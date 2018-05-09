سحر حمد
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أهم النصائح التي ستساعدك في كيفية إختيار دهانات المنزل لمنع ظهور اسباب الرطوبة بالحوائط.
- ينصح الخبراء عند إختيار دهانات المنزل تطبيق قاعدة ( ٦٠ _ ٣٠ _ ١٠ ) وهي تعني القيام بإختيار لون واحد بنسبة ٦٠ ./. من اللون العام للغرفة وعادة ما يكون لون الجدران ولون ثانوي بنسبة ٣٠ #.
- من الألوان الموجودة بالغرفة مثل الوان مفروشات الآثاث ولون اخير بنسبة ١٠ ./. وعادة ما تكون ألوان الأكسسورات مثل البراويز وقطع الآثاث الصغيرة والألوان التي يقلق الكثير من تطبيقها علي المساحات الكبيرة مثل الألوان الساطعة .
- الحرص علي إستخدام عجلة الألوان فسوف تساعدك شركة تنظيف في دبي وتوفر لك الكثير من الوقت من خلال تقديم تدرجات الألوان تحت بعضها البعض وتوضح الألوان التي تتماشي مع بعضها فمن شأنها مساعدتك علي إختيار دهانات متنوعة في مكان واحد ولكنها متناسقة .