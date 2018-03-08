الأستاذ Fethi.dz تحت المجهر ( النمر المقنع نتاع اللمة )

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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الجزائر الحبيبة
#1
السلام عليكم

و اخيرا و بعد جهود مضنية و وساطات عالمية من هيئات إقليمية و شخصيات تاريخية و بمساعدة الشرطة الدولية
تمكنا من إلقاء القبظ على الأستاذ فتحي
لنأتي به إلى موضوع تحت المجهر
و نضعه وجها لوجه مع أعضاء اللمة الكرام ( باه تشرحوه و تملحوه خخخخخخخخخ)
و نضعه تحت المجهر لنعرف عنه كل صغيرة و كبيرة
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الأستاذ فتحي


Fethi.dz
طاقم الإدارة
:: إدارة اللمة الجزائرية :: · من سكيكدة



أحد مؤسسي هذا الصرح الرائع
و
صاحب المجهودات الخارقة بارك الله فيه
صاحب الفضل الكبير في بقاء اللمة و تطورها
صاحب
شخصية هادئة
شخصية غريبة
شخصية نادرة
قليل الكلام كثير العمل
يحب المزاح و الضحك
يمكن تسميته النمر المقنع بسبب غموضه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إليكم الخط لطرح الأسئلة
أسئلة عامة
و خاصة دون أحراج
و أسئلة عامة عن اللمة

 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
6,743
الإعجابات
21,720
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
دعوة عامة كحل الاحباب

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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
6,743
الإعجابات
21,720
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
@Fethi.dz الأستاذ فتحي أشكرك على قبول الدعوة و هي فرصة لمعرفة الكثير من جوانب حياتك
و شخصيتك الرائعة ( و الله ماهي شيتة ههههههههه )

الأستاذ فتحي
من هو فتحي
أريد مدخل بسيط فقط و فكرة عامة
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#5
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
3,912
الإعجابات
7,136
النقاط
991
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم
كيف قبلت الدعوة و انت دائما تقرأ و لا ترد
نظرتك و تقييمك لشخصية الاعضاء
ما مكانة المنتدى في حياتك و ما هو هدفك الابعد من خلاله
مؤخر كانت التليطون للاخت ليليا هل ترى انك قدمت عمل انساني و ساعدتها بفضل هذا المنتدى ام انه مجرد واجب.فقط
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#6
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
6,535
الإعجابات
41,637
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#6
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اولا نشكرو صاحب المبادرة
خونا @الامين محمد
قال الامين محمد:
و شخصيتك الرائعة ( و الله ماهي شيتة ههههههههه )
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و كي يوجدو الاسئة نشالله راني نجي
في الحقيقة الرد هذا ق باه نكرمو خونا لمين بجائزة الشيتة الذهبية:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
لعام 2018

1520528690968.png
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
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الإعجابات
2,964
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#7
قال الامين محمد:
@Fethi.dz الأستاذ فتحي أشكرك على قبول الدعوة و هي فرصة لمعرفة الكثير من جوانب حياتك
و شخصيتك الرائعة ( و الله ماهي شيتة ههههههههه )

الأستاذ فتحي
من هو فتحي
أريد مدخل بسيط فقط و فكرة عامة
إضغط للتوسيع...
شكرا على الاستضافة خويا @الامين محمد ،

بخصوص فتحي، انسان عادي وبسيط (فكرة عامة 🙃)

اذا عندك اسئلة عامة تفضل 😉
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
4,479
الإعجابات
2,964
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#8
قال أشــواق 19:
السلام عليكم ورحمة الله
مرحبا بالأخ فتحي :)

شكرا خويا الأمين أحسنت الاختيار
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وعليكم السلام،

مرحبتين واهلا وسهلين خيتو 😊
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
13 أفريل 2013
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1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#9
السلام عليكم
هادا عدد فريد من نوعو ههه يعطيك الصحة خويا الامين على استضافة الاخ فتحي
انا اولا نقولو مرحبا بيك معنا في الموضوع
وان شاء الله تكون قعدة خفيفة معانا
واكيد قبل ما نبداو نطرحو اسئلة عامة لازم نتعرفو ساع على الاخ ^^
يعني من هو الاخ فتحي في كلمات!
كيف وأين درس ! واش كان تخصصو الجامعي!
واش كانت اهدافو من لي كان صغير، وهل قدر يحقق جزء منها ام لا
لي عودة ان شاء الله
وبالتوفيق

 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#10
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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41,384
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#10
السلام عليكم و رحمة الله
شكرا اخي الأمين على خير انتقاء الضيف
و اهلا و سهلا بالاخ فتحي نورت
يعني حاجة مليحة نتعرفو على مؤسس اللمة عن قرب

اول سؤال لي هو : فتحي و اللمة ؟ ماذا تعني لك ؟ و هل هي جزء منك ام لا ؟
يعني تحدث لنا عن علاقتك باللمة من كل النواحي


و بارك الله فيك على قبول الدعوة
نورت خوو ^^
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#11
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,271
الإعجابات
9,870
النقاط
1,051
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Setif
الجنس
أنثى
#11
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#12
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
4,479
الإعجابات
2,964
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#12
قال ميلينا:
السلام عليكم
كيف قبلت الدعوة و انت دائما تقرأ و لا ترد
نظرتك و تقييمك لشخصية الاعضاء
ما مكانة المنتدى في حياتك و ما هو هدفك الابعد من خلاله
مؤخر كانت التليطون للاخت ليليا هل ترى انك قدمت عمل انساني و ساعدتها بفضل هذا المنتدى ام انه مجرد واجب.فقط
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وعليكم السلام

سؤال وجيه يطرح نفسه ولكن الحاصول راني هنا 😝

بخصوص الاعضاء ، هم ركيزة اي موقع كان لا اللمة الجزائرية فقط ، والاعضاء صنفان / نشيط و خامل وطبعا الصنف الاول الذي ينتج ويقدم ويساهم في تطور الموقع بنشر مواد جديدة مفيدة عامة مسلية اما العضو الخامل وما اكثرهم فمعظمهم سجل من اجل الدردشة في الخاص والتعارف.

بخصوص المنتدى كاي شخص عندما يتعلق بشيء يصبح جزء منه يسعى بكل طاقته الحفاظ عليه وتقديم كل ما يساهم في تطويره.

بخصوص قضية @ليليا مرام ، كاين حديث جزء منه ( ورجل تَصدَّق بصدقة فأخْفاها حتى لا تعلم شمالُهُ ما تُنْفِقُ يمينه ) .. فسواء قدمت يد المساعدة ام لا سابقي ذلك لنفسي ومن يقدمها جراء التفاخر والتباهي فلا بركة فيها.
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#13
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
4,479
الإعجابات
2,964
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#13
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم و رحمة الله
شكرا اخي الأمين على خير انتقاء الضيف
و اهلا و سهلا بالاخ فتحي نورت
يعني حاجة مليحة نتعرفو على مؤسس اللمة عن قرب

اول سؤال لي هو : فتحي و اللمة ؟ ماذا تعني لك ؟ و هل هي جزء منك ام لا ؟
يعني تحدث لنا عن علاقتك باللمة من كل النواحي


و بارك الله فيك على قبول الدعوة
نورت خوو ^^
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وعليكم السلام

اهلا باختي التركية 😅

- اللمة الجزائرية ، مثل بنتي تعلقي بها كبير واخدت جزء من حياتي ، اصبحت شيء روتيني اذا ذهبت احس بشيء فقد من حياتي.
 
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