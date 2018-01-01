شرح إضافة النوافذ المنبثقة لموقعك والربح من ورائها

منتدى اللمة الجزائرية و أتمنى أن تكونوا بدوام الصحة و العافية



اليوم أقدم لكم شرح كيفية إضافة النوافذ المنبثقة لموقعك بالطريقة الصحيحة .. والإستفادة الربح من ورائها،



يبحث الكثير من اصحاب المواقع عن طرق لربح المال لتحقيق ربح مادي لتغطية نفقات شراء دومين واستضافة

ولذا فموقع

لكن العديد يغفل طريقة الربح عبر النوافذ المنبثقة إلا أن من فطنوا حقا بهذه الأداة قد يجدون مشكلا في إضافتها على منتداهم

لذلك قررت عمل شرح للطريقة الصحيحة لإضافة النافذة المنبثقة الربحية المقدمة من للمنتديات والمدونات

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أسعد الله يومكم زوار والأعضاءو أتمنى أن تكونوا بدوام الصحة و العافيةاليوم أقدم لكم شرح كيفية إضافةلموقعك بالطريقة الصحيحة .. والإستفادة الربح من ورائها،عن طرق لربح المال لتحقيق ربح مادي لتغطية نفقات شراء دومين واستضافةولذا فموقع http://bit.ly يعتبر ممتازا و شركة موثوقة و الأول في العالم للربح من الإعلانات المنبثقةلكن العديد يغفل طريقة الربح عبر النوافذ المنبثقة إلا أن من فطنوا حقا بهذه الأداة قد يجدون مشكلا في إضافتها على منتداهملذلك قررت عمل شرح للطريقة الصحيحة لإضافة النافذة المنبثقة الربحية المقدمة من http://bit.ly خصيصا

تابع معي الشرح الكامل بالصور







الان نتوجه الى الشرح

أولا . قم بالتسجيل في هذا الموقع



بعد ذلك ادهب الى الأدوات ثم إعلانات النوافذ المنبثقة

وتقوم نسخ الكود .كما موضح في الصورة



الان نتوجه الى الشرح. قم بالتسجيل في هذا الموقع http://bit.ly/2B4WN8Z بعد ذلك ادهب الى الأدوات ثم إعلانات النوافذ المنبثقةوتقوم نسخ الكود .كما موضح في الصورة

بالنسبة المنتديات XenForo

ادهب الى لوحة التحكم منتداك -> قوالب

وضع الكود في أخر قالب PAGE_CONTAINER



واضغط على حفظ و انتظر إلى حدود دقيقة تقريبا أو أقل بإذن الله و سيتم إضافة النوافذ المنبثقة الربحية لموقعك



وهكدا مع كل زائر يزور موقعك -> أنت تربح مبلغا من المال.

هو عن تجربه غير مخالف مطلقا لجوجل ادسنس



بالنسبة لمدونات

HTML/JavaScript HTML/JavaScript

كما موضح في صورة



تضعه الكود داخلكما موضح في صورة

بالنسبة المنتديات أخرى تضع الكود في قالب الفوتر أو في الهيدر