تجربتي مع معطرات الجسم Farmasi

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 14:04.

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  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    [​IMG]
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    مساء الخير بنات عساكم بخير ؟

    من فترة طويلة لقيت صدفة معطر جسم من ماركة FARMASI التركية ... |~

    عجبتني فكرة تعطير الجسم شريتو وقلت نجربو ونشوف ... /

    هذي صورة المنتج ...~
    [​IMG]
    [​IMG]
    رأيي في التجربة:

    وقت استخدمت الأول لي هو المعطر برائحة المشمش وجوز الهند والمانغو عجبني بزاف وكان
    أول معطر نشريه (لي في الصورة الثانية) فيه رائحة الفواكه الإستوائية روعة روعة

    زدت شريت معطر ثاني من نفس الماركة بنكهة غير: رائحة الكرز واللوز والرمان وهذا مسمينو
    معطر الجسم الرومنسي حبيت ريحتو حتى هو بصح يبقى الإستوائي أررررروع بالنسبة ليا :Love:

    لي حبيتو أنو الريحة تثبت في الجسم لفترة يعني ندوش ونحطو ولثاني يوم نبقى نشم في بشرتي
    ريحتو وهذا هو المطلوب أنو يعطر البشرة لفترة طويلة ولقيت النقطة هذي في معطرات هذي الماركة

    على ما أعتقد فيه 4 نكهات يعني غير لي عندي مازالو كاينين زوج أخرين وشميت ريحتهم بصح
    ما حبيتهم حسيتهم بزاف اصطناعيين هذو خير جاوني ريحة طبيعية تاع المكونات لي فيه :Love:

    السعــر: 350 دج للعبوة وبالنسبة ليا السعر معقول جدا جدا خاصة أنو يبقى معاك لفترة أطول
    مما تتوقعيها أنا تقريبا من بداية العام لي فات وأنا نخدم باللول ولدرك مازال فيه ;)

    ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله ما يكون آخر موضوع ليا :kiss::kiss:

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏1 فيفري 2018 على 14:56
    fadwa maria, آمِيْرَتُه, سكون الفجر و 6 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 14:04
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    تحية ل @Twinkle Stars لي فكرتني في المعطر وجابتلي فكرة نعمل موضوع ;)

    تحية ل @زهرة البليدة لي راهي في الموضوع قبل ما نعمللها إشارة ليه :kiss:

    والبقية انضموا :kiss:
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    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 14:07
    #2
  3. زهرة البليدة

    زهرة البليدة
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    السلام عليكم


    هههه وراه الختم معدتيش درتيه ^^

    جامي سمعت بيه مي ان شاء الله نلقاه عندي الكوسمتيك حشية ههه ^^

    يعطيك الصحة اختي ع المنتج

     
    yaso ياسمين, قطر الندىdz و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏1 فيفري 2018 على 14:08
    #3
  4. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله

    هاو المرة هذي حشمت قلت خلي حتى تشكروني سع ههههه

    شوفي عليه اذا لقيتيه وجربتيه وعجبك رديلي خبر ;)

    مشكورة ع المرور حبيبتي :kiss:
     
    yaso ياسمين, قطر الندىdz و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 14:10
    #4
  5. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    ههههههههههه والله المعطر وسمو فارماسي وانا راح بالي للافارماصي :unsure:هههههه:ROFLMAO:
    ياخاه ما أروعني جبت فكرة لموضوع فعالم المرأة ههه ماعلياش تقدمت وكش نهار تلقاو موضوع ليا هنا :cool:

    مشكورة حبيبتي كش نهار نجربو :X3: كي يخلصلي الأول:kiss:
     
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    Twinkle Stars, ‏1 فيفري 2018 على 14:24
    #5
  6. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    ههههه معليش تصرا في أرقى العائلات :p

    كي يكمل لي عندك جربي هذا وقارني بين شكون أحسن وكملي مع لي عجبك أكثر شي ;)

    مغسي عبير :kiss::kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 14:26
    #6
  7. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    جميييل دوك نحوس عليه
     
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    NAPOLA, ‏1 فيفري 2018 على 14:36
    #7
  8. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    شكراا
     
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    NAPOLA, ‏1 فيفري 2018 على 14:36
    #8
  9. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السلام عليكم


    يعطيك الصحة حمرونه :rolleyes:
    جاب ربي متزعفيش هه
    المعطر من شكله يبان هايل
    اما الداخل كيفاه
    بما انو رح نشري معطر هو اللول
    رح نبحث عليه و ان شاء الله
    نلقى

    دمتي بخير(y)
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏1 فيفري 2018 على 14:49
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    راني حطيتلك الختم المرة هاذي خخخخخخخخخخخ

    زدتي سخفتيني في لامارك هاذي درك نكبر لابيست تاعي ونهار نروح نشري يتغاشى السي الراجل هههههههههه
    يعطيك الصحة سورتو كي عادت ريحتو تطول
    على خاطر كاين معطرات غاليين بلافايدة وريحتهم متطولش
    ونشريهم ونطيشهم لهيه هههه
    والسعر معقول
    مشكورة حبيبتي
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏1 فيفري 2018 على 14:58
    #10
  11. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُتميز ::

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    عالمي الخاص
    السلام عليكم
    صح انا نستعملهم هادو رووووعة
    ورائحة تهبل تبقى في الجسم واليدين
    يعطيك الصحة اختي
     
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    ♥نجلاء♥, ‏1 فيفري 2018 على 15:12
    #11
  12. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    شكرا لك أختي على الموضوع
    خسارة حنا معندناش هذي الماركة
    انا نستعمل ماركة واحدوخرا
    لكن فارماسي معروفة بزاف في الجزائر
    منتجاتها يقولو عليها مليحة
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏1 فيفري 2018 على 15:16
    #12
  13. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    الله الله، شي تحفة ما شاء الله، عم دور على هيك معطرات للجسم وبيعجبني كتير اللي بدوم هيك
    تسلمي حبيبتي على مشاركتنا تجربتك
    شجعتيني وفجرتي فيني المواهب هههههه
    ان شاء الله اشاركن هيك مواضيع
    بوركتي يا حلوة
     
    الورد الأحمر و قطر الندىdz معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏1 فيفري 2018 على 17:45
    #13
  14. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أهلا بيك حبيبتي ...

    ان شاء الله تلقايه وما تندميش ع التجربة ونكون أفدتك ;)

    والعفو أهلا بيك في كل وقت :kiss:
     
    NAPOLA معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 21:59
    #14
  15. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله

    علاواه نزعف على كلمة حمرونة ؟ هههه نوغمال :p:p

    ايه شكلو يبان هايل وريحتو هايلة وان شاء الله تلقايه وتجربيه وتقولي حمرونة قالت :ROFLMAO:

    مغسي حبيبتي ع المرور وتلبية الدعوة وكوني بخير :kiss::kiss:
     
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 22:01
    #15
  16. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أهلا بيك ...

    راني شفت الختم ههه حشمت نزيد نحطو لروحي قلت خلي يحطوهولي زعمة تلبسولي التاج هههه

    غير زيدي برك أكتبي في لا ليست يخي خاطيك لي تخلصي :p يخي الرجال وجدوا ليتحملوا فاتورة مستلزمانا :ROFLMAO:

    وي كاين غاليين على والو كيما تاع فيكتوريا سيكرت غالي يفوت مية ألف بصح ما يطولش شوية بعد تلقايه بح :sneaky:

    العفو وشكرا ع الختم :p:kiss::kiss:
     
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 22:03
    #16
  17. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله

    هاهي وأخيرا لقيت لي تستخدمو وتأكد كلامي ;)

    مشكورة أختي على الرد وتأكيد التجربة الناجحة :kiss::kiss:
     
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 22:04
    #17
  18. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    العفو ولو هذا سبب وجودنا حتى نفيدو بعض بتجاربنا ;)

    وي فاغماسي معروفة هنا وصراحة أنا متبعتها من بداية انتشارها في الجزائر وبالنسبة ليا من ناحية الجودة تعجبني من ناحية السعر تعجبني يعني وفرت منتجات روعة بأسعار مقبولة تماما بدون مبالغة فيها (y)

    مشكورة على المرور وترك بصمة في الموضوع :kiss::kiss:
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 22:07
    #18
  19. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    إن شاء الله نشريه لأن موالفة ندير ماركة أخرى
    مشكورة بارك الله فيك
     
    قطر الندىdz و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏1 فيفري 2018 على 22:07
    #19
  20. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أهلا فيكي ...

    يس هذا المعطر يدوم وهذا لي حبيتو فيه ومن ناحية السعر مقبول حتى سعرو والماركة هذي بحد ذاتها عندي ثقة فيها كبيرة ;)

    يا عيني ع المواهب لي فجرتها مالا كملي شوفي مواضيعي في نفس الركن وشوفي الصور وخلينا نشوف مواهبك حبيبتي عارفة تصوريك وعارفة تقدري تفيدينا بمواضيع وفي نفس الوقت تمتعينا بالصور :kiss::kiss:

    في انتظار مشاركتك معنا لمثل هذه المواضيع وبارك الله فيك :kiss:
     
    سكون الفجر و قطر الندىdz معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏1 فيفري 2018 على 22:09
    #20
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