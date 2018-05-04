ادوات حسابية وتحويل التاريخ الهجري والميلادي اون لاين

Meyer Ghaity
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 جانفي 2017
- المشاركات
- 11
- الإعجابات
- 15
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- الإقامة
- مصر
1_ الة حاسبة
هي الة متطورة تقوم بالعديد من المسائل المعقدة مع سهولة إستخدامها، وتستخدم في جميع التطبيقات الهندسية والرياضية. ويختلف هذا النوع من الآلات الحسابية من الآلات التقليدية البسيطة.
2_ تاريخ اليوم (هجري / ميلادي)
تمكنك هذه الاداة من معرفة تاريخ اليوم وتوفره لك بالميلادي والهجري ايضاً كلاً من: ما هو اليوم من ايام الاسبوع - اليوم في الشهر - الشهر - السنة.
3_ تحويل التاريخ (هجري / ميلادي)
تمكنك هذه الاداة من التحويل بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري. وتتيح لك معرفة التاريخ الهجري المقابل لتاريخ ميلادي معين ، والعكس ايضاً. بالإضافة لإسم اليوم وتاريخ يوليان.
هي الة متطورة تقوم بالعديد من المسائل المعقدة مع سهولة إستخدامها، وتستخدم في جميع التطبيقات الهندسية والرياضية. ويختلف هذا النوع من الآلات الحسابية من الآلات التقليدية البسيطة.
2_ تاريخ اليوم (هجري / ميلادي)
تمكنك هذه الاداة من معرفة تاريخ اليوم وتوفره لك بالميلادي والهجري ايضاً كلاً من: ما هو اليوم من ايام الاسبوع - اليوم في الشهر - الشهر - السنة.
3_ تحويل التاريخ (هجري / ميلادي)
تمكنك هذه الاداة من التحويل بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري. وتتيح لك معرفة التاريخ الهجري المقابل لتاريخ ميلادي معين ، والعكس ايضاً. بالإضافة لإسم اليوم وتاريخ يوليان.