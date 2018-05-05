اصلاح تكيفات باور 01112124913 + 0235699066 باور الدقى , الجيزة power

ايليبنبا
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- 5 ماي 2018
- المشاركات
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- 0
- النقاط
- 2
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- 31
- الإقامة
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اسطول صيانة باور المتنقل الاول بمصر ,
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لكم منا كامل الاحترام والتقدير
مع تحيات ادارة الشركة
مع تحيات ادارة الشركة