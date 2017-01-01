المواصفات الكاملة للهاتف الجديد OUKITEL U18 ذو التصميم المميز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما عودتنا شركة Oukitel على اصدار الهواتف الذكية القوية والمميزة ففي بداية العام الجديد 2018 قامت اول هاتف ذكي ببطارية 11.000 ميلي امبير وهو هاتف K10 والان اعلنت عن الهاتف U18 شبيه الايفون اكس من ناحية التصميم والشكل الهاتف ياتي بشاشة كاملة مثل هاتف ايفون اكس وبمواصفات قوية وبسعر منافس ارخص بكثير من الايفون ! حجم الشاشة 5.85 انش بنظام عرض 21:9 معالج الهاتف من شركة ميدياتيك ثماني النواة ويقدم اداء قوي للهاتف وخاصة مع وجود 4 غيغا في الذاكرة العشوائية بالاضافة لشكل وتصميم الهاتف الجميل والمميز جسم الهاتف منحني الجوانب وذلك لسهولة الامساك والاستعمال الغطاء الخلفي مشابه بالشكل لهاتف Huawei mate 10 pro مع وجود كاميرا بعدسة ثنائية وجلد يغطي الغطاء كما يحوي الهاتف على مستشعر البصمة وايضا يمكن فتحه بالوجه مثل ايفون اكس وايضا بطارية بحجم 4000 ميلي امبير تكفي ليوم كامل من الاستخدام المكثف وهذا مقطع فيديو يستعرض الهاتف : الهاتف سيتوفر بلونين : الاسود - الذهبي سعر الهاتف سيكون 180 دولار ولكن خلال بدء بيعه سيكون هناك تخفيض وسيتك بيعه ب 160 دولار والعرض سيشمل فقط اول 999 طلب مسبق للهاتف من 1 الى 7 فبراير الهاتف مميز بالشكل وقوي بالمواصفات وسيكون منافس قوي للهواتف المشهورة للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي : http://www.oukitel.com/products/u/u18-85.html --------------------