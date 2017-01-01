طريقتي في تنظيف فرش المكياج

مساء الخير بنات عساكم بخير ؟ اليوم نضت بوحد الحيوية والنشآط مدري منين جآوني مع أني مآ رقدتش مليح مي ... |~ حطيت في بالي اليوم بلي لآزم نغسل فرش المكياج تآعي وحتى الإسفنجآت ... / وحبيت نشآرككم طريقتي في تنظيفهم للتخلص من البكتيريا ...~ أول شي نشطفهم بالماء العادي وبعدها نغسلهم بالشآمبو (أنآ الشآمبو اللول لي لقيتو ع يدي غسلت بيه بآه مآ نفضش تآعي ) بعد مآ شطفت الفرش من الشآمبو وغسلتهم مليح حطيت في إنآء شوية مآء وجآفيل وخليت الفرش فيهم لفترة من الزمن حتى يتعقمو مليح بعدهآ غسلتهم من المآء والجآفيل وحطيتهم على منشفة نخليهم ينشفو شوية ونحطهم للشمس وطبعآ مش رح نعرضهم هكآك رح نحط عليهم فولاغ شفآف باه تقيسهم الشمس برك ويبقآو مغطيين بآه مآ يزيدوش يلمو الغبرة وطبعآ لآزم يشيحو مليح ومآ يكونوش في مكآن مغلق ولآ رح البكتيريا تزيد تتكاثر فيهم ورح تتنقل للبشرة والعين من خلآل الفرش ~ ملاحظة/ بالنسبة للبيوتي بلاندر ولا الإسفنجآت لي نخدمو بيهم ليهم طريقة عناية خآصة ممكن إذا حبيتو نعمل موضوع على حدا فيه طريقة الإعتناء بالبيوتي بلاندر ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله ما يكون آخر موضوع ليا