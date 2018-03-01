كواليسي في التصوير {مع طريقتي في التصوير}{بالصور}

السلام عليكميعطيك الصحة ختي نور، والله فكرتيني بالأفلام كي ينعتومن بعد الكواليس كيفاه صوروهم ههههوصح ربما بكري كانو يصورو صور عادية دون الاهتمام بالديكوروالاكسسوار، بصح دركا عاد حتى التصوير عندو متعة تاعومن خلال اختيار الزوايا كيما قلتي والاضاءة والاكسسواروفي النهاية نختموها بالتعديلات على برامج الفوتوشوبيعني نستمتعو وتخرج الصور رائعة ماشاء الله، صراحة انا تعجبنيطريقة تصويرك لأنك تمدي للصورة حقها ماشاء اللهوهاد الايام راني نتعاند عليك شوي هههه بديت نحط اكسسواراتيونيدرلهم ديكور وصور هههه، فقط اختي نور مجرد ملاحظة واعتبريها مجردرأي برك، فيما يخص الصور البيضاء كيما هاديعجبتني هكا بزاااااف يعني احسن بشوي من لي ضفتيلهاهادوك النجوم كتعديل، اما لي فيهم مفتاح واكسسوارات بلون ذهبيخرج عليهم هاداك الفلتر تاع النجوم هاديك او الازهاريعني حسيت هادي كي راهي بلا فلتر أجمل لأنو ديجا طريقة التقاطها جميلةيعني هذا مجرد رأي فقط ولا يعني أنها بالفلتر ماش مليحةشكرا حبيبتي على الصور الجميلة لي دائما تبهرينا بيهابالتوفيق في صور أخرى وفي إبداع آخرتحياتي​