كشف اعطال ( وستنجهاوس فى الهرم 01095999314) صيانة غسالات اطباق وستنجهاوس # 0235700997 ضمان وستنجهاوس westinghouse

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عدم الاصلاح او تأجيل الاصلاح ساريه حتى 30يومولو تم سحب الجهاز الى الشركة ..للاصلاحه وارجاعه الى العميل فى خلال 72ساعهجوده فائقه فى الاصلاح وتحديد الاعطال والمسبب للاعطال وبتر العطل نهائيافريق عمل متكامل ومجهز ومدرب للاصلاح الجهاز بالمنزلخبراء فى مجال الصيانة لمدة اكثر من 50 عاما ( الاصلاح الفورى بالمنزل )westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse westinghouse ، ،تكنولوجيا حديثه..ومعدات حديثة للاصلاح الفورى توكيل وستنجهاوس، وكيل وستنجهاوس ، صيانة وستنجهاوس ثلاجات وستنجهاوس ، غسالات اطباق وستنجهاوس ، ديب فريزر وستنجهاوس ، اصلاح وستنجهاوس ، خدمة وستنجهاوس ، مركز صيانة وستنجهاوس ، لاندرى وستنجهاوس ، ايس ميكر 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