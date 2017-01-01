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اختبار سرعة الهاتف الجديد OUKITEL K10 واداؤه في تشغيل الالعاب .

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏26 جانفي 2018 على 07:42.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    182
    الإعجابات المتلقاة:
    60
    نقاط الجوائز:
    7
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعلنت شركة Oukitel عن الهاتف الجديد OUKITEL K10

    والذي يعتبر اول هاتف ذكي ببطارية حجمها 11.000 ميلي امبير

    بالاضافة انه ياتي بمواصفات قوية من ناحية دقة الكاميرا وسرعة المعالج وحجم الذاكرة العشوائية .

    وصرحت الشركة انه سيبدء ارسال الهاتف للزبائن اعتبارا من هذا الاسبوع

    [​IMG]

    وقامت بنشر فيديو تستعرض فيه اداء الهاتف في تشغيل الالعاب وايضا اختبار سرعة الهاتف

    رابط الفيديو :



    الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة MediaTek MT6763 وايضا بذاكرة عشوائية 6 غيغا بايت

    مما سيوفر اداء قوي ومستقر للهاتف دون اي بطئ او مشكلة .

    الهاتف مزود بخاصية الشحن السريع للبطارية وايضا بتصميم وشكل مميز .

    حجم الشاشة 6 انش بدقة عالية وجودة الوان رائعة

    سعر الهاتف سيكون 299 دولار ولكن يمكن الاستفادة من فترة التخفيضات وشراء الهاتف بسعر 250 دولار

    من موقع التسوق GearBest

    للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي :

    http://www.oukitel.com/products/k/oukitel-k10-84.html

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    صفاءdz معجب بهذا.
    M-MAX, ‏26 جانفي 2018 على 07:42
    #1

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