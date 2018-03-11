تنبية صيانة ثلاجات شارب 01112124913 الرحاب 0235700994 توكيل اجهزة شارب sharp

الصيانة الافضل فى مصر ترحب بكم

اكبر مركز صيانة اجهزة شارب

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صيانة شارب تعلن عن حمله صيانة منتجات شارب بالقاهرة الكبري لصيف لجميع منتجات شارب

اصلاح وصيانه اجهزه شارب sharp

خدمه شارب داخل مصر يقدم حمله الصيانه داخل المنزل ويقدم ضمان عام

كامل على جميع قطع الغيار الاصليه المتوفره بجميع فروعنا بالقاهره ويعلن عن مراكز الخدمه والفروع التابعه لها

تقوم الشركة بصيانة اجهزة شارب منها ثلاجة شارب , غسالة شارب .

نغطي جميع احياء القاهرة تحت اشراف مهندسين معتمدين

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صيانة شارب غسالات ملابس

غسالات اطباق , مجففات , ثلاجات

وديب فريزر

صيانة شارب ديب فريزر وغسالات .

للابلاغ عن الاعطال بالقاهرة الكبري يرجي الاتصال علي :

0235700997

0235700994

خبراء الصيانه الامريكيه مهندسون خبراء في الصيانه تم تدريبهم في مراكز عالميه للصيانه بشهاده خبرة وجوده امريكيه مخلصون في عملهم ، مهندسون وفنيون لصيانه جميع الاجهزة الامريكيه وهم مهارة في كشف الاعطال بالاجهزة لاننا نستخدم احدث الامكانيات الموجوده بالاسواق والتكنولوجيا العاليه في اصلاح الاجهزة الامريكيه فنحن نتميز عن غيرنا كثيرا لاننا اول خبراء الصيانه في العالم

توكيل شارب اجهزة شارب ثلاجة*,*غسالة*.*هدفنا هو تقديم خدمات عالية باحدث تكنولوجيا

فى مصر تحت اشراف مهندسين معتمدين من العالمية*.*توكيل شارب*,*توكيل شارب*,*توكيل شارب*,*توكيل غسالات شارب*,

توكيل ديب شارب*,*توكيل شارب للتوكيل فى جميع انحاء الجمهورية منها مناطق مدينة نصر القاهرة الجديدة المقطم جسر السويس عين شمس حدائق القبة مساكن الشيراتون

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مركز خدمه وصيانة متكامل ومتخصص في صيانة الاجهزة المنزليه علي يد خبراء الصيانه المعتمدين لجميع الماركات العالميه

ننشر فروعنا في القاهرة الكبري :

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اولا :

نحن الاسرع في الوصول اليك

فريق عمل متكامل للعمل علي راحتك علي مدار اليوم

فقط نصلك اينما كنت

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صيانة شارب بالضمان

صيانة غسالات شارب بالضمان

صيانة غسالات شارب بالضمان

صيانة غسالات شارب بالضمان

صيانة ديب فريزر شارب بالضمان

صيانة غسالات شارب بالضمان



0235700994--- 01092279973--- 0235700997 --- 0235700994

فوائد عمل عقود الصيانه لدي شركتنا بالنسبه للتكييف

الكشف علي دوره صرف المياة

الكشف علي سائل الفريون

الكشف علي الدوائر الكهربائيه وجهاز التحكم عن بعد ( الريموت كنترول )

نود ان نقدم لكم حل جميع مشاكل اعطال الاجهزة المنزليه والتي تؤدي احيانا الي تعطيل وقتك الثمين والبحث عن شركه صيانة تستنزف الوقت والمال

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0235700994

0235700994

0235700997

الحل عندنا /

الحفاظ علي الجهاز وبالتالي زياده العمر الافتراضي

تقليل نسبه الاعطال

تشغيل الجهاز بكفاءه عاليه بشكل مستمر

الكشف المبكر للاعطال مما يقلل من تكلفه الاصلاح

عند وجود اعطال يتم صرف ثمن قطعه الغيار فقط

ما هي اعمال الصيانة التي يقوم بها الفنيين باستمرار ؟

بالنسبه للتكييفات :

غسيل الفلاتر بالمياه جيدا

تنظيف الوحدات الداخليه والخارجيه بالهواء جيدا

تحديد العطل باحكام + ما هو المسبب للعطل

ضمان عام كامل علي ما يتم اصلاحه والجهاز بالكامل

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مهرجان الصيانه الشامل + اوفر لجمع الاجهزة وجوائز وخصومات كثيرة

خدمه لكل العملاء المشتركين



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مع تحيات ادارة الشركة