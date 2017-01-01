تجربتي مع معطرات الجسم Farmasi

مساء الخير بنات عساكم بخير ؟ من فترة طويلة لقيت صدفة معطر جسم من ماركة FARMASI التركية ... |~ عجبتني فكرة تعطير الجسم شريتو وقلت نجربو ونشوف ... / هذي صورة المنتج ...~ رأيي في التجربة: وقت استخدمت الأول لي هو المعطر برائحة المشمش وجوز الهند والمانغو عجبني بزاف وكان أول معطر نشريه (لي في الصورة الثانية) فيه رائحة الفواكه الإستوائية روعة روعة زدت شريت معطر ثاني من نفس الماركة بنكهة غير: رائحة الكرز واللوز والرمان وهذا مسمينو معطر الجسم الرومنسي حبيت ريحتو حتى هو بصح يبقى الإستوائي أررررروع بالنسبة ليا لي حبيتو أنو الريحة تثبت في الجسم لفترة يعني ندوش ونحطو ولثاني يوم نبقى نشم في بشرتي ريحتو وهذا هو المطلوب أنو يعطر البشرة لفترة طويلة ولقيت النقطة هذي في معطرات هذي الماركة على ما أعتقد فيه 4 نكهات يعني غير لي عندي مازالو كاينين زوج أخرين وشميت ريحتهم بصح ما حبيتهم حسيتهم بزاف اصطناعيين هذو خير جاوني ريحة طبيعية تاع المكونات لي فيه السعــر: 350 دج للعبوة وبالنسبة ليا السعر معقول جدا جدا خاصة أنو يبقى معاك لفترة أطول مما تتوقعيها أنا تقريبا من بداية العام لي فات وأنا نخدم باللول ولدرك مازال فيه ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله ما يكون آخر موضوع ليا