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الديانة الزرداشتية

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة radia yoyo, ‏18 جانفي 2018 على 17:40.

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  1. radia yoyo

    radia yoyo :: عضو مُتميز ::

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    - أول من آمن بزرادشت زوجته هافويه و ابن عمه ميتوماه.
    - من يريد الدخول الى الزرادشتيه يجب أن ينطق الشهادتين ويتغتسل ويتطهر ويقول : "أشهد بأني مؤمن بالله الخير الغني, و أتبع زرداشت رسولة الكريم".
    - في الزرداشتية ملائكة تسجل أعمال الإنسان منذ بلوغة حتى مماته.
    - بعد إعتناق الزرداشتيه يحرم على الزرادشتي الإرتداد وإلا يقتل ويعاقب بالإعدام.
    - في الزرادشتيه تُقطع يد السارق كما أنها تحرم الربا وشرب الخمور واللواط والكذب والانتحار.
    - قبيل خروج زرادشت من بطن أمه بلحظات إنبثق نور إلهي شديد اللمعان من بيت بوراشاسب، فرحت له الطبيعة، ومن حولها السماء سمع صوت يُبشر بميلاده وفي هذا الوقت وفي داخل غرفة الولادة المضاءة بالنور الإلهي خرج الطفل زرادشت للحياة وهو يضحك بملئ فِيْه.
    - حسب الزرادشتية في القبر الروح التقية تقابلها فتاة في غاية الحسن، وتسرد كل الأمور الخيريه التي فعلتها بحياتها، ويسألها الميت من أنتِ؟ ، فتجيب أنا عملك الصالح وبعد هذا يسمح لمرور الروح الى الجسر (الصراط المستقيم) أما الروح الشريرة فيستقبلها عجوز شمطاء بشعة المنظر، فيسألها الميت من انتِ؟ فتجيب عليه أنا عملك السيئ, ثم تأخذه الى الجسر (الصراط) فيضيق أمامها حتّى يصبح أدق من الشعره فتخاف الروح وتُصاب بالفزع والهلع، وتترنح يمين وشمال حتى تسقط أخيراً بالهاوية وتتعذب الى يوم القيامة .
    - انطلق زرادشت الى جبل سابلان، وعزم ألا يعود لبيته حتى يكتسب الحكمة، وظلهناك وحيداً يفكر لشهور لعله يجد تفسيراً للخير والشر، وذات مرة وهو واقف على الجبل رأى نوراً يسطع فوقه، وإذا به “فاهومانا” كبير الملائكة ، قد جاء ليقود زرادشت إلى السماء ليحظى بشرف لقاء الرب، ويستمع إلى تكليفه بأمر النبوة، فصدع بالأمر، ثم قال بعدها: سأنزل الى الناس، وأقود شعبي باسم أهورامزدا من الظلام الى النور، ومن الشقاء الى السعادة، ومن الشر الى الخير.
    - زرادشت خطفته الملائكة وشقت صدره عندما كان صغيراً وستأصلت من صدره النقطة السوداء.
    - زرادشت قال: "أيها الناس، إنني رسول الله إليكم.. لهدايتكم، بعثني الإله في آخر الزمان.. أراد أن يختتم بي هذه الحياة الدنيا، فجئت إلى الحق هادياً ولأزيل ما قد علق بالدين من أوشاب.. بشيراً ونذيراً بهذه النهاية المقتربة جئت، ولهذا يدفعني الله في حماسة إلى تأدية الرسالة بأسرع ما يستطاع ويأمرني بالصدوع لأمره".
    - الصلاة في الديانة الزرداشتيه تقام خمس مرات في اليوم الاولى قبل الفجر والثانيه عند انتصاف النهار والثالثه قبل غروب الشمس والرابعه عند الغروب والخامسه في الليل، والصلاة المهمه جدا في الزرادشتيه ولها قداستها ومكانها هي - صلاة الفجر - ويجب على كل مؤمن أن يبدأ يومه، كما أن قبل الصلاة الواجب على الزرادشتي أن يتوضأ ويتطهر بغسل وجه ورجليه ويديه, للدرزادشتي ايضاً ادعيه يرددها قبل خروجه وقبل أكله وشربه نومة.
    - الزكاة في الزرادشتية من المقتدرين تؤخذ منهم الثلث.
    - في الزرادشتيه يحق للزرادشتي الزواج بأكثر من زوجة وألزمت الزرادشتيه مكوث الزوجة في بيتها ولا تخرج الا للضرورة والزمها لبس الحجاب ولا يحق لها الاختلاط بغير محارمها.
    - قال زرادشت: "أيها الناس إنني رسول الله إليكم لهدايتكم، بعثني الإله في آخر الزمان، أراد أن يختتم بي هذه الحياة الدنيا فجئت إلى الحق هاديا ولأزيل ما علق بالدين من أوشاب، بشيرا ونذيرا بهذه النهاية المقتربة جئت.
    - دعا زرادشت إلى التوحيد ونبذ كل الآلهة الأخرى "فلا إله سوى أهورا مزدا".
    - في سيرة زرادشت: "ثم أخذ الملاك بيد زرادشت وعرج به إلى السماء حيث مَثُل في حضرة أهورا مزدا والكائنات الروحانية المدعوة بالأميشا سبنتا؛ وهناك تلقَّى من الله الرسالة التي وجب عليه إبلاغها لقومه ولجميع بني البشر".
    .
    *
    .
    المراجع:
    - الترجمة الانجليزية للكتاب الزرادشتي avesta
    - الترجمة الانجليزية لكتاب "القديس" الزرادشتي فيراف Book of Arda Viraf
    - الدين في الهند والصين وإيران، تأليف: أبكار السقاف، سلسلة نحو آفاق أوسع
    - مصر القديمة: من العهد الفارسي إلى دخول الإسكندر الأكبر مصر، تأليف: سليم حسن، الهيئة المصرية العامة للكتاب
    - قصة الديانات، تأليف: سليمان مظهر
    - المعتقدات الدينية لدى الشعوب، تحرير: جفري بارندر، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: عبد الغفار مكاوي سلسلة عالم المعرفة
    - موسوعة الأديان
    - الأديان الحية: نشوؤها وتطورها، أديب صعب
    - زرادشت الحكيم، حامد عبد القادر
    - أبحاث Professeur Jean Kellens

    الصورة لـ: كعبة زرادشت؛ وهي نصب تذكاري يعود الى القرن الخامس قبل الميلاد تقع في شمال غرب برسبوليس في إيران


    [​IMG]

    في الديانة الزرداشتية توجد 5 صلوات .وضوء . غسل . سبع سموات . عذاب قبر .تعدد زوجات . حور عين . صراط . معراج زرداشت على جمل مجنح . لقاء ملائكة وشياطين .التضحية بالكباش و طريقة الصلاة مشابهة لطريقة الديانة الاسلامية .... الخ
     
    التعديل الأخير: ‏18 جانفي 2018 على 17:51
    radia yoyo, ‏18 جانفي 2018 على 17:40
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    حلم كبير, ‏18 جانفي 2018 على 17:48
    #2
  3. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    ميلة
    انا لله وانا اليه راجعون
    الله اكبر
    تم التبليغ

    بلغ أخي بأيقونة التبليغ ومن هو مسؤول بإمكانه التصرف اكثر على غراري انا لا أملك مسؤولية على هذا الركن
    وبارك الله فيك
     
    التعديل الأخير: ‏18 جانفي 2018 على 18:10
    حلم كبير معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 17:59
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أولا الموضوع ليس في مكانه
    ثانيا أنا قرأت عن ها الديانة و لم أرى أنه يتعبدون بما قلت سابقا
    أطالبك بمصدر موضوعك
     
    الامين محمد, ‏18 جانفي 2018 على 18:00
    #4
  5. radia yoyo

    radia yoyo :: عضو مُتميز ::

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    على ماذا يبلغ ؟
     
    radia yoyo, ‏18 جانفي 2018 على 18:00
    #5
  6. radia yoyo

    radia yoyo :: عضو مُتميز ::

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    المصادر موجودة فوق
     
    radia yoyo, ‏18 جانفي 2018 على 18:03
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    سأجعل نفسي مغفلا لبعض الوقت هات مصدر موضوعك
     
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    الامين محمد, ‏18 جانفي 2018 على 18:03
    #7
  8. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    ميلة
    لم افهم ما هاته الديانة ولم تضعينها ؟!
    ما كل هذا؟!
    اي نور الهي ?!
     
    Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 18:04
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    هاهي طقوسها فمن أين لك أنهم يشبهون المسلمين في كثير مما جاء في موضوعك
    هناك نوعان من الطقوس المركزية: طقوس النار وطقوس القربان «الهوما» Haoma والنار رمز أهورامازدا وابنه، ولابد أن تحفظ بعيداً عن التلوث في معبد النار، فلا تراها الشمس ولاعيون غير المؤمنين، وهناك عدد من النيران المقدسة يسهر عليها أوعلى خدمتها الكهنة. والنار الرئيسة هي «بهرام» Bahram أوملك النيران الذي يتوج على العرش وعند زيارة النار يضعون على جباههم علامة بالرماد رمزاً للتواضع والمساواة والقوة. والهوما نبات وإله على الأرض، وفي طقوس الهوما يسحق هذا الإله ومن عصيره يستخرج شراب الخلود. وفي هذه القرابين الخالية من الدماء يكون القربان في آن معاً هو الإله والكاهن والضحية يقوم المؤمن بتناوله مستبقاً بذلك القربان الذي سيقام في نهاية العام ويجعل جميع البشر خالدين.

    ولما كان زرادشت من عبدة النار، فقد انتشرت بيوت النار في كل أنحاء الإمبراطورية الفارسية، ومن ثم أصبحت المجوسية اسماً لكل الديانات الفارسية ومنها الزرادشتية.

    وقد قضى الإسلام على الزرادشتية في القرن السابع الميلادي، فمع الفتح الإسلامي (635م) تبنى الإيرانيون ديانة الفاتحين،ولكن مجموعة من النبلاء لاذوا بالجبال والتصقوا بالعقيدة الوطنية ـ الزرادشتية رمزاً للاستقلال، وقد هاجر بعضهم إلى الهند ويصل عددهم إلى أكثر من مئة ألف يعيشون في قسمها الشرقي وحول بومباي ويدعون البارسيين، وهوتحريف لاسمهم الأصلي الفارسيين.

    وكان للزرادشتية تأثير عميق على تطور اليهودية منذ الخروج وما بعده، إضافة إلى تطوير بعض المعتقدات حول مملكة الله والحساب الأخير، والقيامة وابن الإنسان وأمير العالم والمخلص والكلمة وموت يسوع.. وقد أدت الزرادشتية في الواقع دوراً رئيسياً على مسرح التاريخ الديني للعالم، فقد عرفت اليونان زرادشت واحترمته في عصر أفلاطون، وانتشرت عبادة «مترا» وأثارت الزرادشتية فكرة المخلص في الديانة البوذية في صورة «مترا بوذا»، كما أثرت في تطور الإيمان اليهودي والمسيحي وصبغته بصبغتها، كما كان للزرادشتية تاثير كبير في الطوائف الباطنية من قرامطة وغيرهم، واعترفت بها البهائية وادعت أنها عثرت في «الزندافستا» على بشارات بظهور الباب والبهاء.
     
    الامين محمد, ‏18 جانفي 2018 على 18:05
    #9
  10. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
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    Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 18:09
    #10
  11. radia yoyo

    radia yoyo :: عضو مُتميز ::

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    شكرا على المعلومات لكن اين مصادرك ؟
     
    radia yoyo, ‏18 جانفي 2018 على 18:14
    #11
  12. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    هذا مصدر واحد فقط و لله الحمد يوجد الآلاف
    الزرادشتية...نسبتها ومعتقداتها - إسلام ويب - مركز الفتوى



    فالزرادشتية هي نسبة إلى زرادشت المولود قبل ميلاد عيسى عليه السلام بحوالي 660 سنة بأذربيجان بفارس، ويروى عن مولده، وعن الفترة السابقة عليها قصص وأساطير كثيرة يشبه بعضها ما يقوله المسيحيون عن المسيح من أن روح القدس قد حلت فيه، وأنه أحد الأقانيم المكونة للإله، تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً.
    وقد كان أول من آمن به واتبعه ابن عمه متيوه، ثم تبعه ملك فارس آنذاك وأهل بيته، ثم سائر الرعية.
    والزرادشتية ديانة مثنوية أي أن أصحابها يعتقدون بوجود إلهين أحدهما: أهورامزدا وهو إله للخير، والآخر: أهريمان وهو إله للشر.
    وللديانة الزرادشتية كتاب مقدس عند أتباعها اسمه الإبستاق يحتوي على معتقداتهم وتشريعاتهم، وقد ضاع هذا الكتاب بعد غزو الإسكندر لفارس سنة 330 قبل الميلاد وفقدت معه كل تفاسيره.
    ومن معتقدات الزرادشتية أنهم يقدسون النار على اعتبار أنها ترمز إلى أهورامزدا، ويأتي بعدها في التقديس ثلاثة عناصر هي: التراب والهواء والماء.
    ومن خلال ما قدمناه عن نشأة هذه الديانة ومعتقدات أصحابها يتبين للسائل زيفها وبطلانها، وأنها لم تكن من الديانات السماوية، ولا صاحبها برسول من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها مثلها مثل البوذية والهندوسية وغيرهما من الديانات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
    والدليل على هذا أن الإسلام سوى بين أتباعها وبين المشركين في التعامل، فلم يبح زواج نسائهم ولا أحل أكل ذبائحهم، كما هو الحاصل في المسيحية واليهودية.
    وعلى هذا، فلا يجوز للمسلم مدحها فضلاً عن التعلق بها، لأنه لا شك في كفر من ابتغى ديناً غير الإسلام، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران:85]، وإذا كان هذا ينطبق على الديانات السماوية فبالأحرى ينطبق على غيرها من الضلالات.
    والله أعلم.
     
    الامين محمد, ‏18 جانفي 2018 على 18:20
    #12
  13. radia yoyo

    radia yoyo :: عضو مُتميز ::

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    قلت يوجد عندك الاف المصادر اعطني مصادر اخرى
    وشكرا
     
    radia yoyo, ‏18 جانفي 2018 على 18:31
    #13
  14. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    معنتها رانا نلعبوا
     
    الامين محمد, ‏18 جانفي 2018 على 18:34
    #14
  15. radia yoyo

    radia yoyo :: عضو مُتميز ::

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    نلعبوا؟
    لا مش نلعب معاك عندك مصادر اخرى أو لا؟
     
    radia yoyo, ‏18 جانفي 2018 على 18:38
    #15
  16. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ضيوف وسـنغادر معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏18 جانفي 2018 على 18:49
    #16
  17. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    هذه الديانة لا علاقة لها بالاسلام ولم ولن تكون صحيحة
    فنحن نعرف ماهي الديانات السماوية
    والتي حُرفت جميعها ماعدا الاسلام
    الاسلام هو الدّين القائم والصحيح الذي نوحد فيه الله وحده
    ونشهد فيه ان محمّدا رسوله
    فان كان مصدر الاسلام القرآن والسنة لأكثر من 1400 سنة (نعتمدهما لانهما الوحيدان الذان بقيا دون تحريف)
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    وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
    اريد معرفة الهدف من الموضوع بالنسبة لكِ؟ تكذيبه؟ تأكديه؟ يعني مالغاية؟

     
    طموحة معجب بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏18 جانفي 2018 على 18:57
    #17
  18. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    سؤال وجيه جدا ما الهدف من طرحك لهذا الموضوع
     
    ضيوف وسـنغادر معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏18 جانفي 2018 على 19:02
    #18
  19. radia yoyo

    radia yoyo :: عضو مُتميز ::

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    أحترم تدخلاتكم وشكرا للجميع
    لا اعتقد ان عندي معلومات صحيحة كليا لهذا اطرح المواضيع و الاسئلة بهدف البحث عن الحقيقة والاطلاع واثراء المعلومات عندي وتصحيحها اذا وجدت اخطاء فيها
     
    radia yoyo, ‏18 جانفي 2018 على 19:10
    #19
  20. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    السلام عليكم

    الزرادشتية: (ألآهي النور والظلمة والزواج بالبنات والاخوات)

    هي لم تقل أبدا أنها وجدت معلومات لتنقلها وأخطئت إنما تحاول تأكيد مصادرها بأن هاته الديانة تشبه دين الإسلام
    ولم أجد لها دليلا في المصادر الموثوقة بل وجدت أمورا لا تشبه أبدا دين الإسلام
    إنا لله وإنا إليه راجعون
     
    Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 19:14
    #20
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