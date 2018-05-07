جانا رمضان

السلام عليكم​

جانا سيدي رمضان نعمة من عند الرحمان

يميز الدين الإسلامي ثاني ركن في الأركان

تتسامح ، تصفى القلوب و الناس لكل اخيان

و تحلى لمة العايلة تفدليك و جو مزيان

واحد يقول ملا سخانة و واحد يعيط عطشان

نعمل دورة في السوق ناوي على شوية بانان

نروح بالخضرة و الغلة و معاهم دوارة و مسلان

نعمل دوش و تقييلة نفيق نلقى روحي جيعان

نلقى الطاولة منصوبة و عليها صحونة و كيسان

و العايلة لكلها مزروبة ليفوت عليهم الأذان

و يدق الباب على غفلة نحل نلقى ولد الجيران

جايب سلاطة مشوية نرجعلو صحين عصبان

و بعد في السهرة نتلمو زلابية و مقروض غليزان

التلفزة ديمة عركتنا كل واحد يحب على شان

لمهم محلاها اللمة في ليالي سيدي رمضان

يا دزاير رمضانك مبروك من تمنراست لتيزي وزو و من تبسة لتلمسان .​



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