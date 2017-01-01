المواصفات الكاملة للهاتف الجديد OUKITEL U18 ذو التصميم المميز

الموضوع في 'منتدى أخبار التقنية والتكنولوجيا' نشر بواسطة M-MAX, ‏1 فيفري 2018 على 07:25.

  1. M-MAX

    M-MAX :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كما عودتنا شركة Oukitel على اصدار الهواتف الذكية القوية والمميزة

    ففي بداية العام الجديد 2018 قامت اول هاتف ذكي ببطارية 11.000 ميلي امبير

    وهو هاتف K10

    والان اعلنت عن الهاتف U18 شبيه الايفون اكس من ناحية التصميم والشكل

    [​IMG]


    الهاتف ياتي بشاشة كاملة مثل هاتف ايفون اكس وبمواصفات قوية وبسعر منافس ارخص بكثير من الايفون !

    حجم الشاشة 5.85 انش بنظام عرض 21:9

    معالج الهاتف من شركة ميدياتيك ثماني النواة ويقدم اداء قوي للهاتف

    وخاصة مع وجود 4 غيغا في الذاكرة العشوائية

    بالاضافة لشكل وتصميم الهاتف الجميل والمميز

    [​IMG]


    جسم الهاتف منحني الجوانب وذلك لسهولة الامساك والاستعمال

    الغطاء الخلفي مشابه بالشكل لهاتف Huawei mate 10 pro

    مع وجود كاميرا بعدسة ثنائية وجلد يغطي الغطاء

    كما يحوي الهاتف على مستشعر البصمة وايضا يمكن فتحه بالوجه مثل ايفون اكس

    وايضا بطارية بحجم 4000 ميلي امبير تكفي ليوم كامل من الاستخدام المكثف

    [​IMG]


    [​IMG]


    وهذا مقطع فيديو يستعرض الهاتف :




    الهاتف سيتوفر بلونين : الاسود - الذهبي

    سعر الهاتف سيكون 180 دولار

    ولكن خلال بدء بيعه سيكون هناك تخفيض وسيتك بيعه ب 160 دولار

    والعرض سيشمل فقط اول 999 طلب مسبق للهاتف من 1 الى 7 فبراير

    الهاتف مميز بالشكل وقوي بالمواصفات وسيكون منافس قوي للهواتف المشهورة

    للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي :

    http://www.oukitel.com/products/u/u18-85.html

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    M-MAX, ‏1 فيفري 2018 على 07:25
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