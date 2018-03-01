كواليسي في التصوير {مع طريقتي في التصوير}{بالصور}

الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,351
الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#1


ان شاء الله تكونوا كآمل بخير ؟


3363_76244_1324709502.gif


في موضوعي السآبق لي طرحتو تحت عنوان صور لرمزيات بنات {من تصويري} حبيتو الصور
وحتى في موآضيع سآبقة بمنتدى عآلم المرأة حطيتهآ لمشتريآتي ومستحضرآتي حبيتو
طريقة تصويري للأشيآء ولحآجيآتي فحبيت نشآرككم طريقتي في التصويـر ...~

طبعآ أي صورة نشوفوهآ ع الموآقع وتعجبنآ تكون فآتت على بزآف مرآحل من تحضيرآت
وتعديلآت حتى تظهر بهذآك الشكل البآهي لي شفنآهآ ويكون ليهآ خطوآت وأمور
لآزم نرآعوهآ حتى تكون النتيجة بهذآك الشكل الجميل لي نحبوه ...~

رح نشآرككم طريقتي وخطوآتي في التصوير هذي الصور ;)



أمور مهمة:
- اختيار مكان مضيئ إضاءة طبيعية
- اختيار خلفية تجعل الشيء المُصور واضح
- عدم استخدام لفلآش إلا نآدرآ
- اختيار أكسسوآرآت لتزيين الخلفية

طريقتي في التصوير:

أول شي نعملو هو أني نوفر خلفية لصورتي ونختآر لونهآ ومؤخرآ دآيمآ مآ أختآر
خلفية بيضآء وهي عبآرة عن قطعة بيضآء من الحرير خصصتهآ للتصوير فقط ودآيمآ
أحفظهآ في مكآن آمن ههه حتى مآ تتوسخ وتبقى بيضآء ناصعة ...|~


ثآني شي أبحث عن مكآن مُضآء إضآءة طبيعية وإذآ كنت بالليل ومعظم الصور لي
صورتهآ وحطيتهآ بالمنتدى صورتهآ بالليل لآزم أختآر مكآن فيه إضآءة عآلية وبمآ
أنو غرفتي فيهآ الإضآءة المطلوبة لأنو فيهآ إضآءة من فوق وعلى الجوآنب هذآ
الشي يسآعدني في التصوير بلآ ظهور ظلآل كثيرة للشي المرآد تصويرو لأنو الظل
مرآت يخرّب الصورة ويحولهآ لصورة ركيكة وهذي أيضآ نقطة مهمة في التصوير ...|

ثآلث شي أفرش الخلفية ولي بالنسبة ليآ قطعة الحرير ع السرير وأضع فوقهآ الشي
المرآد تصويرو وأقوم بتوزيع الأكسسوآرآت لتزيين الخلفية حتى مآ تطلع الصورة فآرغة
ويكون فيهآ مجرد الشي والخلفية وانتهى. وبعد مآ أقوم بتوزيع التزيين للخلفية أنظر
للنتيجة من خلآل العدسة وأقوم بالتعديل عليهآ حسب مآ أرآه أحسن من خلال الشآشة.

رآبع شي وقت تحضير كل شي ويكون كل شي جآهز للتصوير أنآ أفضل صوري النهآئية
لي ننشرهآ تكون مربعة وتليق للانستغرآم وبمآ أني نحتآجهآ مربعة وقت التصوير أركز
محتوى الخلفية ع جنب العدسة يعني ع الشآشة يظهر أنو الثقل رآيح ع جنب وبالنتيجة
الجزء الخآلي من الصورة يتم قصه ويبقى ما ركزت عليه من الجهة الثآنية وهكذآ تكون
الصورة مربعة بالنهآئية حتى تكون جآهزة لوضعهآ ع الإنستغرآم أو هنآ باللمة ...|~

وهذي بعض الصور لكواليس تصوير الصور لي حطيتهم فوق ...|~






بعني غآلبآ مآ تكون أجوآء إلتقآط الصورة فوضى ههه والصورة فقط تبآن منظمة
وطبعآ مش أي صورة تُلتقط تكون متحوفة بهذيك الطريقة لي تبآن كنتيجة نهآئية
يعني أي صورة تعجبنآ أكيد تكون فآتت ع تعديلآت خلآتهآ تبآن روعة في النهآية ...|~

هذي نفس الصور لي أعلـى قبل التعديلآت يعني رح تظهر عآدية والتعديل عليهآ هو
لي يعطيهآ لمسة جمآليه قبل النشـر كنتيجة نهآئية وفيهآ تلآحظوا ارتكآز كل شي ع جنب.




وبالنتيجة بعد التعديلآت والقص واللعب بالإضآءة والألوآن بالبرآمج وإضآفة فلترآت
وأشيآء أخـرى لتزيين الصورة وإعطآئهآ لمسة رقيقة كمآ أحب تكون هذي النتيجة
ولي سبق وحطيتهآ أعلـى في بدآية الموضوع ...|~



وهذي بعض الصور من منتدى عالم المرأة لي صورتهآ بنفس الخطوآت ...|~






إن شآء الله تستفآدوآ من طريقتي وان شآء الله نشوف محآولآت من البنآت
وطآلمآ أنآ قدرت نعمل صور أعجبت البنآت كل وحدة تقدر تعمل فقط تعرف
طريقتي وتطبقهآ ومبعد تعملهآ بتصرف وتضيف لمستهآ وتوصل لنتيجة
أحسن من لي وصلتلهآ أنآ ان شآء الله :)

برآمج أستعملهآ للتعديل على الصور:
- A color story
- Pixlr
- Adobe Photoshop Fix

ملاحظة/ كل صوري من عدسة موبايلي Samsung Note5
وكل التعديلات بالموبايل يعني الصورة تبدا من الموبايل
ومن إعداد الموبايل ومن إخراج الموبايل هههه

ان شاء الله ما طولت عليكم ... نلتقي قريبآ ;)


 

المرفقات

آخر تعديل بواسطة المشرف:
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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27,460
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
الله الله، والله شرحتي بالتفصيل الممل لم تتركي شيء
تسلم ايديكِ، موضوع في القمة الله يجزيكِ الجنة
صدقيني كنت أظن تلك الإضاءة هي مؤثرات
الله يجزيكِ كل الخير على الشرح المفصل
وأحلى ختم يا حلوتي
بوركتِ
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
6 مارس 2008
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سكيكدة
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,351
الإعجابات
14,622
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#4
قال سكون الفجر:
الله الله، والله شرحتي بالتفصيل الممل لم تتركي شيء
تسلم ايديكِ، موضوع في القمة الله يجزيكِ الجنة
صدقيني كنت أظن تلك الإضاءة هي مؤثرات
الله يجزيكِ كل الخير على الشرح المفصل
وأحلى ختم يا حلوتي
بوركتِ
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أهلا حبيبتي ...

الله يسلمك ورديتي قبل ما أعمل إشآرة هههه

الإضآءة كلهآ متوفرة من الأول بالصورة وبعدهآ أضيف عليهآ تأثير خفيف لعمل إضآفة للإضآءة لآ غير ...

الله يجآزيك حبيبتي وشكرآ ع الختم فرحتيني :D

تسلمي ع الرد المشجع يعطيك الصحة :love:
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,238
الإعجابات
48,374
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم
يعطيك الصحة ختي نور، والله فكرتيني بالأفلام كي ينعتو
من بعد الكواليس كيفاه صوروهم هههه
وصح ربما بكري كانو يصورو صور عادية دون الاهتمام بالديكور
والاكسسوار، بصح دركا عاد حتى التصوير عندو متعة تاعو
من خلال اختيار الزوايا كيما قلتي والاضاءة والاكسسوار
وفي النهاية نختموها بالتعديلات على برامج الفوتوشوب
يعني نستمتعو وتخرج الصور رائعة ماشاء الله، صراحة انا تعجبني
طريقة تصويرك لأنك تمدي للصورة حقها ماشاء الله
وهاد الايام راني نتعاند عليك شوي هههه بديت نحط اكسسواراتي
ونيدرلهم ديكور وصور هههه، فقط اختي نور مجرد ملاحظة واعتبريها مجرد
رأي برك، فيما يخص الصور البيضاء كيما هادي



عجبتني هكا بزاااااف يعني احسن بشوي من لي ضفتيلها
هادوك النجوم كتعديل، اما لي فيهم مفتاح واكسسوارات بلون ذهبي
خرج عليهم هاداك الفلتر تاع النجوم هاديك او الازهار
يعني حسيت هادي كي راهي بلا فلتر أجمل لأنو ديجا طريقة التقاطها جميلة
يعني هذا مجرد رأي فقط ولا يعني أنها بالفلتر ماش مليحة
شكرا حبيبتي على الصور الجميلة لي دائما تبهرينا بيها
بالتوفيق في صور أخرى وفي إبداع آخر
تحياتي​
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#8
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
1,951
الإعجابات
4,840
النقاط
571
العمر
18
الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#8
وعليكم السلام
ماشاء الله وتبارك الله ..
والله صور تحفة ..التقاطات موفقة وبطريقة رائعة جدا
شكرا لك عزيزتي على الشرح والتفصيل والطرح القيم

 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
414
الإعجابات
459
النقاط
13
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#9
بصراحة انت فنانة بحق ،صور قمة في الروعة ،كل الشكر على التفصيل والشرح الراءع لطريقةوصول الصورة الى هذا النقاء والجمال،ولكن عندي سؤال فقط ،هل الصور تاخذ بالكاميرا الخاصةلاخذ الصورة ،او كاميرا الهاتف الذكي،شكرا لك مرة اخرى اتحفتينا حقا...
 
زهرة اللمة

زهرة اللمة

:: عضو متألق ::
#10
إنضم
23 سبتمبر 2015
المشاركات
4,010
الإعجابات
18,081
النقاط
851
الإقامة
ايام و نرحل
الجنس
أنثى
#10
السلام عليكم
ماشاء الله
الله يبارك
و الله مبدعة في التصوير و حتى طريقتك تاع محترفين
شرحتي كلش بالتفصيل مشكورة
موفقة حبيبتي
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#11
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,093
الإعجابات
12,868
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#11
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


اختي كنت رح نقلك لي عودة
للرد لاني شوي تعبانة بعدها
قلت انتي كامل هذ التعب في الموضوع
و الشرح و نزيد نقولك هكاك امالي نرد احسن ?
بصرآحة كنت ديما نحب نسالك عن طريقة
و الأدوات لي تستعمليهم علابيها في كل مرة تحطيلنا صورك تخلي في راسي السؤال
الخطوات واضحة جدااا واكيد بعد اختيار مكان مضيئ طبيعيا لزمني برك نحضر بعض الاكسسوارات للتصوير واكيد رح نجرب طريقتك
ونرد لكم النتيجة كذلك البرامج مشكووورة اختي ع مشاركتنا اياها جاري البحث و التنزيل
بارك الله فيك ??

دمتي بخير
 
آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#12
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
14,400
الإعجابات
19,234
النقاط
671
الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
#12
السلام عليك
يعطيك الصحة مدام عندك رغبة و هدف واصلي
مازال منتعود على الابيض هههه
مي نقولك بارك الله فيك
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#13
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,126
الإعجابات
58,582
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#13
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

علابالك رجعت للور وتفكرت منلي عرفتك وانتي تصوري تصاور هبال
نشفى على وحد الالتقاطات تاع خلفيات بالورد والعصفور هاذاك لي كان عندك
يعطيك الصحة لانك وريتيلنا اسرارك في التصوير
واخراج الصورة بأبهى حلة
فالتصوير حب ورغبة قبل ان يكون ابداع :whistle::whistle::whistle:
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#14
إنضم
5 جانفي 2017
المشاركات
3,485
الإعجابات
10,996
النقاط
1,441
العمر
22
الإقامة
Jijel
الجنس
أنثى
#14
السلام عليكم

واااو رائعة اختي نور ما شاء الله ، مع شرح مفصل تسلمي يا غالية ?
نتمنى نزيدو نشوفو جديدك عن قريب ان شاء الله
دمت مبدعة
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#15
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,351
الإعجابات
14,622
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكورات حبيباتي ومشكور أخي محمد ع التواجد لي عودة ان شاء الله .
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#16
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,177
الإعجابات
18,539
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#16
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أسعدنا تواجدك بيننا على أمل أن تستمتع وتستفيد
وننتظر مشاركاتك وتفاعلك فمرحباً بك بين إخوانك وأخواتك
ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#17
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,351
الإعجابات
14,622
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#17
قال Queen Fati:
بوركتي حبيبتي صور وافكار رووووووعة
اكديلي على فدوى ههه
مشكورة
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الله يبارك فيك حبيبتي ...

هههه ثالمون الإشارة دايما نسخ لصق ننسى نعدل ع الاسم خلي المرة الجاية ما ننسى .

العفو حبيبتي وان شاء الله تستفادي من الموضوع ;)
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#18
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,351
الإعجابات
14,622
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#18
قال الامين محمد:
ما شاااء الله تبارك الله
عمل احترافي بأتم معنى كلمة إحتراف
بدون تعلييق (y)
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الله يبارك فيك أخي الامين محمد ...

مازال ما لحقت للاحترافية مازالني مجرد هاوية فقط بصح ان شاء الله نوصل :)

مشكور ع الرد المشجع بارك الله فيك .
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#19
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,351
الإعجابات
14,622
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#19
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
يعطيك الصحة ختي نور، والله فكرتيني بالأفلام كي ينعتو
من بعد الكواليس كيفاه صوروهم هههه
وصح ربما بكري كانو يصورو صور عادية دون الاهتمام بالديكور
والاكسسوار، بصح دركا عاد حتى التصوير عندو متعة تاعو
من خلال اختيار الزوايا كيما قلتي والاضاءة والاكسسوار
وفي النهاية نختموها بالتعديلات على برامج الفوتوشوب
يعني نستمتعو وتخرج الصور رائعة ماشاء الله، صراحة انا تعجبني
طريقة تصويرك لأنك تمدي للصورة حقها ماشاء الله
وهاد الايام راني نتعاند عليك شوي هههه بديت نحط اكسسواراتي
ونيدرلهم ديكور وصور هههه، فقط اختي نور مجرد ملاحظة واعتبريها مجرد
رأي برك، فيما يخص الصور البيضاء كيما هادي



عجبتني هكا بزاااااف يعني احسن بشوي من لي ضفتيلها
هادوك النجوم كتعديل، اما لي فيهم مفتاح واكسسوارات بلون ذهبي
خرج عليهم هاداك الفلتر تاع النجوم هاديك او الازهار
يعني حسيت هادي كي راهي بلا فلتر أجمل لأنو ديجا طريقة التقاطها جميلة
يعني هذا مجرد رأي فقط ولا يعني أنها بالفلتر ماش مليحة
شكرا حبيبتي على الصور الجميلة لي دائما تبهرينا بيها
بالتوفيق في صور أخرى وفي إبداع آخر
تحياتي​
إضغط للتوسيع...
أهلا حبيبتي مريم وعليكم السللم ورحمة الله

هههه أو لازم تشوفو بلي الحالة تكون فوضى غير الفوطو لي تطلع منظمة وباه تشوفو كيفاه التحضيرات ;)

كي راكي تتعاندي هاتي نشوفو واش عاندتي خلينا نتفرجو ياك باطل التفراج هههه وين مخبيتهم :p

بخصوص ملاحظتك طبعا كل واحد كيفاه يشوف الأمور بصح أنا بطبعي نحب نحط بصمة ع الصور لدرجة حتى لو ما نكتب عليها اسمي وتلقاوها في موقع ثاني تقولو هذي تاع نور هههه علابيها محافظة ع نفس البصمة في كل الصور هذا ماكان ;)

طبعا تنفع حتى كيف ما قلتي بلا نجوم فقط نحب نحطهم كبصمة لصوري :geek:

شكرا حبيبتي صاحبة الردود الطويلة هههه يعطيك الصحة ع التعليق المشجع :love:
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#20
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,351
الإعجابات
14,622
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#20
قال *amani*:
وعليكم السلام
ماشاء الله وتبارك الله ..
والله صور تحفة ..التقاطات موفقة وبطريقة رائعة جدا
شكرا لك عزيزتي على الشرح والتفصيل والطرح القيم

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الله يبارك فيك حبيبتي وأهلا بيك ...

العفو وان شاء الله استفدتوا منو ولو بمعلومة حتى لو مش مهتمين بالتصوير .

مشكورة ع دعمك حبيبتي وعلى التواجد بالموضوع يعطيك الصحة.
 
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