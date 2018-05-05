اصلاح تكيفات كارير 01129347771 + 0235710008 كارير الشيخ زايد , الجيزة carrier

شركة صيانة كارير الاولى فى مصر

نحن نعمل جاهدين على راحه عملائنا فى صيانة كارير بالضمان الشامل على الجهاز بالكامل

توكيل كارير

صيانة تكيفات كارير

صيانة تكيفات كارير

خدمة اصلاح تكيفات كارير

ارقام صيانة كارير

0235682820 // 01154008110 // 0235710008 // 01092279973

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اسطول صيانة متنقل ل اصلاح وصيانة اجهزة كارير بالمنزل والضمان الشامل

احنا رائدون في صيانة جميع اجهزة كارير

الصيانةالفورية بالمنزل

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متميزون فى صيانة كارير (( قطع غيار اصلية )) ((ضمان شامل ))

قسم خاص للتجديد الجهاز بالكامل (( صيانة كارير الاول فى مصر )) اصلاح فورى بالمنزل

كول سنتر 24 ساعة

سيارات مجهزة للاصلاح بالمنزل

خدمةسريعه للاصلاح اجهزة كارير

0235682820 // 01154008110 // 0235710008 // 01092279973

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خدمة عملاء كارير : 02.35699066 || 02.35710008

مركز صيانة كارير : 01154008110 // 01092279973

الوكيل كارير ؛02.35699066

توكيل كارير ؛02.35710008

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شركة صيانة كارير تعطى ضمان عام كامل على الصيانة

ومتابعه كل ثلاثة اشهر لضمان جوده الخدمة

الاصلاح الفورى بالمنزل

قطع غيار اصلية



خدمة عملاء كارير : 02.35699066 || 02.35710008

مركز صيانة كارير : 01154008110 // 01092279973

الوكيل كارير ؛ 02.35699066

توكيل كارير ؛ 02.35710008

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