من الإسلام، لا.
فالسياسة من الإسلام، وبعض علماء الإسلام ألفوا في السياسة الشرعية قديماً وحديثاً، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية،
فالدولة الإسلامية لا تستغني عن السياسة، وما معنى السياسة؟
أي: سياسة الناس وتثبيت أمورهم على ما يوافق مصالحهم في الدنيا والأخرى،
فنحن لا ننكر وجوب الاشتغال بالسياسة، لكننا رأينا -وهنا الشاهد- أن من السياسة ترك السياسة، رأينا في هذا الزمان من السياسة ترك السياسة،
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لكن الذين ينبغي أن يشتغلوا بالسياسة يجب أن يكونوا علماء، أن يكونوا فقهاء، أن يكونوا علماء بالمعنى الصحيح بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح إلخ، ...............
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ولذلك أنا قلت في بعض الأجوبة الّتي وجّهت إليّ وأكرّرها أنا أرى اليوم من السّياسة ترك السّياسة
ولا أعني أنّه ليس هناك في الإسلام سياسة وكيف وشيخ الإسلام بن تيمية قد ألّف رسالته المشهورة والمعروفة بالسّياسة الشّرعيّة
لكن أريد من هذا أن لا نستبق النّتائج قبل أن نحقّق المقدّمات وإلاّ فالحكمة الّتي يقولها بعض النّاس هي تنطبق تماما اليوم " من استعجل الشّيء قبل أوانه أبتلي بحرمانه " ثمّ نحن خاصّة نحن معشر السّلفيّين دائما ندندن حول قوله عليه الصّلاة والسّلام (خير الهدى هدى محمّد صلّى الله عليه وسلّم)
فهل اشتغل الرّسول عليه السّلام في أوّل ما بعث بالسّياسة؟ أم بالدّعوة؟
الجواب المتّفق عليه هو الدّعوة
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فاليوم نحن إذا أردنا أن نعمل عملا سياسيّا كما بدأ الرّسول عليه السّلام فيه في العهد المدني علينا أن نحقّق الخطوة الأولى وهي الّتي تجب علينا اليوم ممّا لابدّ منه وهو التّصفية ,
الإسلام يومئذ كان مصفّى اليوم ليس مصفّا فإذا أردنا أن نصفّي الإسلام ولكي يثمر ثمرته الأولى فلا بدّ أن يعود سيرته الأولى في صفائه ونقائه هذا من حيث العلم
ثمّ لابدّ من قرن هذا العلم بتربية المدعويّن إليه تربية مديدة قد تأخذ سنين طويلة هذه النّقطة
في اعتقادي كلّ الجماعات الإسلاميّة اليوم الّتي تحرص على العمل السّياسي والتّنظيم السّياسي يتغافلون أو يجهلون وأحلاهما مرّ كما يقال
لذلك فيوم يتكتّل الألوف المؤلّفة من المسلمين على هذا الإسلام المصفّى الّذي لم يقدّم بعد إلى جماعة ما ويوم يربّوا هؤلاء الجماعة على هذا الإسلام المصفّى يومئذ نكون قد بدأنا النّواة للعمل السياسي.
لكن لو أرادت الجماعة أن تطبق شرع الاسلام لا يمكنها .وذلك من باب تحريم الخروج على الحاكم
حتى وان قامت بتصفية الاسلام كله من الطوائف المخالفة وقامت بنشر الدعوة في مجرة اندروميدا
لكن البداية والأصل تنطلق من التصفية والتربية
تبدأ بالأنفس ثم الأهل ثم الأقربين والأقربين وهكذا
نحن أنفسنا لم نصلحها كيف لنا أن نضع أحزاب لإصلاح الناس
وهل الحاكم يمنعنا من تطبيق الشريعة في أنفسنا ؟؟؟
تطبيق شرع الله تكون بالدعوة الى دين الله والتمسك بالسنة النبوية
ماذنب الصالحين يولدوا في ظل حكم فاسد و مجتمع أفسد منه يدعمه
من حسن صلاحك ان تتمرد على الظلم وفساد المجتمع
اتمنى انك تتعلمين من اسئلتك كما تعلمنا نحن . . فقد وضعنا حرب الاسئلة هاته قديما .
حرب الاسئلة ؟؟
قصدي الاسئلة الكثيرة التي كانت فينا
كلما وجدنا اجابة شافية اكتفينا بما علمنا و لم نسأل اكثر و نتعمق اكثر حتى ترسخ القناعة الاولى لننطلق الى قناعة اكبر الى الحق يكون القصد
فوصولك الى قناعة ان " السلفية هي الاسلام ".
جائزة كبيرة للباحث عن نور الايمان الصادق المابع من الاخلاص و الاتباع .
ياتي هذا بعد مرورك بعدة استفسارات و حروب ضد الهوى و الراي و متابعة للسنة و الانقياد للامر النبوي العظيم.
في الاخير ستجدين ان السلفية هي مذهب السلف من الصحابة و التابعين و تابعيهم باحسان .
لتجدي مسميات اخرى للتشويش عليك و لكن الحق يبقى ابلج .. و الراحة في الاتباع خير الف حرية في الفكر و الراي و اتباع الكلام
ارجو انها وضحت .
احسن الله للجميع
وجدت انه يوجد قواسم مشتركة بين توجه سياسي والسلفية و لهذا طرحت هذا السؤال
على أي حال شكرا على الاجوبة أحترم مروركم واتمنى ان الاسئلة كانت خفيفة والافادة للجميع وآخر ما اريده حرب من اي نوع كانت انا
افيدينا بهاته القواسم بين توجه سياسي و السلفية
اظنك لو تقرأين كتاب السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله العلم الشامخ الذي ابتلي بظلم الحاكم و ظلم التتار لبلاده و حكامه و رغم ذلك لم يكن خارجيا و لا ذا توجه سياشي و حزبي
رحمه الله
و كذا تعليقات العلماء على كتابه .
مثلا يقول رحمه الله :
مبتدأ الإصلاح السياسي تمكين هذه النفوس التي انقادت للشرع أن تقود. ص 9 ج4.
فاين النفوس التي تتحزب لتقود ثم لا تنقاد للشرع .. ؟؟
و في الاخير لنتامل هذا الكلام الشامخ.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله :
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ الله ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺧﻮﻑ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﺄﺣﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﺔ الله ﺗﻌﺎﻟﻰ.
【 القول المفيد 【2-86 】
قال العلامة محمد أمٓان الجامي:
〖 السلفيـون سياسيون لكن في السياسة الشرعية الهادئة الهادفة التي تعرف أين تضع الكلمات 〗
قرة عيون السلـفية『ص٣١』
و هذا العالم الجليلل الذي ينسبون له السلفية بالجامية
قال الإمام_الوادعي رحمه الله
لسنا نستغرب من أعداء الإسلام أن يلمزوا الدعاة إلى الله بالتشدد .وأن يلمزوهم بالتطرف .لكننا نستغرب من المسلمين أن يقبلوا هذه الدعايات .
【كتاب : المصارعة【صـ 44】
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).