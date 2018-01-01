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شرح إضافة النوافذ المنبثقة لموقعك والربح من ورائها

الموضوع في 'منتدى المصارف والبنوك الجزائرية' نشر بواسطة achraf22, ‏17 جانفي 2018 على 14:55.

  1. achraf22

    achraf22 :: عضو منتسِب ::

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    ‏17 جانفي 2017
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أسعد الله يومكم زوار والأعضاء منتدى اللمة الجزائرية و أتمنى أن تكونوا بدوام الصحة و العافية

    اليوم أقدم لكم شرح كيفية إضافة النوافذ المنبثقة لموقعك بالطريقة الصحيحة .. والإستفادة الربح من ورائها،

    يبحث الكثير من اصحاب المواقع عن طرق لربح المال لتحقيق ربح مادي لتغطية نفقات شراء دومين واستضافة
    ولذا فموقع http://bit.ly يعتبر ممتازا و شركة موثوقة و الأول في العالم للربح من الإعلانات المنبثقة
    لكن العديد يغفل طريقة الربح عبر النوافذ المنبثقة إلا أن من فطنوا حقا بهذه الأداة قد يجدون مشكلا في إضافتها على منتداهم
    لذلك قررت عمل شرح للطريقة الصحيحة لإضافة النافذة المنبثقة الربحية المقدمة من http://bit.ly خصيصا للمنتديات والمدونات

    تابع معي الشرح الكامل بالصور

    [​IMG]

    الان نتوجه الى الشرح
    أولا . قم بالتسجيل في هذا الموقع http://bit.ly/2B4WN8Z

    بعد ذلك ادهب الى الأدوات ثم إعلانات النوافذ المنبثقة
    وتقوم نسخ الكود .كما موضح في الصورة
    [​IMG]

    بالنسبة المنتديات XenForo
    ادهب الى لوحة التحكم منتداك -> قوالب
    وضع الكود في أخر قالب PAGE_CONTAINER

    واضغط على حفظ و انتظر إلى حدود دقيقة تقريبا أو أقل بإذن الله و سيتم إضافة النوافذ المنبثقة الربحية لموقعك

    وهكدا مع كل زائر يزور موقعك -> أنت تربح مبلغا من المال.
    هو عن تجربه غير مخالف مطلقا لجوجل ادسنس

    بالنسبة لمدونات
    تضعه الكود داخل HTML/JavaScript HTML/JavaScript
    كما موضح في صورة
    [​IMG]

    بالنسبة المنتديات أخرى تضع الكود في قالب الفوتر أو في الهيدر

    [​IMG]

    ظهور النافذه مرة واحدة كل 24 ساعة
    اكتب الرقم 1440
    كما موضح في صورة
    [​IMG]

    ظهور النافذه كل ساعة
    اكتب الرقم 60
    كما موضح في صورة
    [​IMG]

    والى هنا انتهى الشرح

    وفقكم الله ورعاكم
     
    achraf22, ‏17 جانفي 2018 على 14:55
    #1

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