زوار المدونات الهآدئة رجاءا ..

hakim story
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السلام عليكم اعضاء لمتنا الكريمة وزوار قسم المدونات الهآدئة
مدونات هادئة [ كتابات شخصية ]
نظرا لوجود خلل تقني سيحل في القريب العاجل في قسم المدونات الشخصية فاننا نرجو من حضرتكم التزام قوانين المدونات السابقة
والذي يمنع فيها الرد على المدونات الشخصية لاننا نتعامل مع المدونات الهآدئة على انها مذكرات شخصية لا يستطيع اي احد الكتابة عليها
سوى صاحبها لذا اي رد على اي مدونة لا تخص صاحبها سيحذف واي مدون تم الكتابة على جدار مدونته نرجو منه الاتصال في الخاص والتبليغ حتى يتم الحذف
ونرجو منكم تفهم هذا الامر وبالتوفيق للجميع
مدونات هادئة [ كتابات شخصية ]
نظرا لوجود خلل تقني سيحل في القريب العاجل في قسم المدونات الشخصية فاننا نرجو من حضرتكم التزام قوانين المدونات السابقة
والذي يمنع فيها الرد على المدونات الشخصية لاننا نتعامل مع المدونات الهآدئة على انها مذكرات شخصية لا يستطيع اي احد الكتابة عليها
سوى صاحبها لذا اي رد على اي مدونة لا تخص صاحبها سيحذف واي مدون تم الكتابة على جدار مدونته نرجو منه الاتصال في الخاص والتبليغ حتى يتم الحذف
ونرجو منكم تفهم هذا الامر وبالتوفيق للجميع