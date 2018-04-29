صفاءdz
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت أن أضع هذا الموضوع في متناول أيديكم ...هو ببساطة يحكي عما تفعله في هذه اللحظة ....
مثلا الآن الساعة 2:47 لازلت مستيقظة
أشاهد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي قناتي المفضلة ...أشعر بقليل من النعاس ...يتحدث الشريط على حيوان البطريق أحبه كثيرا
شاركونا يومياتكم وماذا تفعلون في هذه اللحظات
سؤالي ماذا تفعل الآن ؟؟؟
أحببت أن أضع هذا الموضوع في متناول أيديكم ...هو ببساطة يحكي عما تفعله في هذه اللحظة ....
مثلا الآن الساعة 2:47 لازلت مستيقظة
أشاهد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي قناتي المفضلة ...أشعر بقليل من النعاس ...يتحدث الشريط على حيوان البطريق أحبه كثيرا
شاركونا يومياتكم وماذا تفعلون في هذه اللحظات
سؤالي ماذا تفعل الآن ؟؟؟