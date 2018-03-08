الأستاذ Fethi.dz تحت المجهر ( النمر المقنع نتاع اللمة )

السلام عليكم

هادا عدد فريد من نوعو ههه يعطيك الصحة خويا الامين على استضافة الاخ فتحي

انا اولا نقولو مرحبا بيك معنا في الموضوع

وان شاء الله تكون قعدة خفيفة معانا

واكيد قبل ما نبداو نطرحو اسئلة عامة لازم نتعرفو ساع على الاخ ^^

يعني من هو الاخ فتحي في كلمات!

كيف وأين درس ! واش كان تخصصو الجامعي!

واش كانت اهدافو من لي كان صغير، وهل قدر يحقق جزء منها ام لا

لي عودة ان شاء الله

وبالتوفيق



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