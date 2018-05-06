سكون الفجر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 10,154
- الإعجابات
- 27,605
- النقاط
- 351
- الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
قوانين قسم الصور والكاريكاتور
1- الصورة هي تعبير لمفهوم الموضوع لذلك نأمل أن تكون الصور معبرة بشكل يليق وملائم مع عنوان الموضوع .
2- الحرص على وضع صور تتناسب مع قيمنا الاسلامية وعاداتنا وتقاليدنا وعدم وضع صور فاضحه أو مبتذله ، وفي حال مخالفة ذلك سيتم حذف الموضوع وإنذار الكاتب .
3- المواضيع التي ليس لها علاقة بمنتدى الصور سوف يتم نقلها إلى المنتدى المخصص.
4- المنتدى منتدى للإفادة والإستطلاع , وليس منتدى للمجون ، والفكاهه قد تكون مطلوبة ولكن في حدود معينة.
5- يجوز للأعضاء نقل أي موضوع من منتدى آخر او موقع بشرط ذكر كلمة (منقول).
6- يمنع منعا باتا وضع روابط لمواقع أخرى دعائية كانت أو غير ذلك .
7- يرجى من كل عضو ولكل من رأى مخالفة في القسم من حيث مشاركة مخالفة
أو غيره يرجى الضغط على زر التبليغ عن كل مشاركة السيئة . وذلك لسرعة اتخاذ ما يلزم .
8- يمنع وضع صورة واحدة والحد الأقل للصور هو 3 صور للموضوع الواحد.
9- - أن يتابع كل عضو موضوعه بشكل جدي وجميل من حيث الرد على الأعضاء بشكل لبق.
10- في حال صادفتك أي مشكلة فهناء مشرفين على القسم هم [ @طائر الخير @سكون الفجر ]
فلا تتردد في طلب المساعدة سواء كنت عضو جديد او قديم فالعضو الجديد الذي لا يملك صلاحية الرسائل الخاصة
لديه صلاحية مراسلة المشرفين.
11- يمنع منعاً باتاً المشاركة باكثر من موضوعين خلال 24 ساعة وكل مخالفة سيتم حذفها دون العودة الى صاحبها
12- يمنع رفع المواضيع القديمة والتي مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر
هذه قوانين القسم بين أيديكم نأمل أن تلتزموا بها
مع تمنياتنا لكم بطيب المتابعة والمشاركة
بارك الله فيكم
هذه القوانين قابلة للتعديل