مشترياتي مكياج وعطر ( من تصويري )



قاعدة نقرا في أمان الله حتى نلقى حطيت لروحي ختم التميز ههههه

وحدك صح، وبصحتك هاد المشتريات

يهبلو الله يبارك وحسب واش شفت أنهم أساسيين يعني تحتاجيهم

حتى ولو ماش يوميا وماش استعمالهم يومي بصح عندهم أهمية

وأكديلي على طلاء الأظافر وأحمر الشفاه يهبلو يهبلو هههههههه والله ضحكتيني الله يعطيك الربحقاعدة نقرا في أمان الله حتى نلقى حطيت لروحي ختم التميز هههههوحدك صح، وبصحتك هاد المشترياتيهبلو الله يبارك وحسب واش شفت أنهم أساسيين يعني تحتاجيهمحتى ولو ماش يوميا وماش استعمالهم يومي بصح عندهم أهميةوأكديلي على طلاء الأظافر وأحمر الشفاه يهبلو يهبلو

ألوانهم تسخف الله يبارك، راكي بالألوان هادو طايحتلي على القوسطو ههههه

بصح سؤال وينهي البيوتي، بلندر هي الوحيدة لي ماشفتهاش

ماتقوليليش هي هاديك الحاجة الشفافة لي قدام الفرشاة!

بصحتك هاد المشتريات لعقوبة لأشياء أخرى ان شاء الله

وراني مع جاتني إشارة جيت هههه راني نتبع دروسي مليح هههه

يعطيك الصحة اختي نور على الموضوع المميز

تحياتي