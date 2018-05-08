حكمة

ن

نعمات 1000

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
26 فيفري 2018
المشاركات
40
الإعجابات
52
النقاط
3
العمر
48
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
اعلم أن الدنيا ستكسرك كسرا موجعا يليق بها
والناس ستخذلك خذلانا موجعا يليق بهم
ولكن الله سيجبرك جبرا يليق به
وليغلبن جبره كسرك
ولتصلحن رحمته حزنك
وليلطفن لطفه فواجعك

اللهم اجعلنا ممن تحب وترضا وجعلنا من الصابرين يارب العالمين
 
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