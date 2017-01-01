طريقتي في تنظيف فرش المكياج

وعليكم السلام ورحمة اللهعلابالك وقت عملتلك إشارة سنيتك بفارغ الصبر باه نقرا ردك هههه علابالي فيك إلا ما تعلقي مالا قلت معرف السنفورة المرة هذي واش تقولخليني نقولك بلي هذو الفرش غير لي نستعملهم بزاف يعني راهم مازالو غيرهم بصح ما نستعملهمش مالا ما كلفتش روحي نغسلهمأنا تاني كانت تبانلي بلي واش يديرو بالفرش بزاف ونحير بصح علاه أنا ما يجينيش المكياج باهي مام عندي مكياج مليح ونقول أنا ما نعرفش بصح السر في هذو لأنو كل فرشاة ودورها وهوما لي يساعدو الوحدة تعمل مكياج مليح .كاين تاع كريم الأساس كاين تاع الكنسيلر كاين تاع الفوندوتان ليكيد وكاين تاع الفوندوتان بودرة وكاين تاع أحمر الخدود وكاين تاع الكونثوغ وكاين تاع الهاي لايتر وكاين تاع ظل العيون وكاين لي ندمج بيه ظل العيون وكاين تاع الحواجب وكاين تاع الكحل وكاين تاع إضاءة تحت الحاجب وكاين تاع تحديد الحاجب ع الجهات الخارجية لتنظيف الشوائب وكاين مشط الحواحب وكاين تاع الشفايف والقائمة طويلة أكيد نسيت بزاف حوايجما تخافيش لي فرحك نجيبلك هذو الكل ونجي أنا بيا بحوايجي ونديرلك مكياج باهي وبلاش باه تعرفي قيمة المديرة تاعك في اللمةمغسي حبيبتي ع المرور يعطيك الصحة لحلوة