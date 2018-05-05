اصلاح تكيفات جولدى 01060037840+ 0235699066 جولدى القناطر , الجيزة goldi

شركة صيانة جولدى الاولى فى مصر

نحن نعمل جاهدين على راحه عملائنا فى صيانة جولدى بالضمان الشامل على الجهاز بالكامل

توكيل جولدى

صيانة تكيفات جولدى

صيانة تكيفات جولدى

خدمة اصلاح تكيفات جولدى

ارقام صيانة جولدى

0235682820 // 01154008110 // 0235710008 // 01092279973

اسطول صيانة متنقل ل اصلاح وصيانة اجهزة جولدى بالمنزل والضمان الشامل

احنا رائدون في صيانة جميع اجهزة جولدى

الصيانةالفورية بالمنزل

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متميزون فى صيانة جولدى (( قطع غيار اصلية )) ((ضمان شامل ))

قسم خاص للتجديد الجهاز بالكامل (( صيانة جولدى الاول فى مصر )) اصلاح فورى بالمنزل

كول سنتر 24 ساعة

سيارات مجهزة للاصلاح بالمنزل

خدمةسريعه للاصلاح اجهزة جولدى

0235682820 // 01154008110 // 0235710008 // 01092279973

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خدمة عملاء جولدى : 02.35699066 || 02.35710008

مركز صيانة جولدى : 01154008110 // 01092279973

الوكيل جولدى ؛02.35699066

توكيل جولدى ؛02.35710008

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شركة صيانة جولدى تعطى ضمان عام كامل على الصيانة

ومتابعه كل ثلاثة اشهر لضمان جوده الخدمة

الاصلاح الفورى بالمنزل

قطع غيار اصلية



خدمة عملاء جولدى : 02.35699066 || 02.35710008

مركز صيانة جولدى : 01154008110 // 01092279973

الوكيل جولدى ؛ 02.35699066

توكيل جولدى ؛ 02.35710008

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