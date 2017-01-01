مشترياتي مكياج وعطر ( من تصويري )

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏31 جانفي 2018 على 23:42.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    [​IMG]

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    مساء الخير بنات عساكم بخير ؟

    اليوم خرجت شريت شوية نقائص عندي وحبيت نشارككم مشترياتي ... |~

    للعلم نحب نصور حوايجي لأني نحب نصور وندير جو لتصوير مستحضراتي :Love: ... /

    رح نحطلكم الصور مع الأسعار للي تحب تشري ;) ...~

    نبدا أولا بهذي الفرشاة حبيبة قلبي مع شفتها حبيتها هههه ولبيوتي بلندر هذا
    حبيت نبعد ع تاع ليبونج عياوني وأنا نغسل ولازمهم عناية وتعقيم يومي
    الفرشاة سعرها 500 دج
    لبيوتي بلندر سعرها 250 دج
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    بما أنو سبق وقلت أنو بقيت بلا فاوندايشن مالا شريت واحد سائل
    يوالم البشرة الجافة لأنو بشرتي بزاف جافة ولازمها ترطيب يومي بعد كل وضوء
    وطبعا السائل يلزم بعدو واحد بودرة وأنا عندي البودرة الحرة شريت
    الكمباكت ;)
    الفاوندايشن السائل سعرو 500 دج
    الكمباكت باودر سعرو 250 دج
    [​IMG]
    [​IMG]
    بما أنو ما عندي وخاصني أحمر خدود رايح للوردي شريت واحد عجبني
    لون الوردي تاعو وطلع بزوج طبقات أنا حبيت الوردي لي من فوق ;)
    سعرو 350 دج
    [​IMG]
    وبما أني شريت من قبل Lipstick وحبيت لونو عاودت شريت كيفو في
    درجات مختلفة والزوج لي ع اليمين هوما لي شريتهم جدد اليوم ;);)
    سعر الواحد 250 دج
    [​IMG]
    حاليا ما عندي ولا مرطب يصلح للوجه وقلت في ردود سابقة أني
    نستخدم زيت الضرو ونفعني بزااف بزااف وحسن حالة بشرتي بزاف بزاف
    مالا شريت نيفيا كريم ~
    سعرها 250 دج
    [​IMG]
    شريت من قبل رموش اصطناعية واللصقة لي معاهم ما تسواش بكل
    مالا شريت لصقة للرموش وطبعا الرموش مش للاستعمال اليومي ;)
    السعر 350 دج
    [​IMG]
    وبما أنو الديودوغون كملي شريت واحد جديد استخدمتو من قبل
    سعرو 350 دج
    [​IMG]
    وهذا عطر شانيل رقم 5 حبيت نجربو فشريت قارورة من مجموعة سمارت
    شريت رقم 12 من المجموعة     راني حاطتو درك وصراحة عجبني ;)
    سعرو 200 دج
    [​IMG]
    وفي الأخير هذا طلاء أظافر شريتو الأسبوع هذا واليوم وين صورتو ;)
    السعر 200 دج
    [​IMG]
    ملاحظة/ حطيت لروحي ختم التميز ما سنيتش يحطوهولي :ROFLMAO:


    ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله ما يكون آخر موضوع ليا :kiss::kiss:

    [​IMG]
     
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    الورد الأحمر, ‏31 جانفي 2018 على 23:42
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    الورد الأحمر, ‏31 جانفي 2018 على 23:47
    #2
  3. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُتميز ::

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    ياربت مكملوش الصور راني غي نهبط
    جميل وخاصة كى قلتي شانيل ههه
    بصحتك حبيبتي
    وشكرا على مشاركتنا الصور
    :)
     
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    fadwa maria, ‏31 جانفي 2018 على 23:53
    #3
  4. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    هههه أنا راني نوريلكم في الصور لي صورت كثر من واش شريت نحب نصور يا أختي واش ندير ههههه :LOL:

    وي شانيل زعمة بالعربية هههه :ROFLMAO:

    مشكورة على مرورك حبيبتي نورتي موضوعي والله :kiss:
     
    fadwa maria معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏31 جانفي 2018 على 23:57
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    قسنطينة
    هههههههه والله ضحكتيني الله يعطيك الربح
    قاعدة نقرا في أمان الله حتى نلقى حطيت لروحي ختم التميز ههههه
    وحدك صح، وبصحتك هاد المشتريات
    يهبلو الله يبارك وحسب واش شفت أنهم أساسيين يعني تحتاجيهم
    حتى ولو ماش يوميا وماش استعمالهم يومي بصح عندهم أهمية
    وأكديلي على طلاء الأظافر وأحمر الشفاه يهبلو يهبلو :Love::Love:
    ألوانهم تسخف الله يبارك، راكي بالألوان هادو طايحتلي على القوسطو ههههه
    بصح سؤال وينهي البيوتي، بلندر هي الوحيدة لي ماشفتهاش
    ماتقوليليش هي هاديك الحاجة الشفافة لي قدام الفرشاة!
    بصحتك هاد المشتريات لعقوبة لأشياء أخرى ان شاء الله
    وراني مع جاتني إشارة جيت هههه راني نتبع دروسي مليح هههه
    يعطيك الصحة اختي نور على الموضوع المميز
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏31 جانفي 2018 على 23:58
    #5
  6. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُتميز ::

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    العفو حنونة ولا تحرمينا من هكذا صور:Love:
    شانيل سر الاناقة(y)
     
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    fadwa maria, ‏31 جانفي 2018 على 23:59
    #6
  7. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    هههههه ياو باه ما تقولوش مع تحط موضوعها ديجا فيه الختم يخي حق التصوير نستاهل التميز باه وحدة ما تغيكلامي :ROFLMAO::ROFLMAO:

    جابلي ربي عندك ميول للألوان لي نحبها بعد نزيد نجربك في حوايج أخرين ونقرر إذا نحبك ولا نو :ROFLMAO::ROFLMAO: :p

    لبيوتي بلندر وي هذيك الحاجة الشفافة لي قدام الفرشاة :LOL:

    كملي هكذا تبعي دروسك مليح باه كي نديرلك فرض فجائي نلقاك حافظة ههه

    مغسي ع تلبية الدعوة حبيبتي ويعطيك الصحة ع الرد لحلو :kiss::kiss::kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 00:12
    #7
  8. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    ههه أكديلي عليها :p:p

    مبروك حبيبتي وليتي عضو مميز ;) مزيدا من التألق :kiss::kiss:
     
    fadwa maria معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 00:13
    #8
  9. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُتميز ::

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    Oran
    هههه الله يسلمك
    شككككراااااا حبيبتي :)
    @شانيل @شانيل @شانيل
     
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    fadwa maria, ‏1 فيفري 2018 على 00:16
    #9
  10. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    :LOL::LOL::LOL:
    :kiss::kiss::kiss:
     
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 00:26
    #10
  11. زهرة البليدة

    زهرة البليدة
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم


    هههههه عجبتني تاع حطيت ختم لروحي ،،عندك الحق هههههه

    وكما قالت الاخت قاعدة غ نهبط عجبوني بزاف

    و الديودوغون عندي كيفو ،،سراقيبيعوه 400الف ههههههههه


    يعطيك الصحة اختي

    والتصوير ماعندي مانقول عليه،♥♥♥
     
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    زهرة البليدة, ‏1 فيفري 2018 على 09:17
    #11
  12. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    هههه ياو كيفاه نتعب في التصوير وما نحطش الختم ! :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    غير أشكرولي التصوير باه نزيد نصور :LOL: نموت ع التصوير .

    وي شفتي كيفاه نفس السلعة تقدري في نفس لبلاصة تلقاي في سعرها فرق راه وخدك في خمس آلاف ههههه :p

    مغسي ع المرور حبيبتي يعطيك الصحة كي عديتي ع الموضوع :kiss:
     
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 11:18
    #12

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