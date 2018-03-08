الأستاذ Fethi.dz تحت المجهر ( النمر المقنع نتاع اللمة )

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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السلام عليكم
و اخيرا و بعد جهود مضنية و وساطات عالمية من هيئات إقليمية و شخصيات تاريخية و بمساعدة الشرطة الدولية
تمكنا من إلقاء القبظ على الأستاذ فتحي
لنأتي به إلى موضوع تحت المجهر
و نضعه وجها لوجه مع أعضاء اللمة الكرام ( باه تشرحوه و تملحوه خخخخخخخخخ)
و نضعه تحت المجهر لنعرف عنه كل صغيرة و كبيرة
الأستاذ فتحي
Fethi.dz
طاقم الإدارة
:: إدارة اللمة الجزائرية :: · من سكيكدة
و اخيرا و بعد جهود مضنية و وساطات عالمية من هيئات إقليمية و شخصيات تاريخية و بمساعدة الشرطة الدولية
تمكنا من إلقاء القبظ على الأستاذ فتحي
لنأتي به إلى موضوع تحت المجهر
و نضعه وجها لوجه مع أعضاء اللمة الكرام ( باه تشرحوه و تملحوه خخخخخخخخخ)
و نضعه تحت المجهر لنعرف عنه كل صغيرة و كبيرة
الأستاذ فتحي
Fethi.dz
طاقم الإدارة
:: إدارة اللمة الجزائرية :: · من سكيكدة
أحد مؤسسي هذا الصرح الرائع
و
صاحب المجهودات الخارقة بارك الله فيه
صاحب الفضل الكبير في بقاء اللمة و تطورها
صاحب
شخصية هادئة
شخصية غريبة
شخصية نادرة
قليل الكلام كثير العمل
يحب المزاح و الضحك
يمكن تسميته النمر المقنع بسبب غموضه
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