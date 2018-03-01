كواليسي في التصوير {مع طريقتي في التصوير}{بالصور}

الورد الأحمر
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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ان شاء الله تكونوا كآمل بخير ؟
في موضوعي السآبق لي طرحتو تحت عنوان صور لرمزيات بنات {من تصويري} حبيتو الصور
وحتى في موآضيع سآبقة بمنتدى عآلم المرأة حطيتهآ لمشتريآتي ومستحضرآتي حبيتو
طريقة تصويري للأشيآء ولحآجيآتي فحبيت نشآرككم طريقتي في التصويـر ...~
طبعآ أي صورة نشوفوهآ ع الموآقع وتعجبنآ تكون فآتت على بزآف مرآحل من تحضيرآت
وتعديلآت حتى تظهر بهذآك الشكل البآهي لي شفنآهآ ويكون ليهآ خطوآت وأمور
لآزم نرآعوهآ حتى تكون النتيجة بهذآك الشكل الجميل لي نحبوه ...~
رح نشآرككم طريقتي وخطوآتي في التصوير هذي الصور
أمور مهمة:
- اختيار مكان مضيئ إضاءة طبيعية
- اختيار خلفية تجعل الشيء المُصور واضح
- عدم استخدام لفلآش إلا نآدرآ
- اختيار أكسسوآرآت لتزيين الخلفية
طريقتي في التصوير:
أول شي نعملو هو أني نوفر خلفية لصورتي ونختآر لونهآ ومؤخرآ دآيمآ مآ أختآر
خلفية بيضآء وهي عبآرة عن قطعة بيضآء من الحرير خصصتهآ للتصوير فقط ودآيمآ
أحفظهآ في مكآن آمن ههه حتى مآ تتوسخ وتبقى بيضآء ناصعة ...|~
ثآني شي أبحث عن مكآن مُضآء إضآءة طبيعية وإذآ كنت بالليل ومعظم الصور لي
صورتهآ وحطيتهآ بالمنتدى صورتهآ بالليل لآزم أختآر مكآن فيه إضآءة عآلية وبمآ
أنو غرفتي فيهآ الإضآءة المطلوبة لأنو فيهآ إضآءة من فوق وعلى الجوآنب هذآ
الشي يسآعدني في التصوير بلآ ظهور ظلآل كثيرة للشي المرآد تصويرو لأنو الظل
مرآت يخرّب الصورة ويحولهآ لصورة ركيكة وهذي أيضآ نقطة مهمة في التصوير ...|
ثآلث شي أفرش الخلفية ولي بالنسبة ليآ قطعة الحرير ع السرير وأضع فوقهآ الشي
المرآد تصويرو وأقوم بتوزيع الأكسسوآرآت لتزيين الخلفية حتى مآ تطلع الصورة فآرغة
ويكون فيهآ مجرد الشي والخلفية وانتهى. وبعد مآ أقوم بتوزيع التزيين للخلفية أنظر
للنتيجة من خلآل العدسة وأقوم بالتعديل عليهآ حسب مآ أرآه أحسن من خلال الشآشة.
رآبع شي وقت تحضير كل شي ويكون كل شي جآهز للتصوير أنآ أفضل صوري النهآئية
لي ننشرهآ تكون مربعة وتليق للانستغرآم وبمآ أني نحتآجهآ مربعة وقت التصوير أركز
محتوى الخلفية ع جنب العدسة يعني ع الشآشة يظهر أنو الثقل رآيح ع جنب وبالنتيجة
الجزء الخآلي من الصورة يتم قصه ويبقى ما ركزت عليه من الجهة الثآنية وهكذآ تكون
الصورة مربعة بالنهآئية حتى تكون جآهزة لوضعهآ ع الإنستغرآم أو هنآ باللمة ...|~
وهذي بعض الصور لكواليس تصوير الصور لي حطيتهم فوق ...|~
بعني غآلبآ مآ تكون أجوآء إلتقآط الصورة فوضى ههه والصورة فقط تبآن منظمة
وطبعآ مش أي صورة تُلتقط تكون متحوفة بهذيك الطريقة لي تبآن كنتيجة نهآئية
يعني أي صورة تعجبنآ أكيد تكون فآتت ع تعديلآت خلآتهآ تبآن روعة في النهآية ...|~
هذي نفس الصور لي أعلـى قبل التعديلآت يعني رح تظهر عآدية والتعديل عليهآ هو
لي يعطيهآ لمسة جمآليه قبل النشـر كنتيجة نهآئية وفيهآ تلآحظوا ارتكآز كل شي ع جنب.
وبالنتيجة بعد التعديلآت والقص واللعب بالإضآءة والألوآن بالبرآمج وإضآفة فلترآت
وأشيآء أخـرى لتزيين الصورة وإعطآئهآ لمسة رقيقة كمآ أحب تكون هذي النتيجة
ولي سبق وحطيتهآ أعلـى في بدآية الموضوع ...|~
وهذي بعض الصور من منتدى عالم المرأة لي صورتهآ بنفس الخطوآت ...|~
إن شآء الله تستفآدوآ من طريقتي وان شآء الله نشوف محآولآت من البنآت
وطآلمآ أنآ قدرت نعمل صور أعجبت البنآت كل وحدة تقدر تعمل فقط تعرف
طريقتي وتطبقهآ ومبعد تعملهآ بتصرف وتضيف لمستهآ وتوصل لنتيجة
أحسن من لي وصلتلهآ أنآ ان شآء الله
برآمج أستعملهآ للتعديل على الصور:
- A color story
- Pixlr
- Adobe Photoshop Fix
ملاحظة/ كل صوري من عدسة موبايلي Samsung Note5
وكل التعديلات بالموبايل يعني الصورة تبدا من الموبايل
ومن إعداد الموبايل ومن إخراج الموبايل هههه
ان شاء الله ما طولت عليكم ... نلتقي قريبآ
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