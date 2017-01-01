كيف تجني أرباح من بيعك لخدمات مصغرة





وددت ان اظع بين أيديكم هدا الموضوع

كافادة للكثيرالذي يجهل بغير عمد انه يمكنه ان يجني ارباح مهمة

من بيعه لخدمات واعمال وهو من وراء جهازه معتمدا على مهراته او طرق يبتكرها

تقدم كاعمال صغيرة يشتريها العشرات من الأاشخاص .

بعيدا عن السعي وراء اوهام الربح من شركات الضغط على الاعلانات وغيرها

والتي أعتبرها مضيعة للوقت والمجهود لا غير.



رابط الموقع



ماهي



خمسات هو السوق العربي الأول لبيع وشراء الخدمات المصغرة، يجمع خمسات بين الشباب العربي المستعد لتقديم الخدمات، و بين فئة المشترين المستعدين لشراء هذه الخدمات، وبذلك يوفر دخلا مناسبا للشباب العربي وخدمات مميزة وبسعر اقتصادي

للأفراد والشركات الناشئة.



كيف تفتح حساب جديد في الموقع :

السلام عليكم ورحمة اللهوددت ان اظع بين أيديكم هدا الموضوعكافادة للكثيرالذي يجهل بغير عمد انه يمكنه ان يجني ارباح مهمةمن بيعه لخدمات واعمال وهو من وراء جهازه معتمدا على مهراته او طرق يبتكرهاتقدم كاعمال صغيرة يشتريها العشرات من الأاشخاص .بعيدا عن السعي وراء اوهام الربح من شركات الضغط على الاعلانات وغيرهاوالتي أعتبرها مضيعة للوقت والمجهود لا غير.رابط الموقع khamsat ماهي خمسات خمسات هو السوق العربي الأول لبيع وشراء الخدمات المصغرة، يجمع خمسات بين الشباب العربي المستعد لتقديم الخدمات، و بين فئة المشترين المستعدين لشراء هذه الخدمات، وبذلك يوفر دخلا مناسبا للشباب العربي وخدمات مميزة وبسعر اقتصاديللأفراد والشركات الناشئة.كيف تفتح حساب جديد في الموقع :

فتح حساب جديد

يمكنك عبر هذا الرابط ان تتوصل بموضوع شامل عن طرقية فتح حساب في خمسات بكل يسر.



كيف يعمل خمسات :



توجه لهذا القسم : عببر الرابط التالي

كيف يعمل خمسات



كذلك هذا دليلك للانطلاق في بيع خدماتك :

دليل البائع في خمسات



سحب الارباح :

من هذا الرابط :

كيف أسحب ارباحي



أرجوا ان نكون قد قدمنا الاظافة لكل من كان لا يعلم بامر هذا الموقع