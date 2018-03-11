مركز صيانة كلفينيتور الوحيدة 01207619993 ×× ارض الجولف ×× 0235700997 وكيل معتمد

الصيانة الافضل فى مصر ترحب بكم

اكبر مركز صيانة اجهزة كلفينيتور

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صيانة كلفينيتور تعلن عن حمله صيانة منتجات كلفينيتور بالقاهرة الكبري لصيف لجميع منتجات كلفينيتور

اصلاح وصيانه اجهزه كلفينيتور kelvinator

خدمه كلفينيتور داخل مصر يقدم حمله الصيانه داخل المنزل ويقدم ضمان عام

كامل على جميع قطع الغيار الاصليه المتوفره بجميع فروعنا بالقاهره ويعلن عن مراكز الخدمه والفروع التابعه لها

تقوم الشركة بصيانة اجهزة كلفينيتور منها ثلاجة كلفينيتور , غسالة كلفينيتور .

نغطي جميع احياء القاهرة تحت اشراف مهندسين معتمدين

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صيانة كلفينيتور غسالات ملابس

غسالات اطباق , مجففات , ثلاجات

وديب فريزر

صيانة كلفينيتور ديب فريزر وغسالات .

للابلاغ عن الاعطال بالقاهرة الكبري يرجي الاتصال علي :

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خبراء الصيانه الامريكيه مهندسون خبراء في الصيانه تم تدريبهم في مراكز عالميه للصيانه بشهاده خبرة وجوده امريكيه مخلصون في عملهم ، مهندسون وفنيون لصيانه جميع الاجهزة الامريكيه وهم مهارة في كشف الاعطال بالاجهزة لاننا نستخدم احدث الامكانيات الموجوده بالاسواق والتكنولوجيا العاليه في اصلاح الاجهزة الامريكيه فنحن نتميز عن غيرنا كثيرا لاننا اول خبراء الصيانه في العالم

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مركز خدمه وصيانة متكامل ومتخصص في صيانة الاجهزة المنزليه علي يد خبراء الصيانه المعتمدين لجميع الماركات العالميه

ننشر فروعنا في القاهرة الكبري :

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اولا :

نحن الاسرع في الوصول اليك

فريق عمل متكامل للعمل علي راحتك علي مدار اليوم

فقط نصلك اينما كنت

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صيانة كلفينيتور بالضمان

صيانة غسالات كلفينيتور بالضمان

صيانة غسالات كلفينيتور بالضمان

صيانة غسالات كلفينيتور بالضمان

صيانة ديب فريزر كلفينيتور بالضمان

صيانة ديب فريزر كلفينيتور بالضمان



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فوائد عمل عقود الصيانه لدي شركتنا بالنسبه للتكييف

الكشف علي دوره صرف المياة

الكشف علي سائل الفريون

الكشف علي الدوائر الكهربائيه وجهاز التحكم عن بعد ( الريموت كنترول )

نود ان نقدم لكم حل جميع مشاكل اعطال الاجهزة المنزليه والتي تؤدي احيانا الي تعطيل وقتك الثمين والبحث عن شركه صيانة تستنزف الوقت والمال

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0235700994

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الحل عندنا /

الحفاظ علي الجهاز وبالتالي زياده العمر الافتراضي

تقليل نسبه الاعطال

تشغيل الجهاز بكفاءه عاليه بشكل مستمر

الكشف المبكر للاعطال مما يقلل من تكلفه الاصلاح

عند وجود اعطال يتم صرف ثمن قطعه الغيار فقط

ما هي اعمال الصيانة التي يقوم بها الفنيين باستمرار ؟

بالنسبه للتكييفات :

غسيل الفلاتر بالمياه جيدا

تنظيف الوحدات الداخليه والخارجيه بالهواء جيدا

تحديد العطل باحكام + ما هو المسبب للعطل

ضمان عام كامل علي ما يتم اصلاحه والجهاز بالكامل

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مهرجان الصيانه الشامل + اوفر لجمع الاجهزة وجوائز وخصومات كثيرة

خدمه لكل العملاء المشتركين



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