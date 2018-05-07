جانا رمضان

Marame Bouras
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم
جانا سيدي رمضان نعمة من عند الرحمان
يميز الدين الإسلامي ثاني ركن في الأركان
تتسامح ، تصفى القلوب و الناس لكل اخيان
و تحلى لمة العايلة تفدليك و جو مزيان
واحد يقول ملا سخانة و واحد يعيط عطشان
نعمل دورة في السوق ناوي على شوية بانان
نروح بالخضرة و الغلة و معاهم دوارة و مسلان
نعمل دوش و تقييلة نفيق نلقى روحي جيعان
نلقى الطاولة منصوبة و عليها صحونة و كيسان
و العايلة لكلها مزروبة ليفوت عليهم الأذان
و يدق الباب على غفلة نحل نلقى ولد الجيران
جايب سلاطة مشوية نرجعلو صحين عصبان
و بعد في السهرة نتلمو زلابية و مقروض غليزان
التلفزة ديمة عركتنا كل واحد يحب على شان
لمهم محلاها اللمة في ليالي سيدي رمضان
يا دزاير رمضانك مبروك من تمنراست لتيزي وزو و من تبسة لتلمسان .
يميز الدين الإسلامي ثاني ركن في الأركان
تتسامح ، تصفى القلوب و الناس لكل اخيان
و تحلى لمة العايلة تفدليك و جو مزيان
واحد يقول ملا سخانة و واحد يعيط عطشان
نعمل دورة في السوق ناوي على شوية بانان
نروح بالخضرة و الغلة و معاهم دوارة و مسلان
نعمل دوش و تقييلة نفيق نلقى روحي جيعان
نلقى الطاولة منصوبة و عليها صحونة و كيسان
و العايلة لكلها مزروبة ليفوت عليهم الأذان
و يدق الباب على غفلة نحل نلقى ولد الجيران
جايب سلاطة مشوية نرجعلو صحين عصبان
و بعد في السهرة نتلمو زلابية و مقروض غليزان
التلفزة ديمة عركتنا كل واحد يحب على شان
لمهم محلاها اللمة في ليالي سيدي رمضان
يا دزاير رمضانك مبروك من تمنراست لتيزي وزو و من تبسة لتلمسان .