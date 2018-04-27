مسابقة الاسئلة الثقافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

اليوم انا قررت عمل هذه المسابقة لمجرد الترفيه وهي انك تجاوب على هذه الاسئلة وترسلي الاجابات خاص ( لمن له فوق 500 مشاركة فقط ) والفائز سيحصل على صورة صممتها