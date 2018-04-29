سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأحببت أن أضع هذا الموضوع في متناول أيديكم ...هو ببساطة يحكي عما تفعله في هذه اللحظة ....مثلا الآن الساعة 2:47لازلت مستيقظةأشاهد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي قناتي المفضلة...أشعر بقليل من النعاس...يتحدث الشريط على حيوان البطريق أحبه كثيراشاركونا يومياتكم وماذا تفعلون في هذه اللحظاتسؤالي ماذا تفعل الآن ؟؟؟