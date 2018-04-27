مسابقة الاسئلة الثقافية

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
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العمر
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أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم انا قررت عمل هذه المسابقة لمجرد الترفيه وهي انك تجاوب على هذه الاسئلة وترسلي الاجابات خاص ( لمن له فوق 500 مشاركة فقط ) والفائز سيحصل على صورة صممتها
1- عدد العضلات المستقلة التي تمتلكها الجرادة مع العلم أن الإنسان يمتلك مالا يقل عن 700 عضلة مستقلة
2- عدد اللترات التي يحتاجها الدماغ البشري من الدماء يوميا لكي يعمل
3- إذا علمت أن الأول من نيسان يدعى عندنا كذبة إبريل ، و في بريطانيا يوم الخدعة ، و في فرنسا بيوم السمك ، و في اليابان يوم الدمية ، و يدعى في أسبانيا
4 - يوجد نوع من أنواع الأسماك يمكنه ابتلاع إنسان بكاملة و هو
5 - يسمى الغشاء الشفاف الذي يغطي كرة العين بال
بالتوفيق
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
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النقاط
1,421
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
اخي مسابقات تكون من طرف إدارة وليس من طرف أعضاء
او حصول على تأشير من ادارة
رجاء قراءة قوانين وشروط
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
373
الإعجابات
708
النقاط
521
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
أنثى
#3
قال فاعل الخير:
اخي مسابقات تكون من طرف إدارة وليس من طرف أعضاء
او حصول على تأشير من ادارة
رجاء قراءة قوانين وشروط
إضغط للتوسيع...
اخي انا عملت هذه الصورة فقط للتسلية
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
1,990
الإعجابات
4,046
النقاط
1,421
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
قال رؤوف المستقبل ب:
اخي انا عملت هذه الصورة فقط للتسلية
إضغط للتوسيع...
موضوع يضع في منتدى تسلية وليس تحت اسم مسابقة
فل مسابقات تكون من طرف ادارة وشكرا على صورة التي عملتها
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
373
الإعجابات
708
النقاط
521
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
أنثى
#5
قال فاعل الخير:
موضوع يضع في منتدى تسلية وليس تحت اسم مسابقة
فل مسابقات تكون من طرف ادارة وشكرا على صورة التي عملتها
إضغط للتوسيع...
ما رايك في الصورة
pizap (5).jpg
 
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