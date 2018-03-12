كشف اعطال ثلاجة توشيبا 0235700997 % صيانة توشيبا اكتوبر % 01092279973 ضمان توشيبا Toshiba

​

اكبر مركز صيانة توشيبا01223179993 || 01023140280 || 0235710008 || 01095999314 || 01092279973||01210999852 || 01096922100 || 01010916814||01220261030||01207619993||0235682820||01060037840||012833773530235699066 || 01154008110 ||0235700997 || 0235700994 || 01129347771 || 01112124913 ||نبذه عن تاريخ الشركةرائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( ثلاجات نوفرست توشيبا _ غسالات فول اتومتيك توشيبا_غسالات اطباق توشيبا_ تكيفات توشيبا _ ايس ميكر توشيبا _ ديب فريزر نوفرست توشيبا_دراير _توشيبا نشافة_ غسالات هيفى ديوتى توشيبا_ غسالات باب امامى توشيبا_لاندرى توشيبا _ مجفف توشيباقطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزليةتوكيل توشيبا ، وكيل توشيبا ، صيانة توشيبا ، ثلاجات توشيبا ، غسالات اطباق توشيبا ، ديب فريزر توشيبا ، اصلاح توشيبا ، خدمة توشيبا ، مركز صيانة توشيبا ، لاندرى توشيبا ، ايس ميكر توشيبا توشيبا ،دراير توشيبا ، toshiba ,ثلاجة توشيبا , غسالة توشيبا , غساله توشيبا , ثلاجه توشيبا , تلاجات توشيبا , تلاجة توشيبا ,المركز الاول فى مصر لصيانه توشيبا ,الوكيل الرسمى لصيانة توشيبا , الاصلاح الفورى الاجهزة توشيبا ,وكلاء توشيبا ( مصر )1. قطع غيار اصلية بالضمان2. ضمان عام كامل على الجهاز بالكامل3. متابعه كل ثلاثة شهور بدون اتصال من العميل ( هذه مهمه الكول سنتر)4. سيارات مجهزه بجميع قطع الغيار للاجهزة المنزلية ..للاصلاح الجهاز بالمنزل ...رغم صعوبة العطل...متخصصون ...واثقون من قدرتهم5. كمبيوتر كشف على الاجهزة لتحديد الاعطال6. بند تجيد الجهاز بالكامل شكلا وموضوعا7. خبراء فى تعديل دواير الغسالات والثلاجات8. فنيين ومهندسين مدربين على اصلاح جميع اعطال الاجهزه المنزلية9. اسعارنا لاتقارن بأى شركه اخرى10. ضمانا حقيقى وفعال وسارى حتى اخر يوم11. تمتاز الشركة بحفظ بيانات العملاء لمدة 10سنوات12. كول سنتر . يلبى طلبات العملاء ويستقبل بلاغات الاعطال من العملاءوكيل توشيبا القاهرة , وكيل توشيبا الساحل الشمالى , وكيل توشيبا برج العرب , وكيل توشيبا العجمى , وكيل توشيبا سموحه , وكيل توشيبا رشدى , وكيل توشيبا المندرة , وكيل توشيبا المنتزة , وكيل توشيبا العصافرة , وكيل توشيبا سيدى جابر , وكيل توشيبا لوران , وكيل توشيبا سابا باشا , وكيل توشيبا كينج ماريوط , وكيل توشيبا السيوف , وكيل توشيبا ميامى , وكيل توشيبا كامب شيزار , وكيل توشيبا المنصورة , وكيل توشيبا ابو هيف , وكيل توشيبا الرمل , وكيل توشيبا الدخيلة , وكيل توشيبا برج العرب , وكيل توشيبا ابوتلات , وكيل توشيبا البيطاش , وكيل توشيبا راس التين , وكيل بحرى ,وكيل توشيبا الابراهيمية,وكيل توشيبا سان ستيافنو,وكيل توشيبا ابوقير, وكيل توشيبا الشاطبى,وكيل توشيبا محطة الرمل , وكيل توشيبا المنشية, وكيل توشيبا القاهرة ,وكيل توشيبا القاهره , وكيل توشيبا القاهرة ,وكيل توشيبا القاهره ,وكيل توشيبا القاهرة ,وكيل توشيبا القاهره, وكيل توشيبا القاهرة ,وكيل توشيبا القاهره, وكيل توشيبا القاهرة ,وكيل توشيبا القاهره, وكيل توشيبا القاهرة ,وكيل توشيبا القاهره ,وكيل توشيبا القاهرة ,وكيل توشيبا القاهره, وكيل توشيبا القاهرة ,وكيل توشيبا القاهره وكيل توشيبا القاهرة ,وكيل توشيبا القاهره,وكيل توشيبا المعمورةصيانة جميع الاجهزة المنزلية الكهربائية ذات الماركات المحلية والعالمية. نقوم بعمل كافة اعمال الصيانة الفورية المنزلية الشاملة المتجددة دائما . تتم الصيانة من خلال نخبة مختارة من الفنيين المتخصصين المدربين علي اعلي مستوي ضمان شامل علي الجهاز بالكامل. خدماتنا متميزة نهدف منها لاشباع رغبات العميل. نتلقي بلاغات الاعطال طوال ايام الاسبوع علي الارقام التالية :بمناسبة حلول فصل الصيف " كل عام و عملائنا الكرام بخير " عرض خاص " خصم (( 10% )) علي اجمالي الفاتورة وذلك لفترةلأجهزة التكييف الخاصة بك .. نقوم بعمل الصيانة لجميع انواع اجهزة التكييف ذات الماركات المختلفةتوكيل توشيبا ، وكيل توشيبا ، صيانة توشيبا ، ثلاجات توشيبا ، غسالات اطباق توشيبا ، ديب فريزر توشيبا ، اصلاح توشيبا ، خدمة توشيبا ، مركز صيانة توشيبا ، لاندرى توشيبا ، ايس ميكر ،دراير توشيبا ،سياسة ونظام الشركة: ( ضمان عاما كامل )يتم الكشف على الجهاز وتحديد العطل المبدئى او العطل النهائى عند العميلويتم الاصلاح حسب حاله الجهاز مع اخذ الضمان الشاملالكشف والانتقالات ( 40 ) فى حاله عدم الاصلاح او تأجيل الاصلاح ساريه حتى 30يومولو تم سحب الجهاز الى الشركة ..للاصلاحه وارجاعه الى العميل فى خلال 72ساعهجوده فائقه فى الاصلاح وتحديد الاعطال والمسبب للاعطال وبتر العطل نهائيافريق عمل متكامل ومجهز ومدرب للاصلاح الجهاز بالمنزلخبراء فى مجال الصيانة لمدة اكثر من 50 عاما ( الاصلاح الفورى بالمنزل )toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba ، ،تكنولوجيا حديثه..ومعدات حديثة للاصلاح الفورى توكيل توشيبا، وكيل توشيبا ، صيانة توشيبا ثلاجات توشيبا ، غسالات اطباق توشيبا ، ديب فريزر توشيبا ، اصلاح توشيبا ، خدمة توشيبا ، مركز صيانة توشيبا ، لاندرى توشيبا ، ايس ميكر توشيبا ،دراير توشيبا ،توكيل توشيبا ، وكيل توشيبا ، صيانة توشيبا ، ثلاجات توشيبا ، غسالات اطباق توشيبا ، ديب فريزر توشيبا ، اصلاح توشيبا ، خدمة توشيبا ، مركز صيانة توشيبا ، لاندرى توشيبا ، ايس ميكر توشيبا ،دراير توشيبا ، توكيل توشيبا وكيل توشيبا ، صيانة توشيبا ، ثلاجات توشيبا ، غسالات اطباق توشيبا ، ديب فريزر توشيبا ، اصلاح توشيبا ، خدمة توشيبا ، مركز صيانة توشيبا ، لاندرى توشيبا ايس ميكر توشيبا ،دراير توشيبا ، الخط الساخن توشيبا 01223719993 ,رقم خدمة عملاء توشيبا 0235700994,وكلاء توشيبا بمصر 01129347771 , ارقام تليفون صيانة توشيبا 0235710008 ,مركز صيانة توشيبا 01095999314,الرقم الموحد لصيانة توشيبا 01154008110,رقم وكلاء توشيبا بالقاهرة 01023140280,اصلاح توشيبا محافظة القاهرة ( 01010916814 )، toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba toshiba ، توكيل توشيبا ، وكيل توشيبا ، صيانة توشيبا ، ثلاجات توشيبا ، غسالات اطباق توشيبا ، ديب فريزر توشيبا ، اصلاح توشيبا ، خدمة توشيبا ، مركز صيانة توشيبا ، لاندرى توشيبا ، ايس ميكر توشيبا ،دراير توشيبا ، toshiba ، toshiba ، toshiba ، toshiba ، toshiba ، toshibaشغلنا الشاغل راحه عملائنا الكرام ..ولكم منا الشكر على ثقكتكم فينا المدير المسئولفرع صيانة توكيل توشيبا سموحة 01023140280 توكيل توشيبافرع صيانة توكيل توشيبا ميامى 01129347771 توكيل توشيبافرع صيانة توكيل توشيبا العجمى 01220261030 توكيل توشيبافرع صيانة توكيل توشيبا المنتزة 01093055835 توكيل توشيبا فرع توكيل توشيبا ( خدمة عملاء )ثلاجات توشيبا ، غسالات اطباق توشيبا ، ديب فريزر توشيبا ، اصلاح توشيبا ، خدمة توشيبا ، مركز صيانة توشيبا ، لاندرى توشيبا ، ايس ميكر توشيبا ،دراير توشيبا ،ثلاجات توشيبا ، غسالات اطباق توشيبا ، ديب فريزر توشيبا ، اصلاح توشيبا ، خدمة توشيبا مركز صيانة توشيبا ، لاندرى توشيبا ، ايس ميكر توشيبا ،دراير توشيبا ، ثلاجات توشيبا ، غسالات اطباق توشيبا ، ديب فريزر توشيبا ، اصلاح توشيبا ، خدمة توشيبا ، مركز صيانة توشيبا ، لاندرى توشيبا ايس ميكر توشيبا ،دراير توشيبا صيانة توشيبا القاهرة , صيانة توشيبا الساحل الشمالى , صيانة توشيبا برج العرب , صيانة توشيبا العجمى , صيانة توشيبا سموحه , صيانة توشيبا رشدى , صيانة توشيبا المندرة , صيانة توشيبا المنتزة , صيانة توشيبا العصافرة , صيانة توشيبا سيدى جابر , صيانة توشيبا لوران , صيانة توشيبا سابا باشا , صيانة توشيبا كينج ماريوط , صيانة توشيبا السيوف , صيانة توشيبا ميامى , صيانة توشيبا كامب شيزار , صيانة توشيبا المنصورة , صيانة توشيبا ابو هيف , صيانة توشيبا الرمل , صيانة توشيبا الدخيلة , صيانة توشيبا برج العرب , صيانة توشيبا ابوتلات , صيانة توشيبا البيطاش , صيانة توشيبا راس التين , صيانة بحرى ,صيانة توشيبا الابراهيمية,صيانة توشيبا سان ستيافنو,صيانة توشيبا ابوقير, صيانة توشيبا الشاطبى,صيانة توشيبا محطة الرمل , صيانة توشيبا المنشية, صيانة توشيبا القاهرة ,صيانة توشيبا القاهره , صيانة توشيبا القاهرة ,صيانة توشيبا القاهره ,صيانة توشيبا القاهرة ,صيانة توشيبا القاهره, صيانة توشيبا القاهرة ,صيانة توشيبا القاهره, صيانة توشيبا القاهرة ,صيانة توشيبا القاهره, صيانة توشيبا القاهرة ,صيانة توشيبا القاهره ,صيانة توشيبا القاهرة ,صيانة توشيبا القاهره, صيانة توشيبا القاهرة ,صيانة توشيبا القاهره صيانة توشيبا القاهرة ,صيانة توشيبا القاهره,0235710008مع تحيات ادارة الشركة