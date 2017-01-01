مشترياتي مكياج وعطر ( من تصويري )

مساء الخير بنات عساكم بخير ؟ اليوم خرجت شريت شوية نقائص عندي وحبيت نشارككم مشترياتي ... |~ للعلم نحب نصور حوايجي لأني نحب نصور وندير جو لتصوير مستحضراتي ... / رح نحطلكم الصور مع الأسعار للي تحب تشري ...~ نبدا أولا بهذي الفرشاة حبيبة قلبي مع شفتها حبيتها هههه ولبيوتي بلندر هذا حبيت نبعد ع تاع ليبونج عياوني وأنا نغسل ولازمهم عناية وتعقيم يومي الفرشاة سعرها 500 دج لبيوتي بلندر سعرها 250 دج بما أنو سبق وقلت أنو بقيت بلا فاوندايشن مالا شريت واحد سائل يوالم البشرة الجافة لأنو بشرتي بزاف جافة ولازمها ترطيب يومي بعد كل وضوء وطبعا السائل يلزم بعدو واحد بودرة وأنا عندي البودرة الحرة شريت الكمباكت الفاوندايشن السائل سعرو 500 دج الكمباكت باودر سعرو 250 دج بما أنو ما عندي وخاصني أحمر خدود رايح للوردي شريت واحد عجبني لون الوردي تاعو وطلع بزوج طبقات أنا حبيت الوردي لي من فوق سعرو 350 دج وبما أني شريت من قبل Lipstick وحبيت لونو عاودت شريت كيفو في درجات مختلفة والزوج لي ع اليمين هوما لي شريتهم جدد اليوم سعر الواحد 250 دج حاليا ما عندي ولا مرطب يصلح للوجه وقلت في ردود سابقة أني نستخدم زيت الضرو ونفعني بزااف بزااف وحسن حالة بشرتي بزاف بزاف مالا شريت نيفيا كريم ~ سعرها 250 دج شريت من قبل رموش اصطناعية واللصقة لي معاهم ما تسواش بكل مالا شريت لصقة للرموش وطبعا الرموش مش للاستعمال اليومي السعر 350 دج وبما أنو الديودوغون كملي شريت واحد جديد استخدمتو من قبل سعرو 350 دج وهذا عطر شانيل رقم 5 حبيت نجربو فشريت قارورة من مجموعة سمارت شريت رقم 12 من المجموعة راني حاطتو درك وصراحة عجبني سعرو 200 دج وفي الأخير هذا طلاء أظافر شريتو الأسبوع هذا واليوم وين صورتو السعر 200 دج ملاحظة/ حطيت لروحي ختم التميز ما سنيتش يحطوهولي ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله ما يكون آخر موضوع ليا