ماذا تفعل الآن؟؟؟

صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,074
الإعجابات
4,812
النقاط
71
الإقامة
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#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أضع هذا الموضوع في متناول أيديكم ...هو ببساطة يحكي عما تفعله في هذه اللحظة ....
مثلا الآن الساعة 2:47:cautious: لازلت مستيقظة:eek:
أشاهد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي قناتي المفضلة :p...أشعر بقليل من النعاس:sleep: ...يتحدث الشريط على حيوان البطريق أحبه كثيرا:giggle:
شاركونا يومياتكم وماذا تفعلون في هذه اللحظات :cool:
سؤالي ماذا تفعل الآن ؟؟؟

صور-خلفيات-دينية-واسلامية-جميلة-ادعية-اسلامية-15.jpg
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,074
الإعجابات
4,812
النقاط
71
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#3
قال وحيدة كالقمر:
الساعة2:57
أقرء قصصا مخيفة عن السفاحين و اشهر حالات الانتحار الجماعي
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خوفتيني ههه والله أنا نخاف من قصص أو أفلام الرعب ههه
شكرا حبيبتي على المرور
 
وحيدة كالقمر

وحيدة كالقمر

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
29 أفريل 2018
المشاركات
13
الإعجابات
19
النقاط
3
الإقامة
Oran
الجنس
أنثى
#4
قال صفاءdz:
خوفتيني ههه والله أنا نخاف من قصص أو أفلام الرعب ههه
شكرا حبيبتي على المرور
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ههههههه و شكراا على الفكرة
 
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