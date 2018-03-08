Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.
"من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.
الوثائق المطلوبة لطلب الإعتماد:
- صورة لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري (الجهة الأمامية والخلفية).
- صورة لشهادة الإقامة "Le certificat de résidence" (لا يقل إصدارها عن ستة (6) أشهر).
- صورة لمقدم طلب الإعتماد حاملا لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري + ورقة مكتوب عليها باليد إسم العضوية وإسم منتدى اللمة الجزائرية.
- صورة من شيك البريد الجاري الجزائري "CCP" مشطوب.
- صورة من حساباتك في البنوك الإلكترونية يظهر فيها انها مفعلة بإسم مقدم الطلب.
- تعبئة إستمارة طلب الإعتماد التالية: (إضغط هنا لتحميل الإستمارة).
- عند قبول طلبك يتوجب عليك دفع رسوم اشتراك تقدر بـ 5 دولار للشهر أو 12 دولار لثلاث أشهر.
طريقة تقديم طلب الإعتماد:
- طلب الإعتماد يقدم في الركن التالي: ركن تقديم طلبات إعتماد تجار العملات.
- جيمع الملفات ترفع إلى مرفقات موضوع تقديم الطلب ولن يقبل اي روابط تحميل خارجية.
ملاحظة:
- أي إخلاء بشروط طلب الإعتماد أو تزوير للوثائق تعرض العضوية للحظر الدائم.
إخلاء المسؤولية:
- المنتدى غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء ، فعلى كل شخص تحمل مسؤولية نفسه.
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