ادوات حسابية وتحويل التاريخ الهجري والميلادي اون لاين

M

Meyer Ghaity

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
19 جانفي 2017
المشاركات
11
الإعجابات
15
النقاط
3
العمر
28
الإقامة
مصر
#1
1_ الة حاسبة
هي الة متطورة تقوم بالعديد من المسائل المعقدة مع سهولة إستخدامها، وتستخدم في جميع التطبيقات الهندسية والرياضية. ويختلف هذا النوع من الآلات الحسابية من الآلات التقليدية البسيطة.

2_ تاريخ اليوم (هجري / ميلادي)
تمكنك هذه الاداة من معرفة تاريخ اليوم وتوفره لك بالميلادي والهجري ايضاً كلاً من: ما هو اليوم من ايام الاسبوع - اليوم في الشهر - الشهر - السنة.

3_ تحويل التاريخ (هجري / ميلادي)
تمكنك هذه الاداة من التحويل بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري. وتتيح لك معرفة التاريخ الهجري المقابل لتاريخ ميلادي معين ، والعكس ايضاً. بالإضافة لإسم اليوم وتاريخ يوليان.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.