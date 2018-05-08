حكمة

ن

نعمات 1000

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
26 فيفري 2018
المشاركات
40
الإعجابات
52
النقاط
3
العمر
48
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
قال الحكيم /ليس كل جميل الشكل جميل العشرة
وليس كل جميل القول جميل الفعل
وليس كل جميل البداية جميل النهاية
وليس كل جميل في حضورك جميل في غيابك
فكن على حذر لا تتخدع بالمظاهر

سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
71
الإعجابات
256
النقاط
9
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#2
و عليكم السلام

حكم رائعة اختي نعمات
جزاكي الله عنا كل خير
في امان الله.
 
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