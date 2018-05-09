زوار المدونات الهآدئة رجاءا ..

hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,548
الإعجابات
36,228
النقاط
451
#1
السلام عليكم اعضاء لمتنا الكريمة وزوار قسم المدونات الهآدئة
مدونات هادئة [ كتابات شخصية ]
نظرا لوجود خلل تقني سيحل في القريب العاجل في قسم المدونات الشخصية فاننا نرجو من حضرتكم التزام قوانين المدونات السابقة
والذي يمنع فيها الرد على المدونات الشخصية لاننا نتعامل مع المدونات الهآدئة على انها مذكرات شخصية لا يستطيع اي احد الكتابة عليها
سوى صاحبها لذا اي رد على اي مدونة لا تخص صاحبها سيحذف واي مدون تم الكتابة على جدار مدونته نرجو منه الاتصال في الخاص والتبليغ حتى يتم الحذف
ونرجو منكم تفهم هذا الامر وبالتوفيق للجميع
 
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