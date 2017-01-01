طريقتي في تنظيف فرش المكياج

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 13:02.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    [​IMG]

    [​IMG]
    مساء الخير بنات عساكم بخير ؟

    اليوم نضت بوحد الحيوية والنشآط مدري منين جآوني مع أني مآ رقدتش مليح مي ... |~

    حطيت في بالي اليوم بلي لآزم نغسل فرش المكياج تآعي وحتى الإسفنجآت ... /

    وحبيت نشآرككم طريقتي في تنظيفهم للتخلص من البكتيريا ...~

    أول شي نشطفهم بالماء العادي وبعدها نغسلهم بالشآمبو ;)
    (أنآ الشآمبو اللول لي لقيتو ع يدي غسلت بيه بآه مآ نفضش تآعي :LOL:)
    [​IMG]
    بعد مآ شطفت الفرش من الشآمبو وغسلتهم مليح حطيت في إنآء شوية مآء وجآفيل
    وخليت الفرش فيهم لفترة من الزمن حتى يتعقمو مليح ;)
    [​IMG]
    بعدهآ غسلتهم من المآء والجآفيل وحطيتهم على منشفة نخليهم ينشفو شوية ونحطهم للشمس
    وطبعآ مش رح نعرضهم هكآك رح نحط عليهم فولاغ شفآف باه تقيسهم الشمس برك
    ويبقآو مغطيين بآه مآ يزيدوش يلمو الغبرة ;) وطبعآ لآزم يشيحو مليح ومآ يكونوش في
    مكآن مغلق ولآ رح البكتيريا تزيد تتكاثر فيهم ورح تتنقل للبشرة والعين من خلآل الفرش ~
    [​IMG]
    ملاحظة/ بالنسبة للبيوتي بلاندر ولا الإسفنجآت لي نخدمو بيهم ليهم طريقة عناية خآصة
    ممكن إذا حبيتو نعمل موضوع على حدا فيه طريقة الإعتناء بالبيوتي بلاندر ;)


    ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله ما يكون آخر موضوع ليا :kiss::kiss:

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏29 جانفي 2018 على 17:33
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    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 13:02
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 13:12
    #2
  3. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    مشكووورة اختي على الإفادة
    مام انا نظفهم بهادي الطريقة
     
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    صمت المشاعر, ‏29 جانفي 2018 على 13:15
    #3
  4. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    طريقة حلوة وفعلا تنظف الفراشي بطريقة مميزة
    انا استخدم الديتول لتعقيمهم وبعدها انثر منهم الماء واتركهم ينشفو
    بوركتِ عزيزتي على مشاركتنا طريقتك
     
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    سكون الفجر, ‏29 جانفي 2018 على 13:25
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    العفو حبيبتي ولو احنا موجودين باه نشاركو بعض تجاربنا ونستفادو من بعض .

    مشكورة على المرور :kiss::kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 13:39
    #5
  6. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    يس الديتول مليح يقضي ع الجراثيم وأنا ما عنديش حاليا فاستعنت بماء الجافيل باه نضمن أنو نسبة كبيرة من الجراثيم ماتت وكان بودي نحطهم في ماء سخون باه نكمل على لي بقى بصح ما كفانيش الوقت كانو عندي أمور ثانية نعملهم مالا اكتفيت بالماء والجافيل ;)

    مشكورة على ذكر ديتول كنت حابة نكتب عليه في الملاحظة وراح من بالي مالا مليح كي ذكرتيه باه ممكن لبنات يعوضو مرحة الماء والجافيل بديتول مباشرة ;)

    بوركت على التفاعل مع الموضوع :kiss::kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 13:42
    #6
  7. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    بصح مفهمتش علاش هادو الفرش كامل ياك وحدة برك وتدورو على خدودكم بلفاراجو هداك ولا راني غالطة P:
     
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    Twinkle Stars, ‏29 جانفي 2018 على 14:05
    #7
  8. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    شكرا على مشاركتنا الافكار
    ههه انا مرات نغسلهم بالازيس
    مرات ب اونشونتوغ ههه
    في انتظار المزيد
    ان شاء الله
     
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    fadwa maria, ‏29 جانفي 2018 على 14:14
    #8
  9. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    شكرا لك أختي على الإفادة
    انا نعقمهم بالماء والخل
     
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    قطر الندىdz, ‏29 جانفي 2018 على 15:08
    #9
  10. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله

    علابالك وقت عملتلك إشارة سنيتك بفارغ الصبر باه نقرا ردك هههه علابالي فيك إلا ما تعلقي مالا قلت معرف السنفورة المرة هذي واش تقول :ROFLMAO:

    خليني نقولك بلي هذو الفرش غير لي نستعملهم بزاف يعني راهم مازالو غيرهم بصح ما نستعملهمش مالا ما كلفتش روحي نغسلهم :p

    أنا تاني كانت تبانلي بلي واش يديرو بالفرش بزاف ونحير بصح علاه أنا ما يجينيش المكياج باهي مام عندي مكياج مليح ونقول أنا ما نعرفش بصح السر في هذو لأنو كل فرشاة ودورها وهوما لي يساعدو الوحدة تعمل مكياج مليح .

    كاين تاع كريم الأساس كاين تاع الكنسيلر كاين تاع الفوندوتان ليكيد وكاين تاع الفوندوتان بودرة وكاين تاع أحمر الخدود وكاين تاع الكونثوغ وكاين تاع الهاي لايتر وكاين تاع ظل العيون وكاين لي ندمج بيه ظل العيون وكاين تاع الحواجب وكاين تاع الكحل وكاين تاع إضاءة تحت الحاجب وكاين تاع تحديد الحاجب ع الجهات الخارجية لتنظيف الشوائب وكاين مشط الحواحب وكاين تاع الشفايف والقائمة طويلة أكيد نسيت بزاف حوايج :ROFLMAO:

    ما تخافيش لي فرحك نجيبلك هذو الكل ونجي أنا بيا بحوايجي ونديرلك مكياج باهي وبلاش باه تعرفي قيمة المديرة تاعك في اللمة :LOL::p

    مغسي حبيبتي ع المرور يعطيك الصحة لحلوة :kiss::kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 17:08
    #10
  11. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    العفو حبيبتي

    ايه هو تغسليهم كيما تحبي المهم ماشي حاجة تفسدلهم الشعرات تاعهم وخلاص .

    مشكورة ع المرور الطيب :kiss::kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 17:26
    #11
  12. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    العفو غاليتي

    ايه المهم تعقميهم على خاطر يحكمو بزاف الغبرة تاع المكياج وما تقدريش كل يوم تغسليهم مالا لازم وقت يتغسلو يتعقمو مليح .

    مشكورة ع مرورك الكريم :kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 17:29
    #12
  13. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    تعجبيني كي تستيكي موضوع هك ويخرج بيوتيفول
    :Love::Love::Love::Love::Love:
    ومين قال عجزنا على اللمة
    مازال الخير لقدام ان شاءالله :giggle::giggle::giggle:
    يعطيك الصحة على الطريقة
    عندي شي فراشي نحوس نغسلهم درك نتبع طريقتك
    ونتهلى فيهم
    :cool::cool::cool::cool:
    يعطيك الصحة​
     
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    أم ياسمينdz, ‏29 جانفي 2018 على 17:37
    #13
  14. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
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    ههههههه والله انا كي لقيت إشارة على الموضوع تع الفرش علابالي تعرفي بلي خاطيني بصح تحبي تعلميني ههههه راكي علابالك وليتي معلمتي فهادو الحوايج وين نحصل كاينة نور اختي تشرحلي :p
    مالا كاين تع هادوك كامل ومكنتش علابالي اصلا بلي هدا كامل ماكياج هههههه واقيلا جامي نتعلمو هدا الماكياج خخخخ
    و اصبري كي نتزوج نعيطلك مالا تجي تديريهولي ههههه بش يتشوكاو فيا نقولهم معلمتي هادي وشبيكمم خخخ
    وانا جامي درت الماكياج نخرج عسولة عسولة وزيد تديرلي ماكياج نتي سما احممم خليني منحلمش خير هههههه

    بوركت حبيبتي ربي يحفظك:giggle::kiss:
     
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    Twinkle Stars, ‏29 جانفي 2018 على 17:57
    #14
  15. زهرة البليدة

    زهرة البليدة
    :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم

    ياعيييني عالغووز (الخط) نمووت عليه هههً♥

    يعطيك الصحة ختيتو ع الموضوع المفيد ^^

    بارك الله فيك

    خيتو ارواحي تتعلمي ههههههههه نعرف راسك غ شحم هتهههه
    @إشرآقة شمس
    ههه
    ميغسي ع اشارة^^
     
    fadwa maria معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏29 جانفي 2018 على 18:15
    #15
  16. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    يعطيك الصحة
    مرحبا بيك توحشنا حصرياتك
    الله يخلينا ديما للمة :Love:
     
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    آمِيْرَتُه, ‏29 جانفي 2018 على 18:15
    #16
  17. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    ههههههه والله ضحكتني عبير قاتلك يخي فرشاة وحدة ديرو بيها الفاراجو هههه
    أنا تاني خاطيني شوي الماكياج بصح علابالي بلي يحتاجو فرش بزاف
    يسما معلياش راني نتبع مليح هههه، يعطيك الصحة موضوع هايل والصور أهيل هههه
    عجبتني طريقة اعتناءك بالفرش وبطريقة صحية وسهلة ومتوفرة عند الجميع
    فقط نسقسيك تعلمتي تعملي الماكياج من اليوتيوب ولا هكاك برك وحدك؟
    وراكي تصوري بالهاتف ولا عندك كاميرا تصوري بيها سبيسيال خاطر يخرجو تحفة الله يبارك
    وعجبتني تاع اذا حابين تاع اليبوتي بلاندر ديرلكم موضوع فركتيني باليوتيبوز هههه
    مالا نمدلك لايك وسبسكرايب وديريلنا الله يسترك طريقة الاعتناء بالبيوتيبلندر هاد
    المخلوق لي نحسو نونورس هههه، انا ماعنديش درك بصح نهار نشريها لا كتب ربي نعرف كيفاه نعتني بيها
    خاطر قالك تهز بزاف البكتيريا خاطر تشبه للاسفنجة
    يعطيك الصحة على الموضوع الباهي :kiss:
    تحياتي
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏29 جانفي 2018 على 21:51
    #17
  18. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    شكرااااا
     
    NAPOLA, ‏29 جانفي 2018 على 22:10
    #18

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