السلام عليكم

قال الحكيم /ليس كل جميل الشكل جميل العشرة

وليس كل جميل القول جميل الفعل

وليس كل جميل البداية جميل النهاية

وليس كل جميل في حضورك جميل في غيابك

فكن على حذر لا تتخدع بالمظاهر



سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر