معلومات شروط طلب الإعتماد لبيع العملة الإلكترونية -- اللمة الجزائرية --

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
بيانات المعاملة المالية
البائع
Fethi.dz
المبلغ
1 ( USD )
سعر البيع
170 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
باي بال - PayPal
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
4,304
الإعجابات
2,905
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.

الوثائق المطلوبة لطلب الإعتماد:
  1. صورة لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري (الجهة الأمامية والخلفية).
  2. صورة لشهادة الإقامة "Le certificat de résidence" (لا يقل إصدارها عن ستة (6) أشهر).
  3. صورة لمقدم طلب الإعتماد حاملا لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري + ورقة مكتوب عليها باليد إسم العضوية وإسم منتدى اللمة الجزائرية.
  4. صورة من شيك البريد الجاري الجزائري "CCP" مشطوب.
  5. صورة من حساباتك في البنوك الإلكترونية يظهر فيها انها مفعلة بإسم مقدم الطلب.
  6. تعبئة إستمارة طلب الإعتماد التالية: (إضغط هنا لتحميل الإستمارة).
  7. عند قبول طلبك يتوجب عليك دفع رسوم اشتراك تقدر بـ 5 دولار للشهر أو 12 دولار لثلاث أشهر.

طريقة تقديم طلب الإعتماد:

ملاحظة:
  • أي إخلاء بشروط طلب الإعتماد أو تزوير للوثائق تعرض العضوية للحظر الدائم.

إخلاء المسؤولية:
  • المنتدى غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء ، فعلى كل شخص تحمل مسؤولية نفسه.
 

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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.