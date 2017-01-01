اختبار سرعة الهاتف الجديد OUKITEL K10 واداؤه في تشغيل الالعاب .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت شركة Oukitel عن الهاتف الجديد OUKITEL K10 والذي يعتبر اول هاتف ذكي ببطارية حجمها 11.000 ميلي امبير بالاضافة انه ياتي بمواصفات قوية من ناحية دقة الكاميرا وسرعة المعالج وحجم الذاكرة العشوائية . وصرحت الشركة انه سيبدء ارسال الهاتف للزبائن اعتبارا من هذا الاسبوع وقامت بنشر فيديو تستعرض فيه اداء الهاتف في تشغيل الالعاب وايضا اختبار سرعة الهاتف رابط الفيديو : الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة MediaTek MT6763 وايضا بذاكرة عشوائية 6 غيغا بايت مما سيوفر اداء قوي ومستقر للهاتف دون اي بطئ او مشكلة . الهاتف مزود بخاصية الشحن السريع للبطارية وايضا بتصميم وشكل مميز . حجم الشاشة 6 انش بدقة عالية وجودة الوان رائعة سعر الهاتف سيكون 299 دولار ولكن يمكن الاستفادة من فترة التخفيضات وشراء الهاتف بسعر 250 دولار من موقع التسوق GearBest للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي : http://www.oukitel.com/products/k/oukitel-k10-84.html -----------------------