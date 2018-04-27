مسابقة الاسئلة الثقافية

رؤوف المستقبل ب
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاليوم انا قررت عمل هذه المسابقة لمجرد الترفيه وهي انك تجاوب على هذه الاسئلة وترسلي الاجابات خاص ( لمن له فوق 500 مشاركة فقط ) والفائز سيحصل على صورة صممتها
1- عدد العضلات المستقلة التي تمتلكها الجرادة مع العلم أن الإنسان يمتلك مالا يقل عن 700 عضلة مستقلة
2- عدد اللترات التي يحتاجها الدماغ البشري من الدماء يوميا لكي يعمل
3- إذا علمت أن الأول من نيسان يدعى عندنا كذبة إبريل ، و في بريطانيا يوم الخدعة ، و في فرنسا بيوم السمك ، و في اليابان يوم الدمية ، و يدعى في أسبانيا
4 - يوجد نوع من أنواع الأسماك يمكنه ابتلاع إنسان بكاملة و هو
5 - يسمى الغشاء الشفاف الذي يغطي كرة العين بال
بالتوفيق