نعمات 1000
:: عضو منتسِب ::
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- الجنس
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السلام عليكم
اعلم أن الدنيا ستكسرك كسرا موجعا يليق بها
والناس ستخذلك خذلانا موجعا يليق بهم
ولكن الله سيجبرك جبرا يليق به
وليغلبن جبره كسرك
ولتصلحن رحمته حزنك
وليلطفن لطفه فواجعك
اللهم اجعلنا ممن تحب وترضا وجعلنا من الصابرين يارب العالمين
اعلم أن الدنيا ستكسرك كسرا موجعا يليق بها
والناس ستخذلك خذلانا موجعا يليق بهم
ولكن الله سيجبرك جبرا يليق به
وليغلبن جبره كسرك
ولتصلحن رحمته حزنك
وليلطفن لطفه فواجعك
اللهم اجعلنا ممن تحب وترضا وجعلنا من الصابرين يارب العالمين